„Șobolanul prins în colț”: De ce un Putin încolțit este cel mai mare pericol pentru Ucraina și Occident

Într-o analiză publicată în The Independent, editorialistul Owen Matthews scrie că Rusia se confruntă cu tensiuni economice și politice tot mai mari, dar avertizează că un Vladimir Putin împins la limită ar putea reacționa imprevizibil.

Criza combustibilului ajunge la populație

Owen Matthews, editorialist la The Independent, scrie că responsabilii politici de la Kremlin încearcă să găsească un echilibru între nevoile uriașe ale armatei și menținerea stabilității sociale pe care Vladimir Putin și-a construit imaginea politică.

Cu toate acestea, după patru ani de război, costurile conflictului nu mai apar doar în rapoartele economice sau în bilanțurile militare. Pentru tot mai mulți ruși, ele se văd în lucruri obișnuite: lipsa combustibilului, prețuri mai mari și o economie care încetinește.

Una dintre cele mai vizibile probleme este criza carburanților, provocată în principal de atacurile ucrainene cu drone asupra infrastructurii energetice rusești. După mai multe săptămâni în care rafinării și depozite de combustibil au fost lovite, numeroase regiuni au început să se confrunte cu lipsuri.

În analiza sa, Matthews îl citează pe Igor Karpov, un șofer din Moscova care a fost nevoit să se trezească înainte de răsărit pentru a sta la coadă la o benzinărie.

Karpov, inginer pensionar și om de afaceri în vârstă de 61 de ani, a petrecut șase ore pentru a umple rezervorul SUV-ului său Mitsubishi și câteva canistre păstrate pentru situații de urgență.

„Am văzut în acțiune o mare superputere energetică”, a spus el ironic. „Dar ar trebui să fiu recunoscător - statul la coadă pentru benzină m-a făcut să mă simt din nou tânăr. În anii ’80, când mi-am cumpărat prima mașină, trebuia să stăm toată noaptea la coadă și să cumpărăm cupoane de raționalizare de pe piața neagră”, a povestit acesta.

Pentru autorul analizei, astfel de situații arată cum războiul începe să afecteze viața cotidiană a rușilor şi notează că, în realitate, cozile din Moscova reprezintă, însă, doar o parte din problemă. Pe Telegram au apărut numeroase imagini cu blocaje de zeci de kilometri în regiunea Krasnodar și cu probleme grave de aprovizionare în Daghestan, Tuva și alte zone îndepărtate ale Rusiei.

Dronele ucrainene lovesc infrastructura din spatele frontului

Potrivit lui Owen Matthews, o altă mare problemă pentru Vladimir Putin este faptul că Ucraina a reușit să folosească drone de mici dimensiuni pentru a lovi obiective aflate la sute sau chiar mii de kilometri de linia frontului, afectând infrastructură pe care Rusia o credea protejată de distanță.

Matthews citează date publicate de Novaya Gazeta, potrivit cărora 31 dintre cele 38 de mari rafinării rusești au fost lovite de la începutul anului, iar cel puțin 78 dintre cele 83 de regiuni ale țării se confruntă cu probleme legate de aprovizionarea cu combustibil.

Pentru a acoperi deficitul, Rusia a început să importe motorină mai scumpă din Belarus, Kazahstan, China și India. Chiar şi aşa, lipsa combustibilului afectează transporturile, agricultura și prețurile produselor de bază, într-o economie deja apăsată de sancțiuni și de cheltuielile militare.

Potrivit datelor citate de editorialist, războiul consumă direct și indirect peste 45% din bugetul federal rus. În primele patru luni ale anului 2026, veniturile Rusiei din petrol și gaze au scăzut cu 38,3%, conform Ministerului rus al Finanțelor, iar veniturile cumulate ale celor mai mari 28 de companii rusești au fost cu 16,7% mai mici față de anul anterior.

Nemulțumirea începe să se vadă și politic

Problemele economice au început să se reflecte și în atitudinea populației. Centrul Levada din Moscova, considerat ultima organizație independentă de sondare a opiniei publice din Rusia, indică faptul că sprijinul pentru continuarea războiului a ajuns la 24,3%, cel mai scăzut nivel de la începutul conflictului, în timp ce majoritatea rușilor ar susține negocieri de pace.

Pentru Vladimir Putin, momentul este sensibil și din cauza alegerilor parlamentare programate în septembrie. Deși opoziția politică reală este interzisă în Rusia, o scădere a sprijinului pentru partidul Rusia Unită, chiar în favoarea unor formațiuni acceptate de regim, ar reprezenta o lovitură de imagine.

Şi discursul public s-a schimbat, mai observă editorialistul Owen Matthew. Criticile directe la adresa autorităților, rare în primii ani ai războiului, au devenit mai frecvente pe rețelele sociale. Astfel, pe canalele rusești de Telegram apar imagini cu șoferi furioși din cauza problemelor cu combustibilul, localnici care critică lipsa apărării antiaeriene după atacurile asupra terminalelor petroliere și chiar bloggeri militari favorabili războiului care contestă deciziile comandanților și modul în care este gestionat conflictul.

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În acest context, Vladimir Putin a recunoscut recent existența problemelor cu aprovizionarea, dar le-a descris drept „temporare” și „nu critice” şi a transmis că Rusia își va continua campania militară.

