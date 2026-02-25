search
Miercuri, 25 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Barcelona dublează taxa turistică. „Într-o zi vor ucide găina care face ouă de aur"

0
0
Publicat:

Turiştii care vizitează Barcelona ar putea fi taxaţi cu până la 15 euro pe noapte, după ce edilii au majorat taxa turistică până la una dintre cele mai ridicate valori din Europa, în cadrul eforturilor de a reduce supraturismul şi a ajuta la finanţarea construcţiei de locuinţe accesibile.

Barcelona în 3 zile – ghidul tău pentru un city break plin de culoare, gust și istorie jpg

Parlamentul regional din Catalonia a aprobat miercuri o lege care prevede dublarea taxei plătite de oaspeţii hotelurilor din Barcelona, începând din luna aprilie, până la un nivel maxim cuprins între 10 şi 15 euro pe noapte, de la un interval cuprins între 5 şi 7,5 euro pe noapte în prezent, în funcţie de categoria hotelului.

Un sejur de două nopţi pentru un cuplu la un hotel de patru stele, categoria în care se situează aproape jumătate dintre toate hotelurile din Barcelona, ar putea costa cu 45,60 euro mai mult, deoarece autorităţile locale vor putea percepe până la 11,4 euro pe noapte pentru fiecare persoană.

Oaspeţii hotelurilor de cinci stele ar putea fi taxaţi cu până la 15 euro pe noapte, iar pasagerii croazierelor vor continua să plătească în jur de 6 euro.

Autorităţile din Catalonia se luptă să găsească o modalitate prin care să răspundă protestelor din ce în ce mai vehemente ale locuitorilor cu privire la numărul exagerat de turişti, despre care spun că împing în sus preţurile locuinţelor prin creşterea numărului de locuinţe care sunt închiriate pe termen scurt în scopuri turistice.

Un sfert din veniturile strânse de pe urma taxei turistice var ajuta la rezolvarea crizei locuinţelor din oraş, conform textului legii.

Barcelona a anunţat deja planuri de a interzice închirierea pe termen scurt a locuinţelor din 2028. Între timp, cei care închiriază o locuinţă pe termen scurt vor plăti un impozit de 12,5 euro pe noapte, în creştere de la 6,25 euro în prezent.

Înainte de creşterea taxelor, Barcelona se clasa pe locul 11 în clasamentul platformei de închirieri Holidu pentru anul 2025, după Amsterdam, unde turiştii plăteau cel mai mult din Europa, cu 18,45 euro pe zi.

Proprietarii de hoteluri se tem că majorarea taxei turistice ar putea avea consecinţe neintenţionate şi nu sunt siguri dacă va alunga prea mulţi dintre cei aproximativ 15,8 milioane de turişti care vizitează Barcelona în fiecare an.

Barcelona se numără printre primele patru locaţii din lume pentru conferinţe, potrivit consiliului consultativ al turismului, iar participanţii la conferinţe nu vor fi scutiţi de la plata taxei turistice.

Manel Casals, directorul general al Asociaţiei hotelierilor din Barcelona a precizat că propunerile de a creşte treptat taxa turistică, pentru a monitoriza efectele majorării au fost ignorate. „Într-o zi vor ucide găina care face ouă de aur", a avertizat Manel Casals. 

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
digi24.ro
image
Guvernul Bolojan anunță că din toamnă începe reducerea cheltuielilor din universități. Sporul de doctorat, înjumătățit
stirileprotv.ro
image
Deputaţii au schimbat marţi legea care modifică valabilitatea permiselor de conducere
gandul.ro
image
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
mediafax.ro
image
Bănel Nicoliță a semnat! A revenit în fotbal la 41 de ani
fanatik.ro
image
Românul multilateral modern: angajat la STB și TAROM, vânzător de lumânări, dezlegător de blesteme, consultant pe jocuri video, dar și terapeut Reiki
libertatea.ro
image
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
digi24.ro
image
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
gsp.ro
image
Emma Răducanu a dat lovitura, după anunțul despărțirii: 12 milioane de euro!
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
Blocaj la CCR. Judecătorii nu reușesc să se pună de acord pe motivarea deciziei privind pensiile magistraților
antena3.ro
image
Şoferii care nu îşi plătesc amenzile vor rămâne fără permis câte o zi pentru fiecare 50 de lei restanţi
observatornews.ro
image
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
cancan.ro
image
Înfrângere pentru pensionarii cu grupe. Înalta Curte decide să nu le crească pensiile într-o speță crucială
newsweek.ro
image
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
prosport.ro
image
Cum a scăpat fetița de 6 ani cu doar câteva răni în urma accidentului din Brăila, deși impactul a fost devastator. Detaliul care i-a salvat viața
playtech.ro
image
Cartelurile dezlănțuite după moartea lui „El Mencho”! America ar putea interveni în orice moment. Declarații exclusive din mijlocul haosului: „Nu am ieșit de trei zile, pentru că este riscant”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu a crezut! Noi detalii ies la iveală, după despărțirea dintre Sorana Cîrstea și Alexandru Țiriac: "Era jos de tot!"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Daniela, o tânără mamă și soție din Argeș, s-a stins din viață la doar 37 de ani: „La mulți ani ți-am spus acum două zile, iar azi îți spun adio”
kanald.ro
image
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
wowbiz.ro
image
Anunț TRIST despre Monica Bîrlădeanu. Soția lui Valeriu Gheorghiță a ajuns pe mâna medicilor
romaniatv.net
image
Anunț pentru toți clienții Hidroelectrica. Se schimbă tarifele
mediaflux.ro
image
„Vă spun suma netă! Nu e normal”. Ce pensie are Marin Condescu, fostul boss de la Pandurii, condamnat în 2018 pentru delapidare
gsp.ro
image
Ce a pățit un vlogger danez în timp ce făcea autostopul la noi în țară: „Tot ce ați auzit despre România e greșit”
actualitate.net
image
Scene hilare în apropierea Parlamentului European. Cum a coborât un bărbat de la etajul trei pe balcoanele unui imobil din Bruxelles: „M-am apucat să îl filmez ...”
actualitate.net
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
click.ro
image
3 zodii a căror viață se va schimba în bine înainte de sfârșitul lunii martie. Astrele anunță surprize neașteptate și oportunități uriașe
click.ro
image
Gabriela Cristea, schimbare radicală de look! Fosta moderatoare s-a afișat cu părul scurt. FOTO
click.ro
Kate Middleton foto Profimedia jpg
În spatele ușilor închise de la palat, când nimeni n-o vedea, Kate „a plâns în hohote”. S-a întâmplat totul chiar înainte de-a apărea în public!
okmagazine.ro
Jennifer Lopez foto Instagram jpg
„Am fost întotdeauna noi trei”. Omagiul adus de Jennifer Lopez gemenilor ei de 18 ani
clickpentrufemei.ro
Insula Ada-Kaleh (© iMAGO Romaniae)
Insula turcească Ada Kaleh, vizitată de un grup de elevi din Caransebeș în vara anului 1913
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
image
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete

OK! Magazine

image
Priviri galeșe și gelozie! Regina Letizia e foc și pară după ce toată lumea vorbește despre „infidelitatea lui Felipe”

Click! Pentru femei

image
„În sfârșit, înțeleg sexul!” Cântăreața Hillary Duff a avut numai experiențe neplăcute până acum!

Click! Sănătate

image
Ce face prima dată un medic când ajunge într-o cameră de hotel