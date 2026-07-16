Oligarhii ruși retrag miliarde de dolari din Rusia. Teama de confiscări și de o criză bancară le influențează comportamentul financiar

Câțiva dintre cei mai bogați oameni din Rusia, printre care se numără și apropiați ai dictatorului Vladimir Putin, au scos în ultimul an miliarde de dolari din țară, pe fondul îngrijorării tot mai mari privind starea economiei și a bugetului de stat, relatează Bloomberg.

Teama de confiscări

Cazurile răsunătoare de confiscare a activelor au amplificat temerile din rândul elitei ruse că statul le-ar putea confisca averile sau că și-ar putea pierde bunurile. Informația provine de la șase ruși înstăriți și alte surse citate de Bloomberg, care cunosc direct poziția mai multor miliardari ruși.

Potrivit unora dintre aceste persoane, precum și unor documente analizate de agenție — inclusiv rapoarte corporative și acte privind achiziții imobiliare — mai mulți miliardari și-au scos recent active suplimentare din Rusia, pe fondul îngrijorărilor legate de sectorul bancar.

În ultimul an, portofoliile de investiții ale unora dintre cei mai bogați ruși au suferit o schimbare de direcție, accelerată în ultimele luni, orientându-se spre criptomonede, aur, proprietăți imobiliare în străinătate și fonduri private de investiții, în special în statele din Golful Persic.

De la petreceri fastuoase la retragere forțată de capital

Timp de decenii, miliardarii ruși au fost bine primiți în Occident, unde și-au construit reputația prin tranzacții de amploare, achiziții de proprietăți de lux și petreceri fastuoase. După ce Putin a ordonat, în februarie 2022, invazia pe scară largă a Ucrainei, moment care a marcat cea mai gravă deteriorare a relațiilor Rusiei cu SUA și Europa de la Războiul Rece, sancțiunile internaționale i-au forțat pe mulți dintre magnații ruși să își repatrieze activele și să își reînregistreze companiile în Rusia. Multora dintre ei le-au fost înghețate activele din străinătate.

Însă, odată reveniți în Rusia, aceștia s-au confruntat cu alte riscuri. Începând din 2024, autoritățile au intensificat confiscările de amploare ale activelor, vizând o serie de magnați, în special pe cei care au încercat să păstreze legături cu lumea exterioară — fie și doar prin dubla cetățenie — sau pe cei care au deținut anterior funcții oficiale. Încetinirea economiei ruse începută în 2025 a redus și mai mult profiturile și a limitat posibilitățile de a păstra și de a spori averile în interiorul țării.

Zeci de miliarde de dolari scoase din țară

Deși este dificil de estimat amploarea reală a fluxului informal de capital — inclusiv a tranzacțiilor opace în criptomonede, care nu apar în datele oficiale — potrivit unor estimări prudente, suma retrasă din Rusia pe canale neoficiale de la începutul acestui an se ridică la zeci de miliarde de dolari, mai mult decât anul trecut.

Potrivit surselor Bloomberg, teama de confiscări și de șocuri economice a determinat o nouă intensificare a fugii de capital în ultimul an.

Desigur, mulți ruși înstăriți continuă să caute oportunități de investiții în afara țării, în ciuda dificultăților provocate de război și de sancțiuni. Fuga de capital rămâne un subiect actual în Rusia, pe fondul prelungirii războiului — potrivit Băncii Centrale a Rusiei, în primul an al invaziei pe scară largă, din țară au fost scoase aproximativ 250 de miliarde de dolari, conform unuia dintre indicatorii generali folosiți.

Presiune tot mai mare asupra miliardarilor

Putin caută modalități de a crește veniturile statului, după ce oficialii l-au avertizat că, cheltuielile legate de războiul împotriva Ucrainei depășesc pragul acceptabil. Liderul de la Kremlin urmărește să protejeze cheltuielile pentru apărare, concentrând reducerile bugetare asupra altor domenii ale cheltuielilor publice. În timp ce o mare parte a țării se confruntă cu dificultăți economice, averile miliardarilor ruși au crescut în ultimul an, ceea ce a amplificat presiunea asupra lor de a prelua o parte mai mare din povara financiară.

