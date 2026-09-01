Suedia se pregătește pentru un eventual război. Militarii au exersat recuperarea și înmormântarea soldaților căzuți pe front

Forțele armate suedeze s-au antrenat pentru un scenariu de război în cadrul exercițiului Aurora 26, simulând inclusiv gestionarea soldaților căzuți în luptă. Peste 500 de manechine și saci mortuari au fost folosiți pentru a pregăti autoritățile pentru un număr mare de victime, pe fondul intensificării pregătirilor militare și civile în nordul Europei.

Foto: NATO

Potrivit Euronews, aproximativ 18.000 de militari din 13 țări au participat la exercițiu. Numai într-o parte a exercițiului au fost folosite peste 500 de manechine și saci mortuari care reprezentau soldații căzuți. Exercițiul a avut loc în perioada aprilie-mai.

Un exercițiu de această amploare nu mai avusese loc în Suedia de la începutul anilor 1950. Aproximativ 300 de membri ai forțelor armate au fost implicați în această parte a antrenamentului. Aceștia au fost sprijiniți, printre alții, de Biserica Suedeză, Agenția Fiscală și autoritatea responsabilă de recrutarea militară.

A fost exersat întregul proces de gestionare a victimelor de război – de la recuperarea și identificarea acestora, notificarea ambasadelor străine și a Comitetului Internațional al Crucii Roșii până la înmormântarea cu onoruri militare. Un comandant implicat în exercițiu le-a declarat cercetătorilor că este mândru că a participat la acesta.

Potrivit amintirilor sale, un exercițiu similar avusese loc ultima dată în 1952.

Exercițiul a urmărit pregătirea instituțiilor pentru gestionarea victimelor unui eventual război și conștientizarea impactului acestuia. În urma antrenamentului, un medic militar a recomandat adaptarea echipamentelor medicale pentru situații cu mulți răniți.

Independent de exercițiul militar, Biserica Suedeză are de mai mulți ani reguli pentru gestionarea unui număr mare de decese. Biserica este în continuare responsabilă legal pentru înmormântări și trebuie să dispună de capacitatea de a organiza funeralii pentru până la 5% din populația Suediei.

Acest procent corespunde unui număr de aproximativ 500.000 de persoane.

Prevederea privind capacitatea de a gestiona până la 500.000 de decese datează din Războiul Rece și nu reprezintă o estimare actuală a victimelor. În același timp, statele NATO din nordul Europei își intensifică pregătirile pentru eventuale crize și război, inclusiv prin exerciții comune și antrenamente pentru combaterea dronelor.

Pentru Suedia, schimbarea este semnificativă după peste două secole fără participarea la un război. Țara și-a păstrat neutralitatea în ambele războaie mondiale și în timpul Războiului Rece și nu a mai fost implicată într-un război din 1814. Prin urmare, actuala direcție reprezintă o schimbare profundă pentru armată, autorități și societate.

Și alte țări din regiune se pregătesc tot mai intens pentru situații de criză.

Printre acestea se numără acordurile transfrontaliere de evacuare încheiate între zece state, precum și exercițiile de amploare organizate în spitale din Lituania pentru scenarii cu un număr mare de răniți.