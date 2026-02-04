Care sunt cele mai periculoase porțiuni de drum pe vreme rea. Recomandări pentru șoferi: „Nu frânăm brusc, nu facem manevre agresive"

Din cauza temperaturilor scăzute din ultima vreme, este risc de polei pe șosele. Cele mai periculoase sunt porțiunile mici, atrage atenția expertul în condus defensiv Sorin Ene. Acesta vine și cu o serie de recomandări pentru șoferi, atât în oraș, cât și în afara localităților sau pe drumurile montane.

Lăsați mașina acasă dacă nu e absolut necesară

Prima recomandare vizează chiar decizia de a porni la drum și mijlocul de transport ales. Când vremea e nefavorabilă, poate că este o idee bună ca în oraș să lăsăm mașinile acasă.

„Conducătorii auto trebuie să fie foarte atenți în aceste condiții de deplasare. Aș recomanda, în cazul în care nu este necesar să plece cu mașina de acasă, să folosească mijloacele de transport în comun”, spune Sorin Ene, expert în condus defensiv și campion național la drift.

În cazul în care situație impune să plecați cu mașina personală, atenție mare la următoarele aspecte:

,,Cu atât mai mult la orele dimineții, avem acest strat de polei, care este extraordinar de periculos. Dacă nu adaptăm viteza la condițiile meteo, dacă nu păstrăm distanța în așa fel încât să avem o distanță tampon față de mașina din față, care să ne asigure o frânare eficientă, pot apărea accidente".

La ce trebuie să fiți atenți dacă porniți la drum pe autostradă

În afara orașului, pe autostrăzi, cel mai mare risc apare în zona podurilor și pasajelor, spune Sorin Ene:

,,La poduri, pasaje avem acele rosturi de dilatare unde, din cauza condensului (pentru că ziua avem temperaturi pozitive și noaptea negative), apare poleiul. Nu pe porțiuni foarte mari. Acesta este marele pericol, pentru că, în general, nefiind porțiuni mari de polei, conducătorii auto nu iau în considerare ca factor mare de risc."

La viteze de peste 100 de km/oră, aceste zone ajung însă foarte periculoase și, odată controlul autoturismului pierdut, manevrele de îndreptare devin grele.

„Autoturismul ajunge într-un punct în care este aproape imposibil de controlat”, subliniază expertul.

Recomandări pentru șoferii care merg la munte

În cazul drumurilor la munte este nevoie de și mai multă atenție, mai ales la abordarea virajelor.

,,Nu se intră în curbe cu viteză, mai ales pe această vreme. Se decelerează, se ridică piciorul ușor de pe accelerație exact când vedem indicatorul de curbă. Acele semne sunt gândite de cineva foarte bine să ne avertize. Dacă decelerăm, dacă în momentul în care am văzut semnul de curbă ridicăm ușor piciorul din accelerație, abordăm virajul la o viteză sigură și chiar în frână de motor. Deci foarte mare grijă! Nu se virează agresiv în viraj. De ce? Pentru că mașina poate să subvireze sau să supravireze", atrage atenția expertul în condus defensiv.

Și echipamentele de iarnă trebuie alese cu grijă:

,,Foarte mare atenție în zona Novaci Rânca. Turiștii să nu fie luați prin surprindere acolo. Dacă ninge sus la Rânca, jos, în Novaci, sunt filtre ale poliției rutiere care nu permit deplasarea către stațiunea turistică dacă nu ai lanțuri de iarnă sau chiar montate. Foarte mare atenție: aceste lanțuri de iarnă sunt pe dimensiunile anvelopelor, pe dimensiunile jantelor. Trebuie să vă informați și să știți ce vă cumpărați ca să nu vă ratați vacanța sau să aveți o surpriză neplăcută".

În final, Sorin Ene subliniază regula de aur a condusului defensiv în condiții de iarnă:

„Adaptăm viteza la condițiile meteo și nu bruscăm comenzile mașinii. Nu tragem de volan brusc, nu frânăm brusc, nu facem manevre agresive.”