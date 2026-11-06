 Țara europeană care combate poleiul fără utilaje de deszăpezire. Cum funcționează sistemul cu senzori | adevarul.ro
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Țara europeană care combate poleiul fără utilaje de deszăpezire. Cum funcționează sistemul cu senzori

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Norvegia testează un parapet antigheață care pulverizează sare direct pe asfalt, fără să mai aștepte utilajele, pe o porțiune de 280 de metri a autostrăzii E6.

În Norvegia, se testează un sistem anti-îngheț cu duze integrate în balustrade
În Norvegia, se testează un sistem anti-îngheț cu duze integrate în balustrade Foto: X

Sistemul intră în funcțiune pe 12 noiembrie, odată cu deschiderea noului tronson al E6 dintre Kvithammar și Åsen, în regiunea Trøndelag din Norvegia, relatează Autoblog. Pe porțiunea Kleiva, o zonă de circa 280 de metri între două tuneluri, parapetul antigheață are furtunuri montate direct în structură, scrie Mediafax.

Roar Dypvik, consultant operațional al companiei de drumuri Nye Veier, explică faptul că în Kleiva temperaturile sunt adesea mai scăzute decât pe restul traseului. Locul are parte de soare puțin, iar pe sub drum trece un pârâu, condiții ideale pentru formarea gheții.

Senzorii urmăresc temperatura și „punctul de rouă”, un indicator care arată când umezeala din aer se poate transforma în condens sau brumă. Când apare riscul de polei, echipa de întreținere pornește instalația de la distanță, chiar și de pe telefon, printr-o aplicație. Instalația pulverizează o soluție de apă și sare direct pe șosea, înainte ca drumul să devină alunecos.

Mașinile care trec prin zonă duc o parte din sare mai departe.

Mai puțină sare pe drumuri

Sarea rămâne principala armă împotriva gheții, dar accelerează coroziunea mașinilor și ajunge în sol și în apele din apropiere. Tratând doar porțiunea cu adevărat expusă, consumul total de sare ar putea scădea. Nye Veier și-a propus să reducă cu 75% până în 2030 emisiile generate de întreținerea drumurilor, deși compania spune că e prea devreme pentru un calcul al câștigurilor.

Instalația din Kleiva rămâne un proiect-pilot pe durata unui sezon de iarnă. Dacă rezultatele sunt bune, sistemul ar putea fi montat și în alte puncte expuse la îngheț, precum curbe, poduri sau porțiuni umbrite. Rămân de evaluat costurile de instalare, întreținerea duzelor și fiabilitatea pe ger sever.

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