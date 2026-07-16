search
Joi, 16 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Oligarhii ruși retrag miliarde de dolari din Rusia. Teama de confiscări și de o criză bancară le influențează comportamentul financiar

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Câțiva dintre cei mai bogați oameni din Rusia, printre care se numără și apropiați ai dictatorului Vladimir Putin, au scos în ultimul an miliarde de dolari din țară, pe fondul îngrijorării tot mai mari privind starea economiei și a bugetului de stat, relatează Bloomberg.

Economia Rusiei se sufocă/FOTO:Arhiva
Economia Rusiei se sufocă/FOTO:Arhiva

Teama de confiscări

Cazurile răsunătoare de confiscare a activelor au amplificat temerile din rândul elitei ruse că statul le-ar putea confisca averile sau că și-ar putea pierde bunurile. Informația provine de la șase ruși înstăriți și alte surse citate de Bloomberg, care cunosc direct poziția mai multor miliardari ruși.

Potrivit unora dintre aceste persoane, precum și unor documente analizate de agenție — inclusiv rapoarte corporative și acte privind achiziții imobiliare — mai mulți miliardari și-au scos recent active suplimentare din Rusia, pe fondul îngrijorărilor legate de sectorul bancar.

În ultimul an, portofoliile de investiții ale unora dintre cei mai bogați ruși au suferit o schimbare de direcție, accelerată în ultimele luni, orientându-se spre criptomonede, aur, proprietăți imobiliare în străinătate și fonduri private de investiții, în special în statele din Golful Persic.

De la petreceri fastuoase la retragere forțată de capital

Timp de decenii, miliardarii ruși au fost bine primiți în Occident, unde și-au construit reputația prin tranzacții de amploare, achiziții de proprietăți de lux și petreceri fastuoase. După ce Putin a ordonat, în februarie 2022, invazia pe scară largă a Ucrainei, moment care a marcat cea mai gravă deteriorare a relațiilor Rusiei cu SUA și Europa de la Războiul Rece, sancțiunile internaționale i-au forțat pe mulți dintre magnații ruși să își repatrieze activele și să își reînregistreze companiile în Rusia. Multora dintre ei le-au fost înghețate activele din străinătate.

Însă, odată reveniți în Rusia, aceștia s-au confruntat cu alte riscuri. Începând din 2024, autoritățile au intensificat confiscările de amploare ale activelor, vizând o serie de magnați, în special pe cei care au încercat să păstreze legături cu lumea exterioară — fie și doar prin dubla cetățenie — sau pe cei care au deținut anterior funcții oficiale. Încetinirea economiei ruse începută în 2025 a redus și mai mult profiturile și a limitat posibilitățile de a păstra și de a spori averile în interiorul țării.

Zeci de miliarde de dolari scoase din țară

Deși este dificil de estimat amploarea reală a fluxului informal de capital — inclusiv a tranzacțiilor opace în criptomonede, care nu apar în datele oficiale — potrivit unor estimări prudente, suma retrasă din Rusia pe canale neoficiale de la începutul acestui an se ridică la zeci de miliarde de dolari, mai mult decât anul trecut.

Potrivit surselor Bloomberg, teama de confiscări și de șocuri economice a determinat o nouă intensificare a fugii de capital în ultimul an.

Desigur, mulți ruși înstăriți continuă să caute oportunități de investiții în afara țării, în ciuda dificultăților provocate de război și de sancțiuni. Fuga de capital rămâne un subiect actual în Rusia, pe fondul prelungirii războiului — potrivit Băncii Centrale a Rusiei, în primul an al invaziei pe scară largă, din țară au fost scoase aproximativ 250 de miliarde de dolari, conform unuia dintre indicatorii generali folosiți.

Presiune tot mai mare asupra miliardarilor

Putin caută modalități de a crește veniturile statului, după ce oficialii l-au avertizat că, cheltuielile legate de războiul împotriva Ucrainei depășesc pragul acceptabil. Liderul de la Kremlin urmărește să protejeze cheltuielile pentru apărare, concentrând reducerile bugetare asupra altor domenii ale cheltuielilor publice. În timp ce o mare parte a țării se confruntă cu dificultăți economice, averile miliardarilor ruși au crescut în ultimul an, ceea ce a amplificat presiunea asupra lor de a prelua o parte mai mare din povara financiară.

