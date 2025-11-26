Italia devine prima țară europeană care pedepsește distinct femicidul. Închisoare pe viață pentru uciderea femeilor din motive de gen

Italia a devenit prima țară din Europa care introduce în Codul Penal infracțiunea distinctă de femicid, după ce Parlamentul a votat în unanimitate pedepsirea cu detențiune pe viață a uciderii unei femei din motive de gen. Decizia a fost luată simbolic în ziua de 25 noiembrie, desemnată de ONU drept „Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor”.

Toți cei 237 de deputați italieni prezenți au votat în favoarea modificării legislative, potrivit BBC. Noua definiție a femicidului îl descrie drept „actul de ucidere comis din ură sau discriminare, sau ca modalitate de control, posesiune sau dominație asupra unei femei, în raport cu refuzul unei femei de a stabili sau de a menține o relație afectivă, sau ca act de limitare a libertății sale individuale”.

Pedeapsa prevăzută este închisoarea pe viață, cu posibilitatea aplicării unor circumstanțe atenuante, însă fără a coborî sub 24 de ani de detenție.

Italia, considerată una dintre cele mai „patriarhale” societăți din UE, a înregistrat anul trecut 106 cazuri de feminicid, dintre care 62 au fost comise de parteneri sau foști parteneri.

Cazul care a mobilizat societatea și clasa politică a fost însă uciderea studentei Giulia Cecchettin, în 2023, de către fostul ei iubit. Sora tinerei a subliniat în timpul campaniei de conștientizare că „asasinul nu este un monstru izolat, ci un tânăr format într-o educație patriarhală”.

Deși guvernul condus de Giorgia Meloni provine din zona conservatoare, premierul a susținut legea, la fel ca întreaga clasă politică. Opoziția de centru-stânga a avertizat însă că reforma nu trebuie să se limiteze la măsuri penale, ci să abordeze cauzele profunde, inclusiv inegalitățile economice și culturale.

Partidele progresiste au cerut introducerea educației sexuale și emoționale în școli – măsură încă inexistentă în Italia, la fel ca în România, una dintre cele șapte țări UE care nu au aceste cursuri obligatorii.

Și în România a fost depus recent un proiect de lege care introduce infracțiunea de femicid, însă pedepsele prevăzute sunt mai blânde decât în Italia: între 15 și 25 de ani de închisoare, iar închisoarea pe viață doar în cazurile cele mai grave.