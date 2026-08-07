Oltenii au luat cu asalt Cisnădia. Oamenii stau la coadă pentru a cumpăra legume direct de la producători. „E incredibil!” FOTO

O inițiativă care în trei săptămâni a luat o amploare uriașă i-a adus pe legumicultorii din sudul țării aproape de cumpărătorii din Cisnădie. „Am vândut 8 tone de legume în 4 ore”.

Cu aproximativ trei săptămâni în urmă, revoltat de faptul că prețul legumelor în piața din oraș este și de 10 ori mai mare decât la producător, un consumator din Cisnădie a decis să schimbe felul în care se derulează lucrurile.

„Știam prețurile reale, știam că bișnițarul trăiește mai bine ca producătorul”

„M-a trimis soția în piață, noi suntem o familie mai mărișoară, trebuia să cumpăr mai multe lucruri. Am văzut acolo o bătrânică, lângă mine, la tejghea, aștepta la un om care vindea cu 9 lei roșiile. Și bătrânica, săraca, scosese 2 lei. I-au revenit fix două roșii și atunci m-a durut cel mai tare. Am spus că nu se mai poate continua, mai ales că eu știam prețurile reale de la producător, știam că oamenii suferă în acest moment și că bișnițarul trăiește mai bine ca producătorul. M-am dus acasă, m-am hotărât și am băgat într-un grup de Whats-App 16 oameni, prieteni apropiați, am căutat doi producători, am văzut diferențele de prețuri și așa a început. Am vorbit cu un producător din Lungulețu să-mi aducă prima dată cartofii, a făcut prima livrare și grupul a crescut peste noapte. Mișcarea a început acum trei săptămâni”, a relatat Mihai Nichita, inițiatorul mișcării, pentru „Adevărul”.

Ulterior, Mihai Nichita a contactat și alți producători de legume, ajungându-se ca în scurt timp la fiecare livrare de legume cumpărătorii să formeze cozi.

„Noi avem niște reguli clare. În primul rând să aibă certificat de producător, cu analize, sunt mai multe treburi. Nu putem accepta ca oricine vine să pună acolo că eu sunt producător. Trebuie să ne arate ferma în care se produce, cum se muncește în acel loc, pentru că sunt mulți care profită și nu putem accepta”, a mai spus Nichita.

„Erau vreo 200 de mașini pe o stradă îngustă, s-a blocat toată strada”

În grupul în care acum sunt și cumpărători și producători s-a ajuns la aproximativ 600 de persoane. Producătorii postează video-uri din fermă, le arată clienților ce urmează să recolteze, în ce cantități și îi anunță când ajung la Cisnădie. Cumpărătorii știu dinainte și prețul, iar în ziua în care se face livrarea, în Cisnădie se formează cozi. Este o mișcare care pe de o parte îi aduce în contact direct pe cumpărători și pe producători, iar pe de alta îi și apropie pe oameni, spune Mihai Nichita, pentru că așteptând camioanele cu legume oamenii stau de vorbă, așa cum nu s-a mai întâmplat dinainte de pandemie.

Prima livrare a avut loc pe strada Abatorului, nr. 7, din Cisnădie. „În fața porții mele mai am o jumătate de metru proprietate până la stâlp și am spus – ne facem aici punctul de desfacere. În a doua săptămână, deja a crescut foarte mult comanda. Erau vreo 200 de mașini pe o stradă îngustă, s-a blocat toată strada. Poliția a fost sesizată, a venit după jumătate de oră, vă dați seama unde era coada, cât au stat și ei la coadă. A doua zi am vorbit și cu primarul, a spus că ne dă locul de piață din Cisnădie, ne dă acolo un loc unde să ne vindem marfa”, a mai adăugat Nichita.

Cel care a avut ideea spune că inițiativa a prins atât de bine încât vin acum să cumpere și oameni din Sibiu. Câștigă și fermierii, pentru că știu din start că nu vor sta zile întregi cu marfa prin mașină, dar câștigă și cumpărătorii, care au acces la marfă proaspătă, netrecută prin mai multe mâini astfel încât să ajungă la prețuri pe care prea puțini și le mai permit astăzi. Singurii supărați sunt intermediarii din piețe, spun cei implicați, pentru că în zilele în care fermierii din sudul țării fac livrări nu prea mai vând mare lucru.