Unii oameni de afaceri au devenit și mai îngrijorați după o întâlnire închisă cu Putin, în luna martie, la care miliardarul Suleiman Kerimov le-a propus celor prezenți să facă o contribuție semnificativă în favoarea statului. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a negat că Putin le-ar fi cerut oligarhilor să facă asemenea contribuții.

Un om de afaceri a recunoscut că a transferat bani în țări precum Cipru și Emiratele Arabe Unite, de teama presiunilor exercitate de stat asupra oligarhilor. Alți doi au declarat că investesc în EAU, Turcia sau Arabia Saudită la un nivel similar celui din anii precedenți, iar un al patrulea a menționat că a început să investească în Africa.

Potrivit unei surse a agenției, familiarizată cu operațiunile financiare ale unor clienți ruși înstăriți, din 2024 se observă un interes crescut în rândul rușilor pentru plasarea capitalului în afara țării, pe fondul intensificării presiunilor din interiorul Rusiei.

Miliarde de dolari confiscate de stat

Anul trecut, procuratura a asigurat returnarea către stat a unor active evaluate la peste patru trilioane de ruble (51,5 miliarde de dolari), a declarat în martie procurorul general al Rusiei, Aleksandr Guțan. Printre oligarhii care și-au pierdut activele în favoarea statului se numără fondatorul unuia dintre cele mai mari holdinguri agricole din Rusia, Ros Agro PLC, Vadim Moșkovici, Konstantin Strukov, care controla una dintre cele mai mari companii de extracție a aurului din țară, precum și Dmitri Kamenșcik, care a pierdut controlul asupra aeroportului moscovit Domodedovo.

Potrivit mai multor surse ale Bloomberg, pe piața imobiliară din Dubai se observă un nou val de achiziții de locuințe de lux realizate de ruși, care investesc tot mai activ și în proprietăți imobiliare din Turcia și Monaco.

Rute noi pentru banii scoși din țară

Metodele de transfer al activelor în străinătate au evoluat, pe măsură ce rușii caută noi modalități de a evita atât sancțiunile occidentale, cât și atenția Kremlinului. Statutul Dubaiului de hub al criptomonedelor a facilitat mutarea banilor între jurisdicții de către elita rusă. Alte canale informale, tot mai populare, s-au deschis în Armenia, Kazahstan și Kârgâzstan — țara de origine a stablecoin-ului A7A5.

Acest token a fost dezvoltat de compania A7, specializată în plăți transfrontaliere, deținută de bancherul moldovean fugar Ilan Șor și de banca rusă de stat Promsveazbank, aflată sub sancțiuni occidentale.

Semne de criză bancară

Îngrijorările privind starea financiară a băncilor rusești s-au intensificat din vara trecută, când reprezentanți ai sectorului bancar și-au exprimat temerile legate de nivelul datoriilor din bilanțurile lor, avertizând că perspectivele sunt mai sumbre decât se recunoaște oficial. Centrul pentru Analiză Macroeconomică și Prognoză pe Termen Scurt, apropiat de Kremlin, a avertizat în luna mai că observă semne ale apropierii unei crize bancare sistemice.

După patru ani de creștere economică, obținută în ciuda sancțiunilor, tot mai mulți economiști și centre de analiză susțin că economia de război a Rusiei începe să dea semne de epuizare. Totuși, publicația The Economist a scris că, în ciuda problemelor reale, economia de război a Rusiei nu se află în pragul prăbușirii, iar Putin dispune încă de resurse financiare pentru a continua războiul.

Cu toate acestea, după patru ani de conflict, economia rusă a devenit unul dintre principalii factori care subminează regimul lui Putin. Războiul împotriva Ucrainei a împins economia rusă într-o capcană a stagflației, transformând-o într-o construcție fragilă, potrivit analistului Volodimir Vlasiuk.

