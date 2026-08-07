Acoperiş desprins de vânt, căzut peste mai multe maşini în Sibiu. Traficul a fost închis

O parte din acoperişul unui bloc din municipiul Sibiu s-a desprins, vineri seară, din cauza vântului şi a căzut peste mai multe autoturisme parcate. Maşinile au fost avariate, iar circulaţia rutieră a fost închisă în zona afectată.

Incidentul s-a produs pe strada Valea Aurie, unde au intervenit pompierii de la ISU Sibiu cu o autospecială de stingere, una de descarcerare, un echipaj SMURD şi o autospecială de primă intervenţie. Potrivit autorităţilor, nu au fost înregistrate victime, fiind vorba doar despre pagube materiale.

Poliţiştii au restricţionat circulaţia pe tronsonul cuprins între străzile Sibiel şi Poiana şi au asigurat zona până la îndepărtarea elementelor de construcţie căzute pe carosabil.

„La această oră, traficul rutier este închis pe strada Valea Aurie din municipiul Sibiu, pe tronsonul cuprins între străzile Sibiel şi Poiana, după ce o parte din acoperişul unei clădiri s-a desprins şi s-a prăbuşit pe carosabil, avariind mai multe autoturisme parcate”, a transmis Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sibiu.

Poliţiştii le recomandă şoferilor să evite zona şi să respecte indicaţiile echipajelor aflate la faţa locului. Circulaţia urmează să fie reluată după înlăturarea elementelor de construcţie şi verificarea zonei pentru ca traficul să se poată desfăşura în condiţii de siguranţă.