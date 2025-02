Cum conducem când e polei. Titi Aur: „La zero grade avem aderența cea mai mică”. Totul despre anvelope și cum pregătim mașina

Urmează o săptămână cu temperaturi de îngheț, iar pe șosele condițiile sunt diferite de ce am avut până acum în această iarnă. Am cerut sfaturi pentru a rula în siguranță de la Titi Aur, pilot și expert în conducere defensivă.

Conform ultimelor date de la meteorologi, după precipitațiile din ultimele zile ne vom confrunta până săptămâna viitoare, în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi foarte scăzute pe timpul nopții. Nici în timpul zilei acestea nu vor trece de pragul de îngheț, iar asta înseamnă că trecem de la condiții bune de trafic la o situație care ne poate crea dificultăți. Este o perioadă în care șoferii trebuie să se adapteze rapid de la condiții de aderență bună la condiții dificile de trafic, explică expertul în conducere defensivă Titi Aur.

„Suntem în următoarea situație: venim după o perioadă foarte lungă de aderență bună, adică de asfalt uscat. Am avut o toamnă bună, o iarnă uscată, practic în partea de sud nu am avut deloc nici zăpadă, nici polei, nici gheață până la acest val de iarnă. Când vii de pe aderență bună, ești obișnuit cu aderența bună. Și ajungi într-o perioadă de aderență proastă. (...) Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să conștientizăm să ne setăm pe aderența slabă. În sensul că astăzi, când plec cu mașina, nu voi mai avea aderență bună”, explică Titi Aur, pentru „Adevărul”.

Aderența pe zăpadă, pe gheață și pe polei este mult mai slabă, însă și aceasta are trepte, explică pilotul. „Adică, atunci când este cald afară - în sensul că suntem în jurul temperaturii de zero grade, cum suntem acum (n. red. – în mijlocul zilei) - aderența este și mai mică decât dacă ar fi la minus 20 de grade. Pentru că mașina nu alunecă pe gheață, pe zăpadă, mașina alunecă pe un strat de apă care se formează între cauciuc și gheață. Așa alunecă mașina, așa alunecăm și noi când ne dăm pe gheață cu sania, când ne dăm cu ghetele pe gheață”, a menționat Aur.

Adaptarea vitezei și a distanței față de mașina din față

Primul sfat pentru a rămâne în siguranță pe șosea, atunci când suntem la volan, este să adaptăm viteza și distanța față de mașina din față, spune expertul. Este o formulare pe care o auzim des și ca sfat din partea polițiștilor de la Brigada Rutieră și de care ar trebui să ținem cont.

„Șoferii trebuie să știe că în perioada în care este cald afară, cald însemnând zero grade, avem aderența cea mai mică. Este primul sfat important pe care-l dau: adaptarea vitezei și a distanței față de mașina din față. Deși sună a limbaj de lemn folosit de Poliția Rutieră, și șoferii spun – Mai lăsați-mă, domne, cu ce spune Poliția Rutieră! -, este un lucru pe care trebuie să-l facem neapărat. Viteză mai mică și distanță mai mare față de mașina din față, pentru că mașina noastră se va opri mai greu și atunci trebuie să îmi păstrez distanța corespunzătoare”, atrage atenția Titi Aur.

„Anvelopele să nu fie uzate cât îți permite legea”

Va conta de asemenea foarte mult să echipăm mașina cu anvelopele corespunzătoare, iar la acest capitol pe șoselele din România lucrurile stau departe de cum ar trebui, foarte mulți șoferi apelând la soluția anvelopelor all season sau la anvelope cumpărate la mâna a doua.

„Când spun corespunzătoare nu mă refer doar că trebuie să fie anvelope de iarnă, pentru că obligatoriu trebuie să fie, și prin lege trebuie să fie anvelope de iarnă, dar corespunzătoare înseamnă să fie puțin uzate. Să nu fie uzate cât îți permite legea, ci mai puțin. O anvelopă nouă are adâncimea canalului de 8 mm, legea îți permite să mergi cu anvelopele până când ajung la 1,6 mm, dacă acel canal este mai mic de 1,6 mm nu mai ai voie legal. Dar dacă vrei să fii în siguranță, pentru anvelopa de iarnă, când scade sub 4 mm, când este cam la jumătate uzat, ar trebui să schimbi anvelopele. Dacă vrei să fii doar legal poți să mergi până la 1,6”, atrage atenția Titi Aur.

Expertul exclude, pe de altă parte, varianta anvelopelor „all season”, asemănând această soluție cu cea în care, pentru a trece iarna, apelezi la o haină de tranziție în care îți va fi prea cald vara și prea frig în sezonul rece.