Economistul Oleksii Plastun consideră că Rusia ar trebui să se aștepte la un val de neplăți, falimente, închideri de afaceri, concedieri și alte manifestări specifice unei crize economice sistemice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini de necrezut la Cupa Mondială: Jude Bellingham l-a pălmuit pe Valentin Barco, după Anglia - Argentina 1-2
digi24.ro
image
Diana Șoșoacă, trimisă în judecată după ce ar fi sechestrat o jurnalistă italiană de la RAI Uno
stirileprotv.ro
image
Diana Șoșoacă a fost trimisă în judecată pentru lipsire de libertate, lovire și alte violențe în cazul jurnaliștilor italieni
gandul.ro
image
Zelenski îl demite pe ministrul Apărării după șase luni de mandat. Decizia provoacă reacții și apeluri la proteste
mediafax.ro
image
Transferul lui Ștefan Baiaram la Anderlecht, anunț de ultimă oră din Belgia: „Asta e decis jucătorul!”
fanatik.ro
image
Palatul Telefoanelor și-a deschis porțile istoriei. Povestea primului zgârie-nori din România și a telefoanelor care au schimbat o epocă
libertatea.ro
image
Situație hilară la Cupa Mondială: Argentinienii au găsit notițele făcute de Pickford pentru loviturile de departajare
digi24.ro
image
Cauza morții lui Gabi Mureșan: ce a dezvăluit autopsia
gsp.ro
image
A început scandalul! Englezii spun că golul de 2-1 al Argentinei trebuia anulat: "Ce rost mai are VAR-ul?"
digisport.ro
image
Cum alegi mobilierul ergonomic pentru birou și ce rol are un sistem de ridicare reglabil?
click.ro
image
De ce s-a spart geamul avionului Ryanair în timpul zborului și se poate repeta incidentul?
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Capcana caselor la 1 euro din Italia. Un tânăr a aflat cât costă, în realitate, "chilipirul"
observatornews.ro
image
BREAKING! Mihai Mirăuță a fost găsit mort în casă
cancan.ro
image
Pensionar la 60 ani, 35 ani munciți. Cu ce penalizare iese la pensie? Cât pierde la pensionarea anticipată?
newsweek.ro
image
FOTO. „Ești prea grasă”. Anisimova s-a enervat și a postat o poză cu ea mai mult goală, la piscină
prosport.ro
image
Cea mai căutată facultate din România în 2026. La această specializare se bat 10 candidați pe un loc
playtech.ro
image
A întrerupt interviul lui Messi pentru a-i transmite un mesaj înainte de finala Argentina – Spania. Reacția sud-americanului
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
"Complet inacceptabil": Anglia a făcut plângere oficială la FIFA, a doua zi după meciul cu Argentina!
digisport.ro
image
De la bebelușul ținut în brațe de Messi la legenda Spaniei: povestea jucătorului de fotbal Yamal, care va juca meciul final cu Argentina
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Lovitură grea pentru Nicuşor Dan de la CCR. Decizia e DEFINITIVĂ!
romaniatv.net
image
Lovitură pentru Ilie Bolojan! Un nou rival în interiorul partidului
mediaflux.ro
image
„E un mare idiot!” » Costi Mocanu îl jignește, după Anglia - Argentina
gsp.ro
image
DIICOT face glume pe Facebook pe seama lui Dragoș Pîslaru: „Scuze că nu am anunțat înainte”
actualitate.net
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Drama fetelor din Afganistan. Sunt promise pentru căsătorie încă de la naștere și vândute de propriile familii pentru plata datoriilor. „Dumnezeu îmi este martor”
click.ro
image
Horoscop 17 iulie. Berbecii au de făcut o alegere dificilă, câștiguri pentru Săgetători
click.ro
image
Cât de periculoase sunt turbulențele pe parcursul unui zbor? Ce le recomandă pilotul Mihai Sturzu celor care au frică de avion? „Zborul are partea lui de provocări”
click.ro
Ecaterina cea Mare a Rusiei profimedia 1115813114 jpg
Regina cu cel mai mare apetit erotic din istorie. Mitul actului sexual cu un cal și decesul pe toaletă
okmagazine.ro
Mirabela Grădinaru Profimedia jpg
Prima Doamnă a României, elegantă în albastru. Ce semnificație are nuanța aleasă de Mirabela Grădinaru în vizitele oficiale
clickpentrufemei.ro
Matt Damon în Odiseea (captură video / © Universal Pictures)
Odiseu, distrugătorul? Noua adaptare a „Odiseei” readuce în prim-plan o dilemă morală antică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Suferința prin care trece Cabral după divorțul de Andreea Ibacka: „Nu mi-a convenit să spun asta”
image
Drama fetelor din Afganistan. Sunt promise pentru căsătorie încă de la naștere și vândute de propriile familii pentru plata datoriilor. „Dumnezeu îmi este martor”

OK! Magazine

image
”Îți va convinge soția să faceți sex în trei!” Carmen Electra revine în Playboy, după 30 de ani

Click! Pentru femei

image
Prima Doamnă a României, eleganță desăvârșită în albastru. De ce alege Mirabela Grădinaru această nuanță în vizitele oficiale

Click! Sănătate

image
Leguma care „curăţă” arterele şi poate preveni infarctul