Cumpărătorii spun, supărați, că înțeleg faptul că revânzătorul trebuie să aibă un profit. La un adaos uriaș nu mai e însă vorba de profit, ci pur și simplu de faptul că nu se gândesc o clipă nici la clienți și nici la producătorii care din disperare le vând marfa pe mai nimic.

Mihai Nichita și-ar dori ca ideea să se extindă în toată țara. „Aș vrea ca și oamenii care o duc rău să o ducă mai bine. Să îl ajutăm pe producător ca și anul care vine să ne aducă fructele și ce avem nevoie pe mese. Trăiește și el și trăim și noi. M-aș bucura ca în fiecare județ să fie cineva care să preia o astfel de inițiativă”, a mai spus Nichita.

„Cumpără cu sacii de la noi”

Mihai Chesnoiu, legumicultor din județul Olt, este unul dintre producătorii care îi aprovizionează pe cumpărătorii din Cisnădie. „Am vândut opt tone de legume în patru ore. Cumpără cu sacii de la noi, în sistem semi-en-gros, și noi le dăm la prețul cu care am vinde în en-gros-urile din țară, un pic peste ce vindem de acasă ca preț. Un adaos de câțiva bani. Am vândut vânăta cu 2,5 lei/kg, pe la noi se vinde între 1,5 și 2 lei/kg. Roșia o vând cu 2,5 lei, se vinde roșia de calitate cu 1,8 lei de acasă. Adică am avut și un preț destul de bun. Însă oamenii cumpărau roșia din piață cu 6-8 lei/kg acolo, vânăta era 6 lei, la ei a fost o scădere de preț mult peste avantajul pe care îl am eu, producătorul”, a declarat Mihai Chesnoiu, pentru „Adevărul”. Legumicultorul oltean a făcut în 19 iulie prima livrare. „Nu mă cunoșteau, m-au găsit pe Facebook, între timp ne-am și împrietenit”, a mai spus Chesnoiu.

Cristian Dan este un alt cetățean din Cisnădie care s-a implicat ca ideea să capete amploare. Se ocupă de promovarea mișcării și intermediază legătura inclusiv cu autoritățile.

„La noi în piață, în Cisnădie, era 4 lei varza. Noi am luat-o cu 1 leu. Cartofii erau 3 lei, noi am cumpărat la 1,5 lei. Și cartofi, nu cum ne dau nouă cei din piață. Roșiile noi le-am luat cu 2,5 lei, în piață erau 5-6 lei, peste 100% adaos. A fost o mișcare reciproc avantajoasă. Noi am obținut niște prețuri foarte bune, iar producătorii au ocazia să-și vândă marfa. Domnul Chesnoiu avea un retur de 4 tone de roșii de la un mare lanț de magazine. Alea 4 tone le-a vândut în două zile la noi, cu 2,5 lei/kg. Roșii, era roșia mai mare ca pumnul nostru”, a explicat Cristian Dan.

Intermediarii au început să facă presiuni. „Liniștiți nu stau, ei au insinuat că ar trebui să vină Poliția. Păi, de ce să vină Poliția, că nu ești în stare să dai un preț bun?! La Lungulețu se vindeau cartofii cu 40 de bani, pentru cine vrea să cumpere din câmp. Acum, la noi, de la producător, au ajuns cu 1,5 lei - și omul a fost foarte mulțumit că a dat 1,5 lei -, iar în piață la noi ajungeau la 3 lei. Practic, pleacă de la 40 de bani și ajung la 3 lei/kg. Și lor nu le convine, la samsari. Asta este, nu sunteți competitivi, ieșiți din piață”, spune Dan.

Mișcarea „Producători autohtoni – Produse românești”, așa cum au denumit și grupul pe care se organizează totul, nu poate deocamdată asigura un flux continuu de marfă, așa că e loc și pentru comercianții din piețe, spune Cristian Dan. Producătorii vin de două, cel mult trei ori pe săptămână, dar într-o perioadă în care cumpărătorii achiziționează pentru a-și face provizii pentru iarnă.

Deocamdată vremea permite ca vânzarea să se desfășoare așa cum a început, însă pentru viitor, dacă producătorii vor considera că piața este suficient de bună, s-ar putea, eventual, investi într-un depozit.

Reprezentanții Primăriei Cisnădie au confirmat, pentru „Adevărul”, că spațiul în care are acum loc vânzarea, în spatele pieței agroalimentare, este pus la dispoziție cu acordul autorităților.