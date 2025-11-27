Italia, afectată de grevă generală. MAE a emis o atenționare de călătorie pentru această țară

Circulaţia mijloacelor de transport va fi afectată pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene, feroviare, maritime, ca urmare a grevei generale care va avea loc, pe 28 noiembrie, în această ţară, a anunțat Ministerul Afacerilor Externe.

Greva se va desfăşura în intervalul ora 00:01 - 24:00 şi va afecta toate sectoarele de activitate, publice sau private, respectiv transport aerian, feroviar, maritim. De asemenea, va fi perturbat inclusiv traficul pe autostrăzi, a mai informat MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii call center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi următoarele linii telefonice de urgenţă în funcţie de regiune:

*Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

* Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

* Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

* Consulatul General al României la Torino: +39 338. 756 .8134

* Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

* Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

* Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137

MAE recomandă consultarea paginilor de internet: https://scioperi.mit.gov.it/mit2/public/scioperi, https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/.