„E bine să te adaptezi așa cum te adaptezi tu, că te îmbraci vara cu ceva subțire și cu ceva alb ca să nu-ți fie cald și iarna cu ceva gros și de preferat de culoare închisă ca să-ți fie cald, așa și mașina ar trebui s-o echipezi cu anvelope de iarnă și, respectiv, de vară, iar all season este un compromis care, deși este legal, nu este recomandat. Pot să merg între 4 mm și 1,6 mm, când are uzură mare, legal, dar nu înseamnă că sunt și în siguranță. Pot să merg cu all season, dar nu înseamnă că sunt în maximum de siguranță”, detaliază Titi Aur.

Lichid de parbriz de calitate, filtru de polen curățat

Alte aspecte care sporesc siguranța, dincolo de priceperea celui de la volan, sunt legate de modul cum ne pregătim mașina pentru sezonul rece.

„Dacă avem un șofer bun, mașina trebuie să fie echipată în primul rând cu anvelopele corecte, umflate corect, la presiune corectă și de preferat de calitate pentru a avea aderență bună. Pe urmă, mașina ar trebui să fie cu: filtru de polen bine curățat sau nou, ca să circule aerul, să nu se aburească geamurile. Lichidul de parbriz și ștergătorul de parbriz de bună calitate. Pentru că dacă luăm un lichid ieftin, ne bucurăm că-l luăm din lanțurile mari de magazine, un lichid mult mai ieftin decât de la benzinărie, dar voi avea un parbriz murdar sau un parbriz care îngheață la minus 5 – minus 6 grade Celsius și am mâzgă de pe șosea. Și atunci pun un lichid bun, îmi pun filtru curat, îmi pun cauciucuri bune și îmi fac plinul când plec, mai ales în afara localității. Pentru că s-ar putea să rămân blocat pe undeva prin zăpadă și atunci măcar să am căldură, indiferent că am copii, că n-am copii, că sunt singur în mașină sau nu. Și, de preferat, să am niște rezerve: de apă, de mâncare, o pătură, o haină groasă; dacă totuși se întâmplă să rămâi într-o pană, chiar și într-o localitate dacă ești, iarna nu prea ai unde să stai la căldură. Plus că e bine să am, dacă vreau să fiu și mai precaut, să am un pic de nisip, să am o lopățică, în cazul în care rămân undeva blocat, să pot să mut mașina”, adaugă expertul.

Dacă ne deplasăm într-o zonă în care se presupune că vom urca, ne-ar putea ajuta și lanțurile, pe care trebuie să știm cum să le montăm și cum să le folosim.

Statistica neagră confirmă alegerile periculoase pe care le facem

Faptul că șoferii țin puțin cont de sfaturile specialiștilor, deseori alegând nu în funcție de siguranță, ci cu gândul la costuri, se traduce în statistica accidentelor pe șosele, care a transformat România în campioana nedorită la victime decedate. Fără să realizăm, economiile pe care le face cumpărând anvelope uzate și făcând rabat la calitate la anumite consumabile se traduc ulterior în evenimente nedorite care cresc costurile RCA-ului și sporesc numărul de morți și răniți.

„Suntem țara cu cele mai multe victime, cu cei mai mulți morți și răniți și cu cele mai multe tragedii. Și de asta consumăm foarte mulți bani de la bugetul statului, 7 miliarde euro se consumă ca urmare a victimelor în accidentele rutiere. Și de asta plătim RCA-ul cel mai mare din toată Europa. Pentru că mult strici, mult plătești. Dar românul zice – las’ că fac o economie. Și, ia zi-mi și mie, cum faci tu economie? Păi, prostul ăsta de neamț cumpără anvelopa nouă și merge cu ea până pe la la vreo 5-6 mm, consumă vreo 2,5-3 mm din anvelopă. Eu, românul șmecher, cumpăr anvelopa din Germania, second, când are 5,5-6 mm și merg până la 1,6 mm. Deci eu mai merg încă 3 mm și ceva, mai mult decât neamțul, sunt mai șmecher decât neamțul. Da, dar și mori mai mult decât neamțul și ești mai în nesiguranță decât neamțul. Ăsta este modul nostru de a gândi. De ce gândim așa? Pentru că nu înțelegem că nu am atâția bani încât să cumpăr lucruri ieftine. Când cumpăr lucru ieftin mă costă mai mult și sigur sunt în pericol mai mare. (...) Ne-am învățat să murim pe stradă”, atrage atenția expertul în conducere defensivă.

România înregistrează, în medie, patru morți în accidente rutiere în fiecare zi, 10 răniți grav și 70-80 de răniți ușor, ceea ce, tradus în costuri, estimează Titi Aur, se apropie de 10 miliarde euro în fiecare an „pentru că nu suntem educați și nu înțelegem să conducem în siguranță”.