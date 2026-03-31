Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Analiză Cum poate Ucraina să transforme elitele ruse în arme la negocierile de pace

Război în Ucraina
Publicat:

Pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, Ucraina primește — discret, dar semnificativ — o nouă oportunitate strategică: aceea de a transforma fisurile din interiorul elitei ruse într-un instrument de negociere.

Deputatul rus Konstantin Zatulin, figură-cheie a gândirii imperiale ruse/FOTO:X
Conflictul cu Iran scoate la lumină o realitate pe care mulți au evitat-o până acum: influența Rusia în blocul anti-occidental slăbește vizibil. Iar pentru Ucraina, această schimbare poate deveni o pârghie, scriu, în Kyiv Post, anlistul rus Andrei Piontkovski, membru al International PEN Club, care a fost forțat să părăsească Rusia în 2016 și Anton Eremin, fondatorul și liderul unei comunități civice, non-partizane, din Washington DC, axată pe drepturile omului, statul de drept și un viitor democratic pentru Rusia.

Un aliat care se clatină, un sistem care cedează

Pentru Kremlin, Iranul nu este doar un partener conjunctural, ci un pilon al unei rețele informale de regimuri ostile Occidentului. De-a lungul anilor, Teheranul a oferit sprijin militar, a facilitat ocolirea sancțiunilor și a contribuit la imaginea unei rezistențe comune.

Dacă acest pilon se fisurează — sau chiar se prăbușește — consecințele nu se opresc în Orientul Mijlociu. Ele ajung direct la Moscova, unde sistemul lui Vladimir Putin resimte deja presiuni tot mai mari.

Lista partenerilor slăbiți sau destabilizați — de la Siria la Venezuela și acum Iran — devine tot mai greu de ignorat. Iar fiecare eșec extern apasă suplimentar asupra unui sistem intern deja tensionat, susțin autorii.

Fisuri vizibile în discursul oficial

Poate cel mai interesant semnal vine chiar din interiorul elitei ruse. Nu din opoziție — aproape inexistentă — ci din rândul oamenilor loiali sistemului.

Un exemplu elocvent este deputatul Konstantin Zatulin, figură-cheie a gândirii imperiale ruse și voce constantă a ideii de „dominare” în spațiul post-sovietic. Într-un interviu acordat propagandistului Dmitri Simes, acesta a spus, calm și fără echivoc, ceva ce ar fi fost de neconceput în urmă cu doi ani:

Obiectivele declarate ale Kremlinului sunt, în parte, imposibil de atins. Iar ideea dispariției Ucrainei ca stat independent nu mai pare realistă.

Nu este doar o nuanțare. Este o recunoaștere.

Mesaje codate pentru Kiev?

Și mai important este faptul că astfel de declarații nu sunt sancționate. În Rusia de astăzi, tăcerea sistemului echivalează, de multe ori, cu aprobarea tacită.

Zatulin nu este un outsider. Este, mai degrabă, expresia publică a unor gânduri care circulă deja în interiorul elitei. Iar repetarea acestor idei sugerează că mesajul nu este destinat doar publicului intern, ci și Kievului.

Linia pe care o trasează — între „ce se dorește” și „ce este posibil” — arată o teamă reală: costul continuării războiului ar putea deveni mai periculos decât eșecul obiectivelor inițiale.

Ce poate face Ucraina

În acest context, Kievul are două opțiuni. Prima — să ignore aceste semnale și să se concentreze exclusiv pe front. A doua — mai subtilă și potențial mai eficientă — să le exploateze.

De exemplu, parlamentul ucrainean ar putea propune oficial consultări cu reprezentanți ai Dumei de Stat, inclusiv comisia pentru spațiul CSI. Nu pentru a legitima agresiunea, ci pentru a aduce în spațiul public contradicțiile deja existente în interiorul sistemului rus.

Un astfel de dialog ar putea avea loc, simbolic, la Minsk, sub „medierea” lui Alexander Lukashenko — un actor cu propriile frustrări și interese în relația cu Moscova, susțin cei doi analiști.

