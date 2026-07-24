Stare de urgență în Spania din cauza incendiilor. MAE recomandă românilor să evite zonele afectate

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis vineri, 24 iulie, că autoritățile spaniole au declarat stare de urgență de interes național din cauza incendiilor de vegetație izbucnite în localitățile Villa del Prado și San Martín de Valdeiglesias, din Comunitatea Madrid, precum și în Burgohondo, provincia Ávila.

„Incendiile considerate cu potențial ridicat de propagare și care sunt monitorizate cu atenție sunt următoarele:

* incendiul din Villa del Prado, extins către Aldea del Fresno;

* incendiul din San Martin de Valdeiglesias, extins către Pelayos de la Presa;

* incendiul din Almorox (provincia Toledo), aflat în prezent în faza de stabilizare;

* incendiul din Burgohondo (provincia Avila), care, în funcție de condițiile meteorologice, ar putea afecta și teritoriul Comunității Madrid”, transmite MAE.

MAE recomandă cetățenilor români să evite deplasările în zonele afectate de incendii sau cu risc iminent, să respecte instrucțiunile autorităților spaniole și să urmărească informațiile oficiale. Românii pot solicita asistență consulară la numerele Consulatului General al României la Madrid: (+34) 685 440 149, (+34) 685 440 159, (+34) 685 440 166 și (+34) 685 440 153, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate.

În situații de urgență, aceștia au la dispoziție și telefoanele de urgență ale oficiilor consulare ale României din Spania, în funcție de circumscripția de reședință:

* Consulatul General al României la Madrid: +(34) 669 362 202

* Consulatul General al României la Barcelona: +(34) 661 547 853

* Consulatul General al României la Sevilla: +(34) 648 212 169

* Consulatul General al României la Bilbao: +(34) 608 956 278

* Consulatul General al României la Valencia: +(34) 677 842 467

* Consulatul României la Ciudad Real: +(34) 609 513 790

* Consulatul României la Zaragoza: +(34) 663 814 474

* Consulatul României la Almeria: +(34) 682 733 408

„MAE recomandă consultarea paginilor web cgmadrid.mae.ro, barcelona.mae.ro, sevilla.mae.ro, bilbao.mae.ro, valencia.mae.ro, ciudadreal.mae.ro, zaragoza.mae.ro, almeria.mae.ro, www.mae.ro și reamintește faptul că cetățenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziție aplicația 'Călătorește informat', care oferă informații și sfaturi de călătorie.”

Premierul Spaniei: „Guvernul a mobilizat toate resursele disponibile”

Joi seară, Spania a declarat stare de urgență la nivel național în regiunea Madrid și în provincia Ávila, în apropierea capitalei, după ce mai multe incendii de vegetație au scăpat de sub control.

În regiunea Madrid, incendiile au obligat aproximativ 10.000 de persoane să-și părăsească locuințele, iar gestionarea operațiunilor de răspuns la criză a fost preluată de o unitate militară de intervenție în situații de urgență.

„Guvernul a mobilizat toate resursele disponibile pentru a opri incendiile teribile care afectează în prezent numeroase zone: Ávila, León, Toledo, Madrid și alte regiuni ale Spaniei”, a declarat premierul Pedro Sánchez, într-un mesaj publicat anterior pe X. El i-a îndemnat pe oameni să dea dovadă de „o mare prudență” și să respecte instrucțiunile autorităților.

Aproape 125.000 de hectare au ars de la începutul anului, iar temperaturile au depășit 44 de grade Celsius în unele regiuni.

Totodată, un val de căldură marină afectează circa 80% din suprafața Mării Mediterane, iar datele europene arată că suprafața afectată de incendii în UE este de aproape două ori mai mare decât media înregistrată în aceeași perioadă a ultimelor două decenii.