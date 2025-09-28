search
Duminică, 28 Septembrie 2025
Adevărul
Când trebuie să treacă șoferii la cauciucurile de iarnă? Cât costă schimbarea anvelopelor

Codul rutier al României și reglementările conexe prevăd că autoturismele trebuie să fie echipate cu anvelope de iarnă, sau cel puțin cu anvelope marcate M+S, dacă circulă pe drumuri publice acoperite de zăpadă, gheață sau polei.

Lacul Gura Apelor din Retezat. Foto: Daniel Guță, Adevărul
Lacul Gura Apelor din Retezat. Foto: Daniel Guță, Adevărul

Când se trece la cauciucurile de iarnă anul acesta

Totuși, legea nu indică o dată fixă, nici o limită de temperatură sub care schimbarea devine obligatorie. În practică, recomandarea general acceptată este ca trecerea la anvelope de iarnă să aibă loc când temperaturile medii exterioare scad constant sub 6–8 °C — de la acest prag, anvelopele de vară își pierd eficiența, iar compoziția cauciucului începe să se întărească, reducând aderența.

Prin urmare, în 2025, mulți șoferi vor opta să facă schimbarea undeva în octombrie sau la începutul lunii noiembrie — cu echipare preventivă înainte de primele înghețuri sau primele zile reci.

Un alt criteriu util este dacă prognoza meteo anunță nopți frecvent sub 0 °C sau îngheț, atunci este indicat să nu mai aștepți. Și, dacă circuli pe zone montane sau drumuri des expuse la polei și îngheț, schimbarea mai devreme poate fi o decizie înțeleaptă.

Care este prețul cauciucurilor de iarnă în 2025

Prețurile pentru anvelope de iarnă în 2025 variază mult în funcție de marcă și segmentul (premium, mediu, buget), dimensiunea jantei, performanțele anvelopei (clase de aderență, durabilitate, zgomot, ratinguri etc.), dar și de ofertele, promoțiile și stocurile distribuitorilor.

Prețurile anvelopelor de iarnă în 2025 acoperă o gamă mai largă: de la ~ 150-200 RON pentru opțiuni mai simple, până la 800+ RON pentru mărci premium și dimensiuni mari. Pentru dimensiuni mai uzuale, prețuri între 320-600 RON sunt frecvent întâlnite pe platformele de comparare. Site-urile de anvelope afișează chiar și oferte de ~130-140 RON pentru anvelope de iarnă de dimensiuni medii, la branduri de volum mai economic.

Așadar, un set complet de 4 cauciucuri de iarnă poate costa între ~ 600 RON (pentru opțiuni buget) și peste 3.000 RON, în cazul de roți de dimensiuni mari și mărci auto premium, înainte de montaj și echilibrare.

Montajul și echilibrarea pot adăuga între ~ 120 și 300 RON la costul total, în funcție de situație.

De aceea este bine ca pentru scăderea costurilor, este indicat să comanzi anvelopele din timp, astfel încât să profiți de promoții, să alegi branduri de calitate medie, să compari ofertele service-urilor locale și să te asiguri ca montajul și echilibrarea roților să fie incluse în serviciile prestate, conform ofertelor comerciale prezentate.

Societate