Războiul continuă, dar politica nu stă pe loc

Desigur, realitatea de bază nu se schimbă: rezultatul războiului va fi decis pe câmpul de luptă și de sprijinul occidental.

Dar, în paralel, se joacă și un alt joc — unul politic și psihologic.

Soarta Iranului va avea ecou la Moscova. Iar faptul că, deja, voci din interiorul sistemului recunosc limitele ambițiilor imperiale este un semnal pe care Ucraina nu își permite să-l ignore.

Pentru că, uneori, slăbiciunea adversarului nu apare pe front, ci în propriile sale declarații.

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
digi24.ro
image
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Dominic Fritz sparge la Timișoara sume monstru pentru decoruri de Paște. Un ou stradal sare de 500 de euro. În opoziție, USR critica decorurile festive și ONG-urile #rezist porneau petiții
gandul.ro
image
Warren Buffett regretă că și-a vândut acțiunile Apple, dar spune că nu ar cumpăra acum, având în vedere situația pieței
mediafax.ro
image
Selecționer nou la echipa națională! FRF a făcut anunțul oficial
fanatik.ro
image
Trei experți în legile războiului explică cum SUA, Israel și Iran încalcă normele internaționale în conflictul din Orientul Mijlociu
libertatea.ro
image
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
digisport.ro
image
Răsturnare de situație în cazul asasinării lui Charlie Kirk: glonțul fatal nu ar proveni din arma suspectului
stiripesurse.ro
image
ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord
antena3.ro
image
Accesoriile pentru bebeluși pot pune viața copiilor în pericol. În unele state au fost interzise
observatornews.ro
image
» Primele și singurele imagini cu mama copiilor lui Bogdan de la Ploiești. Cum arată femeia care l-a făcut tătic pe artist
cancan.ro
image
Casa de Pensii a înființat o Companie ca să trimită pensionarii la băi. Doar directorul toca 370.000 lei/an
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Măsurile de raționalizare în caz de penurie de carburanţi. Ordinea în care se vor aplica dacă se declară situaţie de criză
playtech.ro
image
La 29 de ani, Larisa Iordache a dat marea lovitură. Ce se întâmplă în viața fostei gimnaste
fanatik.ro
image
Criza petrolului va duce la prăbușirea nivelului de trai? „În ultimii 36 de ani nu am mai trăit o criză ca cea de acum. Fără o reacție rapidă, ne așteaptă colapsul”
ziare.com
image
FOTO Imaginile! Cum au apărut iranienii la lovitura dată în Turcia
digisport.ro
image
SURSE Suma colosală din mită pe care șeful ARR ar fi depozitat-o în cutiile de pantofi: Cristian Anton, reținut de DNA
stiripesurse.ro
image
Femeia care i-a fost alături Codruței Filip a dezvăluit TOTUL despre infidelitate... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
A 14-a pensie, vouchere și facilități de transport, plus plata chiriei!
romaniatv.net
image
Trei zodii care vor avea parte de surprize uriașe după ce Mercur a ieșit din retrograd. Cine sunt norocoșii horoscopului
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Câți bani plătești, în 2026, ca să dormi și să dai la pește în complexul lui Dan Bittman de la Holograf? La ce a scăzut prețurile. Părerea turiștilor: „Te simți ca acasă”
click.ro
image
Soțul Laurei Cosoi s-a dat de gol! Cosmin Curticăpean a dezvăluit, fără să vrea, sexul celui de-al cincilea copil
click.ro
image
La ce gest a recurs Cristina Spătar: „Am luat și pastile”. A ajuns piele și os din cauza problemelor în căsnicie. Regina R&B nu mai merge cu Maybach-ul oferit de soț
click.ro
Sydney Sweeney, Instagram (2) jpg
Sydney Sweeney se transformă în model OnlyFans! Senzația blondă de la Hollywood, poziții indecente la filmări
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
