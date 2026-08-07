 Umilință fără margini pentru Mihaela Rădulescu! Familia Baumgarten i-a „luat” totul: „M-au șters din existența lui!” | adevarul.ro
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Umilință fără margini pentru Mihaela Rădulescu! Familia Baumgarten i-a „luat” totul: „M-au șters din existența lui!”

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La mai bine de un an de la moartea lui Felix Baumgartner, Mihaela Rădulescu spune că a avut parte de o nouă dezamăgire din partea familiei fostului sportiv austriac.

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner Foto/Instagram
Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner Foto/Instagram

Vedeta TV susține că relația lor de peste un deceniu a fost ștearsă chiar din biografia publică a acestuia, după ce secțiunea dedicată vieții personale de pe pagina de Wikipedia a lui Baumgartner a fost modificată.

„Doamne, trebuie să le fie frică de mine!”

Mihaela Rădulescu a publicat două capturi de ecran pentru a demonstra că informațiile despre relația lor au fost eliminate și a criticat gestul, pe care îl consideră o încercare de a ascunde povestea lor de iubire.

Am fost ștearsă complet din existența lui, ca și cum fie aș fi făcut ceva greșit. Cineva chiar nu vrea ca lumea să știe că Felix, un bărbat adult, a fost îndrăgostit nebunește și a avut cea mai lungă și mai frumoasă relație din viața lui cu… mine, fata din România.

(...) Lui Felix nu i se permite să aibă viața personală pe care și-a ales-o, femeia pe care a iubit-o din toată inima, ci o versiune diferită, modificată, ca să se potrivească intereselor actuale. Doamne, trebuie să le fie frică de mine.

Crezi că vor încerca să-mi șteargă și paginile de social media? Sau sutele de articole din presă despre relația noastră? Sau miile de fotografii și videoclipuri cu noi, din toată lumea sau doar de acasă, la micul dejun? Cine crezi că mă șterge și de ce?”, a scris Mihaela Rădulescu, pe Instagram.

Nu este primul conflict dintre vedeta TV și familia lui Felix Baumgartner

După decesul acestuia, Mihaela a declarat că s-a simțit umilită, acuzând că a fost împiedicată să intre în locuința în care trăise alături de partenerul său și că a fost suspectată pe nedrept că ar fi sustras bunuri de valoare.

Felix Baumgartner și Mihaela Rădulescu au format un cuplu din 2014 până în 2025. Sportivul austriac a murit pe 17 iulie 2025, la vârsta de 56 de ani, în urma unui accident survenit în timpul unui zbor cu parapanta.

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