Europa trimite astronauți pe Lună. Germania, Franța și Italia vor participa la misiunile Artemis ale NASA

Trei astronauţi europeni vor participa la viitoarele misiuni ale programului Artemis al NASA, care îşi propune revenirea şi menţinerea unei prezenţe pe Lună, a anunţat joi Agenţia Spaţială Europeană (ESA).

"Am decis ca primii europeni care vor participa la misiunile lunare să fie astronauţi germani, francezi şi italieni", a declarat directorul general al ESA, Josef Aschbacher, în marja reuniunii consiliului agenţiei, la Bremen, în Germania, potrivit Agerpres.

"Primul zbor va fi atribuit unui astronaut german", a adăugat el.

ESA participă la programul american prin construirea capsulei Orion şi furnizarea de componente pentru staţia care va orbita Luna.

Printre potenţialii astronauţi francezi se numără Thomas Pesquet, care a fost prezent la Bremen şi a primit susţinerea ministrului Ministrul Învăţământului Superior, Cercetării şi Spaţiului, Philippe Baptiste.

"Acest lucru nu fusese niciodată oficializat, deci este ceva pozitiv. Înseamnă că Europa are locul său în această aventură, pe termen lung, şi că Franţa îşi asigură locul în Europa", a declarat Thomas Pesquet.

2026 ar putea fi anul în care astronauţii vor reveni pe Lună. Amânată de mai multe ori, misiunea cu echipaj uman Artemis 2 a agenţiei spaţiale americane NASA - cu partenerii săi privaţi, precum SpaceX - este acum prevăzută pentru începutul anului viitor, cel târziu în aprilie.

O etapă esenţială către revenirea americanilor pe suprafaţa selenară, anunţată de preşedintele Donald Trump în timpul primului său mandat. Înaintea Chinei, care îşi propune să aselenizeze până în 2030.

Artemis III, prima misiune cu echipaj uman pe suprafaţa Lunii după 1972, este programată pentru 2027 sau 2028.