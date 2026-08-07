 Trump, furios după ce justiția a blocat sala de bal de 400 de milioane de dolari de la Casa Albă: „Această decizie nedreaptă trebuie anulată” | adevarul.ro
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Trump, furios după ce justiția a blocat sala de bal de 400 de milioane de dolari de la Casa Albă: „Această decizie nedreaptă trebuie anulată”

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Donald Trump a reacționat dur după ce o curte federală de apel a decis suspendarea lucrărilor la controversata sală de bal de 400 de milioane de dolari pe care administrația sa o construiește la Casa Albă. Președintele american susține că proiectul este finanțat integral din donații private. 

Președintele american Donald Trump Foto: EPA EFE
Președintele american Donald Trump Foto: EPA EFE

Curtea Federală de Apel pentru Districtul Columbia a ordonat administrației Trump să oprească lucrările de construcție a noii săli de bal, ridicată pe locul fostei Aripi de Est a Casei Albe, demolată pentru a face loc proiectului.

Într-o postare publicată pe platforma Truth Social, Donald Trump a criticat în termeni duri decizia instanței și a susținut că proiectul este unul esențial pentru Casa Albă.

„Sala de bal este disperat de necesară, complet sigură și este construită înainte de termen și sub buget”, a scris Trump, potrivit sky news.

Acesta a acuzat judecătorii că „au refuzat să recunoască faptul că sala de bal este un cadou din partea președintelui Trump și a marilor patrioți ai Statelor Unite ale Americii”.

„Nu va exista niciun cost pentru contribuabilul american. Această decizie nedreaptă trebuie anulată în întregime de Curtea Supremă”, a adăugat președintele Trump.

Proiect finanțat din donații private, dar criticat pentru costurile indirecte

Donald Trump a susținut în repetate rânduri că investiția de aproximativ 400 de milioane de dolari va fi acoperită exclusiv din donații private.

Cu toate acestea, republicanii din Senatul SUA au solicitat alocarea a aproximativ un miliard de dolari din fonduri publice pentru modernizarea sistemelor de securitate ale noii construcții și ale infrastructurii subterane aferente.

Democrații au criticat dur proiectul, pe care îl consideră excesiv și nepotrivit într-o perioadă în care numeroși americani se confruntă cu creșterea costului vieții. Ei susțin că resursele federale ar trebui direcționate către probleme economice și sociale urgente, nu către o nouă sală de recepții la Casa Albă.

Litigiul a fost inițiat anul trecut de organizația „National Trust for Historic Preservation”, după ce administrația Trump a început construirea unei săli de bal de aproximativ 8.360 de metri pătrați fără autorizarea Congresului.

Curtea de apel a menținut ordinul provizoriu prin care lucrările sunt suspendate. Totuși, judecătorii au amânat aplicarea deciziei cu 14 zile pentru a permite administrației Trump să formuleze un recurs la Curtea Supremă a Statelor Unite.

Anterior, judecătorul federal Richard Leon blocase de două ori lucrările la partea supraterană a proiectului, permițând însă continuarea construcțiilor subterane.

Richard Leon, numit în funcție de fostul președinte republican George W. Bush, a concluzionat că nicio lege federală „nu se apropie măcar de a-i conferi președintelui” autoritatea necesară pentru a construi o astfel de clădire fără aprobarea Congresului.

Administrația Trump invocă motive de securitate

Reprezentanții administrației au susținut în instanță că noua sală de bal este necesară atât pentru organizarea ceremoniilor oficiale de mari dimensiuni, cât și pentru îmbunătățirea securității complexului prezidențial.

În timpul audierilor din 5 iunie, avocatul Departamentului Justiției, Yaakov Roth, a afirmat că instanțele nu ar trebui să intervină într-un proiect finanțat din surse private și că suspendarea lucrărilor este nejustificată.

Acesta a susținut că preferințele arhitecturale ale organizației National Trust for Historic Preservation nu ar trebui să primeze în fața preocupărilor privind securitatea națională și a argumentat că vechea Aripă de Est făcea Casa Albă mai vulnerabilă la eventuale atacuri.

În replică, avocatul organizației, Thaddeus Heuer, a respins explicațiile administrației Trump și a declarat că adevărata problemă este evitarea controlului legislativ.

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