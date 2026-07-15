Video „Vladimir, e timpul să te oprești”. Trump insistă că Putin este gata să încheie un acord de pace

Președintele american Donald Trump a declarat încă o dată că este convins că liderul rus Vladimir Putin este pregătit să ajungă la un acord pentru a pune capăt războiului din Ucraina și că acest lucru se va întâmpla în curând.

Declarația lui Trump a fost făcută într-un interviu acordat Fox News. Președintele SUA a fost de acord cu sugestia jurnalistului potrivit căreia războiul dintre Ucraina și Rusia s-ar putea încheia în timpul mandatului său, scrie Pravda.

El a spus că îi repetă în mod constant același mesaj lui Putin. „Îi spun același lucru tot timpul. Nu vreau să intru în detalii, dar îi spun: «Vladimir, e timpul să te oprești. E timpul ca acest război să se termine.»

Trump a declarat că este convins că Putin „este gata să facă o înțelegere”. Întrebat când s-ar putea întâmpla acest lucru, el a răspuns: „În curând”.

„E nevoie de doi pentru a dansa tango. Dar cred că este gata să facă o înțelegere”, a adăugat președintele SUA.