Unii oameni de afaceri au devenit și mai îngrijorați după o întâlnire închisă cu Putin, în luna martie, la care miliardarul Suleiman Kerimov le-a propus celor prezenți să facă o contribuție semnificativă în favoarea statului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat că Putin le-ar fi cerut oligarhilor să facă asemenea contribuții.

Un om de afaceri a recunoscut că a transferat bani în țări precum Cipru și Emiratele Arabe Unite, de teama presiunilor exercitate de stat asupra oligarhilor. Alți doi au declarat că investesc în EAU, Turcia sau Arabia Saudită la un nivel similar celui din anii precedenți, iar un al patrulea a menționat că a început să investească în Africa.

Potrivit unei surse a agenției, familiarizată cu operațiunile financiare ale unor clienți ruși înstăriți, din 2024 se observă un interes crescut în rândul rușilor pentru plasarea capitalului în afara țării, pe fondul intensificării presiunilor din interiorul Rusiei.

Miliarde de dolari confiscate de stat

Anul trecut, procuratura a asigurat returnarea către stat a unor active evaluate la peste patru trilioane de ruble (51,5 miliarde de dolari), a declarat în martie procurorul general al Rusiei, Aleksandr Guțan. Printre oligarhii care și-au pierdut activele în favoarea statului se numără fondatorul unuia dintre cele mai mari holdinguri agricole din Rusia, Ros Agro PLC, Vadim Moșkovici, Konstantin Strukov, care controla una dintre cele mai mari companii de extracție a aurului din țară, precum și Dmitri Kamenșcik, care a pierdut controlul asupra aeroportului moscovit Domodedovo.

Potrivit mai multor surse ale Bloomberg, pe piața imobiliară din Dubai se observă un nou val de achiziții de locuințe de lux realizate de ruși, care investesc tot mai activ și în proprietăți imobiliare din Turcia și Monaco.

Rute noi pentru banii scoși din țară

Metodele de transfer al activelor în străinătate au evoluat, pe măsură ce rușii caută noi modalități de a evita atât sancțiunile occidentale, cât și atenția Kremlinului. Statutul Dubaiului de hub al criptomonedelor a facilitat mutarea banilor între jurisdicții de către elita rusă. Alte canale informale, tot mai populare, s-au deschis în Armenia, Kazahstan și Kârgâzstan — țara de origine a stablecoin-ului A7A5.

Acest token a fost dezvoltat de compania A7, specializată în plăți transfrontaliere, deținută de bancherul moldovean fugar Ilan Șor și de banca rusă de stat Promsveazbank, aflată sub sancțiuni occidentale.

Semne de criză bancară

Îngrijorările privind starea financiară a băncilor rusești s-au intensificat din vara trecută, când reprezentanți ai sectorului bancar și-au exprimat temerile legate de nivelul datoriilor din bilanțurile lor, avertizând că perspectivele sunt mai sumbre decât se recunoaște oficial. Centrul pentru Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt, apropiat de Kremlin, a avertizat în luna mai că observă semne ale apropierii unei crize bancare sistemice.

După patru ani de creștere economică, obținută în ciuda sancțiunilor, tot mai mulți economiști și centre de analiză susțin că economia de război a Rusiei începe să dea semne de epuizare. Totuși, publicația The Economist a scris că, în ciuda problemelor reale, economia de război a Rusiei nu se află în pragul prăbușirii, iar Putin dispune încă de resurse financiare pentru a continua războiul.

Cu toate acestea, după patru ani de conflict, economia rusă a devenit unul dintre principalii factori care subminează regimul lui Putin. Războiul împotriva Ucrainei a împins economia rusă într-o capcană a stagflației, transformând-o într-o construcție fragilă, potrivit analistului Volodimir Vlasiuk.

Economistul Oleksii Plastun consideră că Rusia ar trebui să se aștepte la un val de neplăți, falimente, închideri de afaceri, concedieri și alte manifestări specifice unei crize economice sistemice.