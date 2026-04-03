Veneția reinstituie taxa pentru turiștii de o zi. Cât costă să vizitezi canalele venețiene

Veneția a reinstituit, încă înainte de începerea sezonului estival, taxa de acces pentru turiștii care vizitează orașul doar pentru o zi, prin care autoritățile locale încearcă să controleze fluxul uriaș de vizitatori și să gestioneze mai eficient fenomenul de supraturism.

Autoritățile venețiene au reintrodus vineri, 3 aprilie, taxa de acces de 10 euro pentru turiștii care aleg să petreacă doar o zi în celebrul oraș din Italia. Măsura se aplică în sezonul estival, timp de 60 de zile, până la finalul lunii iulie și vizează exclusiv vizitatorii care nu înnoptează în Veneția, în contextul presiunii tot mai mari exercitate de turismul de masă.

Potrivit regulamentului actualizat, cei care își fac rezervarea cu cel puțin trei zile înainte beneficiază de un tarif redus, de doar 5 euro, în timp ce persoanele care se cazează în oraș sunt scutite de taxa de intrare, însă au obligația de a plăti taxa turistică locală aferentă fiecărei nopți de ședere, notează visit-venice-italy.

Măsura, considerată deopotrivă necesară și controversată, a fost introdusă inițial ca proiect-pilot, însă a fost prelungită odată cu intrarea în al treilea an de funcționare. Dacă în sezonul estival din 2024 taxa s-a aplicat doar 29 de zile, autoritățile au decis extinderea perioadei în încercarea de a tempera numărul crescut de vizitatori.

Datele oficiale arată că anul trecut peste 720.000 de turiști de o zi au trecut porțile orașului, generând venituri de aproximativ 5,4 milioane de euro. Totuși, numeroși vizitatori au reușit să evite plata „contribuției de acces”, din cauza controalelor sporadice, ceea ce a alimentat dezbaterea privind eficiența reală a măsurii.

Fondurile colectate sunt destinate gestionării mai eficiente a turismului și menținerii infrastructurii orașului, un spațiu unic în lume prin canalele sale, clădirile istorice, Piața San Marco și Podul Rialto.

În ciuda intențiilor declarate, criticii afirmă că noul sistem nu descurajează turismul excesiv și nu rezolvă problemele fundamentale cu care se confruntă orașul.

În prezent, doar aproximativ 50.000 de locuitori mai trăiesc în centrul istoric al Veneției, o cifră mai mică decât numărul paturilor puse la dispoziție de structurile de cazare.