 Țara din Europa care schimbă regulile pentru persoanele transgender în spitale. Ce prevede noul ghid | adevarul.ro
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Țara din Europa care schimbă regulile pentru persoanele transgender în spitale. Ce prevede noul ghid

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Persoanele transgender vor trebui să respecte noi reguli privind accesul la saloanele și facilitățile medicale destinate exclusiv femeilor sau bărbaților. Noile recomandări prevăd că repartizarea pacienților în spitale se va face în funcție de sexul biologic, nu de identitatea de gen, iar unitățile medicale vor trebui să ofere și spații alternative.

Pacient într-un spital
Pacient într-un spital Foto: arhivă, adevărul

Măsurile au fost anunțate joi, 15 octombrie, de Serviciul Național de Sănătate din Anglia (NHS England) și vizează atât pacienții, cât și personalul medical. Potrivit noului ghid, pacienții transgender ar trebui îngrijiți în saloane sau în spații destinate persoanelor de același sex biologic, potrivit BBC.

Atunci când această măsură nu este adecvată din punct de vedere clinic, spitalele trebuie să găsească soluții alternative, astfel încât să fie protejate demnitatea și siguranța tuturor pacienților.

Recomandările precizează că deciziile trebuie luate de la caz la caz, ținând cont de nevoile medicale ale persoanelor. În anumite situații, inclusiv în unitățile de urgență și în serviciile de îngrijire medicală urgentă, necesitățile clinice pot avea prioritate.

Ce se schimbă pentru persoanele transgender

Recomandările anterioare permiteau ca pacienții să fie repartizați în saloane în funcție de identitatea de gen. Astfel, o femeie transgender, de sex biologic masculin, care se identifică drept femeie, putea opta pentru un salon destinat femeilor.

În mod similar, un bărbat transgender, de sex biologic feminin, care se identifică drept bărbat, putea solicita internarea într-un salon destinat bărbaților.

Vechea politică a fost retrasă după o decizie a Curții Supreme din Regatul Unit, pronunțată în aprilie 2025. Instanța a stabilit că, în sensul legislației privind egalitatea, termenul „sex” se referă la sexul biologic, iar termenul „femeie” desemnează o persoană de sex biologic feminin.

Hotărârea a precizat că spațiile și serviciile destinate exclusiv unui singur sex trebuie organizate pe baza sexului biologic.

Cu toate acestea, noul ghid subliniază că persoanele transgender trebuie să beneficieze de alternative adecvate, inclusiv spații neutre din punctul de vedere al genului sau camere individuale, acolo unde este posibil și necesar.

Scopul declarat este protejarea intimității, demnității și siguranței tuturor pacienților, fără discriminare.

Reguli noi și pentru vestiarele personalului medical

Schimbările nu se limitează la saloanele în care sunt internați pacienții. NHS England a publicat și recomandări pentru organizarea vestiarelor, toaletelor, dușurilor și a altor facilități destinate personalului medical.

Potrivit documentului, aceste spații ar trebui folosite în funcție de sexul biologic, nu de identitatea de gen.

În același timp, conducerile spitalelor sunt încurajate să verifice dacă există suficiente alternative pentru angajații transgender. Printre soluțiile propuse se numără toaletele individuale și spațiile comune amenajate astfel încât să asigure intimitatea fiecărei persoane.

Spitalele trebuie să analizeze modul în care sunt organizate facilitățile existente și să identifice eventualele deficiențe.

Presiunea asupra sistemului medical a făcut ca numeroase unități să întâmpine dificultăți în menținerea saloanelor separate pentru femei și bărbați.

Datele NHS arată că numărul încălcărilor regulilor privind cazarea pacienților în spații separate în funcție de sex a crescut în fiecare an începând din 2021. În august 2026 au fost raportate 5.520 de astfel de încălcări, față de 3.853 în iunie 2025.

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Reacții contradictorii la noile recomandări

Organizația Sex Matters, care militează pentru protejarea drepturilor bazate pe sexul biologic, a salutat publicarea ghidului, descriindu-l drept o „schimbare majoră în direcția revenirii la realitate”.

Reprezentanții organizației și-au exprimat însă îngrijorarea cu privire la modul în care noile reguli vor fi aplicate în spitale.

„Datele pacienților din NHS sunt într-o stare de dezordine, mii de persoane transgender fiind posibil înregistrate ca aparținând sexului opus”, a declarat Maya Forstater, directoarea executivă a organizației.

De cealaltă parte, organizațiile TransActual și Trans+ Solidarity Alliance, care susțin drepturile persoanelor transgender, au avertizat că noile recomandări ar putea crea probleme pentru personalul medical.

Reprezentanții celor două organizații se tem că medicii și asistentele nu vor avea suficiente îndrumări pentru a asigura îngrijirea în siguranță a pacienților transgender.

„Aceste recomandări nu vor rezista contactului cu realitatea din spitalele care se confruntă cu lipsa resurselor și vor crea dificultăți operaționale imposibil de gestionat”, au transmis organizațiile.

Un conflict care a ajuns în instanță

Disputele privind accesul la spațiile destinate exclusiv femeilor sau bărbaților au provocat mai multe controverse în sistemul medical britanic.

În ianuarie 2026, un tribunal a constatat că Spitalul Memorial din Darlington a discriminat indirect un grup de asistente medicale care s-au plâns că un coleg transgender, de sex biologic masculin, care se identifica drept femeie, fusese autorizat să folosească vestiarele pentru femei.

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Asistentelor li s-a spus că ar trebui să se schimbe în altă parte dacă se opun acestei situații. Tribunalul a concluzionat că instituția medicală le-a discriminat indirect.

Asistentele solicită în prezent NHS despăgubiri de 400.000 de lire sterline pentru acoperirea cheltuielilor de judecată.

Bethany Hutchison, una dintre asistentele care au inițiat acțiunea și actuala președintă a Sindicatului Asistenților Medicali din Darlington, a salutat noile recomandări, dar a subliniat că aplicarea lor efectivă va fi decisivă.

„Asistentele din Darlington nu ar fi trebuit niciodată să fie nevoite să își dea în judecată propriul angajator pentru a obține intimitate, demnitate și acces la spații separate în funcție de sex, în conformitate cu legea”, a declarat aceasta.

O situație controversată a fost analizată și în Scoția. În decembrie 2025, un tribunal pentru litigii de muncă a constatat că asistenta Sandie Peggie fusese hărțuită de NHS Fife în legătură cu interpretarea regulilor privind spațiile destinate unui singur sex.

Peggie se plânsese că un medic transgender, de sex biologic masculin, care se identifica drept femeie, folosea vestiarele pentru femei. Asistenta a fost suspendată după ce și-a exprimat îngrijorările.

Tribunalul i-a respins celelalte acuzații de discriminare și victimizare. Un apel este în curs de desfășurare, iar cazul este așteptat să ajungă în instanță în 2027.

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