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Incendiu devastator la un spital din Germania. Cel puțin doi morți și peste 30 de răniți după ce flăcările au cuprins acoperișul clădirii

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Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte peste 30 au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit, joi dimineață, la un spital din orașul Ludwigslust, în nordul Germaniei. Flăcările au cuprins acoperișul unității medicale, iar zeci de pacienți și membri ai personalului au fost evacuați de urgență.

Cel puțin două persoane și-au pierdut viața. FOTO: Facebook/grupul CNN News
Cel puțin două persoane și-au pierdut viața. FOTO: Facebook/grupul CNN News

Cele două victime erau pacienți ai spitalului, au anunțat autoritățile regionale, citate de agenția germană DPA și Deutsche Welle. Deocamdată, cauza incendiului nu a fost stabilită.

Potrivit postului regional NDR, focul ar fi izbucnit într-un salon cu pacienți, după care s-a extins rapid la acoperișul secției de radiologie.

Incendiul a fost semnalat în jurul orei 4:30, iar la fața locului au fost mobilizați pompieri și echipaje de intervenție din mai multe localități învecinate.

În imaginile surprinse la locul tragediei se poate observa cum pacienții sunt evacuați în paturi și în scaune cu rotile, îmbrăcați în haine de spital și transportați în afara clădirii, unde au primit primele îngrijiri medicale.

Reprezentanții spitalului au precizat că pacienții au fost relocați în alte secții ale clinicii, în timp ce intervenția pompierilor continua.

Poliția a izolat un perimetru extins în jurul unității medicale și a cerut șoferilor să evite zona, întrucât traficul este grav afectat. La fața locului se află în continuare numeroase echipaje de pompieri, ambulanțe și forțe de ordine.

Spitalul, cunoscut sub numele de Clinica LUP, este singura unitate medicală din Ludwigslust și dispune de 160 de paturi, asigurând servicii medicale de urgență pentru întreaga regiune din landul Mecklenburg-Pomerania Inferioară.

Ancheta privind cauzele izbucnirii incendiului este în desfășurare.

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