Tensiunile din interiorul elitei ruse

Chiar dacă nemulțumirea populației crește, Owen Matthews notează că adevărata vulnerabilitate pentru Vladimir Putin ar putea veni din interiorul cercului de putere de la Moscova.

Controlul Kremlinului asupra presei și societății rămâne puternic, iar o revoltă internă împotriva liderului rus pare puțin probabilă în lipsa unui colaps major al armatei. Un document scurs din administrația prezidențială arată, potrivit autorului, că autoritățile au pregătit scenarii prin care aproape orice rezultat al războiului poate fi prezentat drept o victorie.

În schimb, tensiunile din diferite grupuri ale elitei ruse devin tot mai vizibile. Pe de o parte sunt oamenii de afaceri afectați de sancțiuni, de scăderea veniturilor și de izolarea economică. De cealaltă parte se află structurile de securitate și cei care au câștigat influență și bani datorită războiului și care depind de continuarea conflictului.

„Toată lumea este obosită de război”, ar fi spus recent un oficial rus de rang înalt pentru revista Kommersant Vlast. „Nu se întâmplă nimic. Totul pare blocat într-un fel de gelatină, fără să meargă nici înainte, nici înapoi. Avansurile noastre sunt mai mult decât compensate de atacurile cu drone [ucrainene].”

La rândul său, Andrei Melnicenko, unul dintre cei mai bogați oameni din Rusia și supranumit „regele îngrășămintelor”, a avertizat într-un editorial publicat în The Economist că țara se îndreaptă spre un „fund de sac” și a cerut mai multă „suveranitate” pentru elite și cetățeni în fața unui sistem tot mai autoritar.

Analista Tatiana Stanovaya de la Carnegie Foundation consideră că situația este una fără precedent de la începutul războiului.

„Pentru prima dată în ani de război, regimul rus pare să fie aproape de o ruptură internă”, a spus aceasta, citată de Matthews.

Vladimir Putin nu e dispus să renunţe sau să facă vreun compromis

În ciuda acestor tensiuni, Vladimir Putin nu pare pregătit să schimbe direcția. Editorialistul de la The Independent subliniază că liderul rus rămâne factorul decisiv în politica Moscovei și că nu există indicii că ar lua în calcul oprirea războiului.

Dimpotrivă, semnalele venite din interiorul Kremlinului indică pregătirea unei noi intensificări a conflictului.

Reuters a citat recent două surse apropiate conducerii ruse, dintre care una are întâlniri regulate cu Vladimir Putin, care au vorbit despre o „probabilitate ridicată” ca războiul să se extindă în lunile următoare.

Una dintre surse a afirmat că Putin este hotărât să continue ofensiva pentru cucerirea întregii regiuni Donețk și că a respins recent propunerile unor consilieri privind un compromis bazat pe înghețarea actualei linii a frontului. Cealaltă sursă a spus că liderul rus „are nevoie de un fel de victorie”.

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În același timp, unele voci din presa rusă au început să promoveze ideea unei escaladări directe cu Occidentul, inclusiv prin atacuri asupra unor baze NATO din statele baltice și România sau asupra fabricilor europene care produc armament pentru Ucraina.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a susținut recent că „nu există nicio îndoială că Europa escaladează situația”, acuzând NATO că „a pornit pe drumul militarizării și s-a dedicat confruntării cu Federația Rusă”.

Pe de altă parte, editorialistul de la The Independent apreciază că o confruntare directă cu o țară NATO ar fi una dintre cele mai riscante decizii pe care le-ar putea lua Kremlinul. Un asemenea pas ar putea reface unitatea unei alianțe occidentale afectate de divergențe, ar reduce scepticismul față de sprijinul pentru Ucraina și ar atrage noi sancțiuni împotriva Rusiei.

Problema, scrie editorialistul, este că deciziile lui Vladimir Putin nu sunt întotdeauna dictate de o evaluare rece a costurilor, ci imprevizibile.

„Șobolanul prins în colț” și riscul unei reacții imprevizibile

Owen Matthews își construiește analiza în jurul unei povești pe care Vladimir Putin a relatat-o într-o serie de interviuri publicate în anul 2000, adunate ulterior în volumul „First Person”.

Liderul rus povestea că, în copilărie, a urmărit un șobolan într-o scară de bloc din Leningrad. Când animalul s-a simțit prins, s-a întors brusc și l-a atacat.

„Deodată s-a întors și s-a aruncat spre mine. Am fost surprins și speriat. Acum șobolanul mă urmărea pe mine”, a spus liderul rus folosind această întâmplare pentru a explica pericolul de a împinge un adversar într-o situație fără ieșire.

Însă aceeași imagine a fost interpretată diferit de liderii occidentali, care au văzut în ea un avertisment privind modul în care Vladimir Putin ar putea reacționa atunci când se simte amenințat.

Pentru liderul de la Kremlin, această logică înseamnă continuarea războiului până la obținerea unei victorii, chiar dacă prețul economic și politic devine tot mai mare.

În opinia lui Owen Matthews, tocmai această combinație dintre presiune internă, refuzul compromisului și convingerea că Rusia nu poate pierde face ca situația să fie periculoasă nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Occident.