Tragedie la Istanbul: O turistă din Germania și cei doi copii ai săi au murit după ce au mâncat de la vânzători stradali. Soțul este la ATI

O femeie din Germania și cei doi copii ai săi, în vârstă de șase și trei ani, au murit la Istanbul, după ce ar fi suferit o intoxicație alimentară în urma consumului de mâncare de la comercianți stradali. Soțul femeii se află în continuare în stare gravă, la terapie intensivă. Autoritățile turce au reținut patru suspecți. Autoritățile turce au reținut patru suspecți și investighează dacă intoxicația alimentară a fost cauza directă a deceselor.

Procurorii turci au arestat patru persoane suspectate de omor din neglijență, a declarat vineri ministrul justiției Yilmaz Tunc, conform DW. „Au fost prelevate probe din locurile unde se știe că familia a mâncat și patru persoane... au fost reținute”, a scris ministrul. De asemenea, autoritățile au închis unul dintre magazinele alimentare din cartierul Beșiktaș și au prelevat probe din mai multe locuri unde se crede că familia a consumat mâncare.

Ce au mâncat și cum s-a petrecut tragedia

Familia, formată din părinți și doi copii în vârstă de șase și trei ani, se afla în vacanță la Istanbul. Potrivit relatărilor, aceștia au mâncat duminică la mai mulți vânzători ambulanți din cartierul Ortakoy, o zonă turistică aglomerată de pe malul Bosforului. Se pare că au consumat midii cu orez, dulciuri, kokoretsi, un fel de mâncare la grătar preparat din intestine de miel și cartofi umpluți.

La scurt timp după masă, întreaga familie a început să prezinte simptome de intoxicație alimentară. Au fost internați la spital miercuri, dar au fost ulterior externați. Copiii au murit după ce au fost internați din nou, urmați de mama lor. Tatăl rămâne în stare gravă, internat în secția de terapie intensivă.

Autoritățile continuă investigațiile

Ministrul Justiției a precizat că se efectuează teste pentru a confirma dacă mâncarea consumată a provocat în mod direct decesele. Potrivit presei, familia era de origine turcă, dar trăia în Germania. Ministerul de Externe al Germaniei a confirmat că victimele erau cetățeni germani și a declarat că este în contact cu autoritățile locale.

Tragedia a provocat îngrijorare în Turcia cu privire la siguranța alimentelor vândute pe stradă, populare atât printre localnici, cât și printre turiști, în special în cartierele din zona Bosforului.