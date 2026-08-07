Leguma care arată ca un pepene în miniatură și are gust răcoritor. Este bogată în antioxidanți și perfectă pentru salate, aperitive și murături

O legumă care seamănă cu un pepene verde în miniatură, are mărimea unui bob mare de strugure și un gust răcoritor, ușor acrișor, va putea fi cumpărată în premieră din România. Este vorba despre castravetele mexican „Victor”, un soi aclimatizat și omologat de cercetătorii Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură (SCDL) Buzău, care mizează pe interesul tot mai mare al consumatorilor pentru produse inedite și sănătoase.

Originar din America Centrală, castravetele mexican (Melothria scabra Naudin) este cultivat în mai multe regiuni ale lumii, inclusiv în Africa, Asia, Europa și America de Nord. După mai mulți ani de cercetare, specialiștii de la SCDL Buzău au reușit să aclimatizeze planta și să obțină un soi românesc, denumit „Victor”, omologat oficial în anul 2022, potrivit Agrotv.

Seamănă cu un pepene verde în miniatură

Principalul atu al acestei legume este aspectul său neobișnuit. Fructele au aproximativ trei centimetri lungime, cântăresc în jur de 3,5 grame și sunt brăzdate de dungi verzi, asemănătoare celor de pe coaja pepenelui verde. La gust, combină aroma castravetelui clasic cu note ușor citrice, apropiate de lămâie.

„Fructele castravetelui mexican (Melothria scabra Naudin), asemănătoare unor pepeni verzi în miniatură, impresionează prin aspectul deosebit, gustul crocant și răcoritor, cu o discretă aromă citrică, fiind apreciate atât pentru consumul în stare proaspătă, cât și pentru salate, aperitive și, în special, pentru murături, unde își păstrează foarte bine textura fermă”, a explicat cercetătoarea Ovidia Agapie, din cadrul SCDL Buzău, pentru sursa citată.

Bogat în antioxidanți și sărac în calorii

Dincolo de aspectul spectaculos, cercetătorii spun că leguma are și un profil nutrițional valoros. Castravetele mexican conține vitamina C, polifenoli, flavonoide și carotenoizi, compuși recunoscuți pentru efectul lor antioxidant.

Potrivit specialiștilor, studiile de specialitate arată că aceste substanțe contribuie la protejarea organismului împotriva stresului oxidativ și susțin o alimentație echilibrată. În plus, fructele au un conținut ridicat de apă, sunt sărace în calorii și reprezintă o bună sursă de fibre alimentare.