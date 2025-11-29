Țara europeană care schimbă regulile pentru amenzile de viteză. Doar radarele înregistrate oficial vor mai putea emite sancțiuni valide

O țară din Europa schimbă radical regulile pentru amenzile de viteză: din 30 noiembrie 2025, doar radarele oficial înregistrate vor mai putea emite sancțiuni valide. Toate dispozitivele care nu apar pe lista națională vor deveni automat nelegale, iar amenzile generate de acestea vor fi anulate.

Noile norme stabilite de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor obligă toate instituțiile din Italia – primării, provincii și structuri ale poliției – să înregistreze fiecare radar în registrul național.

Pentru fiecare dispozitiv, autoritățile trebuie să trimită ministerului o serie de date tehnice și administrative, precum numărul de serie unic; localizarea exactă, prin coordonate sau marker rutier; actul de autorizare; tipul radarului – fix, mobil, temporar sau permanent; versiunea software și detalii tehnice despre carcasa de protecție, acolo unde există, potrivit Blic.

Scopul noilor reguli este eliminarea manipulărilor, a instalărilor improvizate sau a folosirii unor radare vechi, fără verificări tehnice periodice.

După 30 noiembrie 2025, Ministerul Transporturilor din Italia va publica lista oficială a tuturor radarelor autorizate din țară. Șoferii vor putea verifica dacă aparatul care i-a surprins în trafic este legal.

Orice radar care nu apare pe listă va fi considerat neautorizat, iar sancțiunile emise de acesta nu vor avea valoare juridică și vor putea fi contestate cu succes.

Reforma vine după ani de controverse legate de radare montate fără documente clare, neîntreținute sau insuficient reglementate.

Ministrul Matteo Salvini a cerut un audit complet la nivel național, regional și local, precizând că această măsură reprezintă „baza pentru redefinirea regulilor, standardelor și procedurilor, dar și pentru reforma Codului Rutier”.

Lista oficială cu radare va fi publicată online.