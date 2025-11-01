Vacanța de vis în Albania, transformată în coșmar. Povestea unui cuplu care s-a adresat Curții de Justiție Uniunii Europene

Un cuplu care a cumpărat de la o agenție de turism un pachet all-inclusive la un hotel de cinci stele din Albania, a avut parte de un coșmar în locul unei vacanțe de vis. Cazul a ajuns în atenția Curții de Justiție Uniunii Europene.

CJUE a clarificat recent prin cauza C-469/24 patru puncte importante în ceea ce privește drepturile călătorilor din pachetele turistice, în conformitate cu Directiva 2015/2302 privind pachetele de servicii de călătorie.

Litigiul a pornit de la un sejur „all inclusive” achiziționat de doi turiști polonezi pentru un hotel de cinci stele din Albania. Pachetul, în valoare de aproximativ 2.000 de euro, includea cazare, masă completă și acces la facilitățile hotelului, printre care două piscine și promenada de pe malul mării.

Conform documentelor depuse de turiști în dosarul soluționat de CJUE, în prima zi a acestui sejur, turiștii au fost treziți de zgomotul asurzitor al lucrărilor de demolare a celor două piscine ale acestui hotel.

„Aceste lucrări au durat din prima până în a patra zi a sejurului reclamanților, de la 7:30 până la 19:30”, se arată în documentul dat publicității de CJUE, cu precizarea că lucrările au fost dispuse de autoritățile albaneze și au fost efectuate în prezența a mai multor jurnaliști și a poliției. La sfârșitul lucrărilor menționate, aceste piscine, promenada de pe malul mării, promenada pavată de pe malul mării, cu acces la mare, și infrastructura de pe malul mării au fost demolate.

În timpul aceluiași sejur, turiștii au fost nevoiți să își aștepte îndelung rândul pentru a putea lua masa și au fost nevoiți să vină la începutul intervalului orar indicat întrucât era servit numai un număr mic de mese. În plus, serviciul de gustare prevăzut la ora 17 a fost anulat.

Pe de altă parte, arată CJUE, în cursul ultimelor trei zile ale sejurului respectiv au fost inițiate lucrări pentru adăugarea unui al cincilea etaj la hotelul în cauză. Materialele de construcție necesare pentru aceste lucrări au fost transportate de ascensoarele utilizate de clienții hotelului respectiv.

„În urma acestui sejur, reclamanții din litigiul principal au solicitat pârâtei din litigiul principal plata unei despăgubiri în cuantum de 22 696 PLN (aproximativ 5 346 de euro), corespunzătoare sumei de 8 696 PLN (aproximativ 2 048 de euro), cu titlu de reparare a daunelor materiale pe care le‑au suferit ca urmare a neexecutării culpabile de către pârâta din litigiul principal a contractului privind pachetul de servicii de călătorie în cauză, și sumei de 14 000 PLN (aproximativ 3 298 de euro), cu titlu de reparare a prejudiciului moral pe care l‑au suferit”, a informat Curtea.

Agenția de turism s‑a opus acestei plăți, invocând faptul că, din moment ce lucrările de demolare în cauză erau consecința unei decizii a autorităților albaneze la care trebuia să se supună, a fost plasată în circumstanțe inevitabile și extraordinare care ar exonera‑o de obligația de a‑i despăgubi pe reclamanții din litigiul principal. Aceasta arată, în plus, că le‑a oferit acestora un voucher de vacanță în valoare de 165 de euro cu titlu de despăgubire pentru neconformitățile cauzate de aceste lucrări de demolare.

Curtea a clarificat că, în cazul în care serviciile incluse în pachetul turistic nu sunt furnizate în conformitate cu contractul, călătorul are dreptul la diminuarea corespunzătoare a prețului plătit, în funcție de durata și amploarea neconformității. Dacă problemele sunt atât de grave încât, raportat la scopul pachetului, vacanța nu mai prezintă niciun interes pentru călător, restituirea poate fi integrală.

CJUE a stabilit că atunci când „elementele” esențiale ale sejurului cum ar fi accesul la facilități, liniștea, siguranța sau calitatea mediului sunt serios afectate, iar vacanța își pierde scopul pentru care a fost contractată, turistul are dreptul să primească înapoi întreaga sumă plătită, chiar dacă a beneficiat de unele servicii, precum cazarea sau mesele.