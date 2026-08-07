O turistă de 28 de ani, dispărută în apele unui lac din Italia, a fost găsită în viață după cinci ore. Unde au descoperit-o echipele de salvare

Momente de panică pe lacul Bolsena, din centrul Italiei, unde o turistă germană în vârstă de 28 de ani a fost dată dispărută după ce a intrat în apă și nu s-a mai întors la campingul unde era cazată. După aproximativ cinci ore de căutări desfășurate pe apă și din aer, tânăra a fost găsită în viață, aproape de țărm.

Alarma a fost dată în jurul orei 11.30, în apropierea barului La Cappelletta din orașul Bolsena, provincia Viterbo. Prietenii cu care femeia își petrecea vacanța au observat că aceasta nu revenise la cortul din camping și au alertat autoritățile.

Potrivit martorilor, tânăra fusese văzută pentru ultima dată în apă. Un pescar a declarat că aceasta „mergea prin apă” și purta un tricou verde, un costum de baie negru și o pălărie neagră, potrivit Il Messaggero.

Operațiunea de căutare a fost coordonată de Prefectura din Viterbo și a mobilizat un important dispozitiv de intervenție.

La fața locului au fost trimiși pompieri, carabinieri, polițiști locali, echipe de protecție civilă și paramedici, iar pentru localizarea femeii au fost folosite o barcă pneumatică, un skijet și un elicopter al pompierilor. Prietenii și alți turiști cazați în camping s-au alăturat, de asemenea, căutărilor.

După ore întregi de căutări, tânăra a fost găsită în viață la câțiva metri de locul unde fusese văzută ultima dată. Se afla în apă, foarte aproape de mal, iar primele informații indică faptul că a ajuns acolo mergând prin apă o perioadă îndelungată.

Tânăra a fost preluată imediat de echipajele medicale și transportată pentru investigații suplimentare. Potrivit autorităților, starea sa nu ridică motive de îngrijorare.