Alertă transmisă de la București către Comisia Europeană. Seceta severă și nivelul critic al Dunării pun în pericol funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă

Ministerul Energiei a emis, vineri, 7 august, o alertă timpurie către Comisia Europeană și autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, pe fondul secetei hidrologice severe care a redus drastic debitul Dunării și pune în pericol funcționarea în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă.

„În contextul manifestării unei secete hidrologice severe, regimul hidrologic al fluviului Dunărea este caracterizat de reducerea debitelor și nivelurilor apei, cu efecte negative asupra condițiilor hidrologice existente în sectorul Cernavodă. Condițiile hidrologice nefavorabile au condus deja la deconectarea Unității 1 a CNE Cernavodă în data de 28 iulie 2026”, a transmis Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Instituția avertizează că menținerea și accentuarea condițiilor hidrologice nefavorabile generează riscul indisponibilizării și a Unității 2 de la Cernavodă, ceea ce ar avea consecințe asupra funcționării Sistemului Electroenergetic Național.

Situația este agravată de valul de caniculă care afectează România. Administrația Națională de Meteorologie a emis, începând cu 30 iulie, mai multe avertizări succesive de temperaturi extreme, cea mai gravă fiind reprezentată de codul roșu instituit în vestul țării din 2 august.

Totodată, pe 3 august a fost emisă o informare meteorologică pentru perioada 3–7 august privind valul de căldură, temperaturile extreme, disconfortul termic și nopțile tropicale, avertizări care, potrivit prognozelor, vor fi prelungite.

Pe fondul temperaturilor ridicate, consumul de energie electrică este estimat să crească semnificativ. Ministerul Energiei precizează că, la vârful de consum din intervalul de seară, necesarul ar putea ajunge la aproximativ 7.800–8.000 MW, comparativ cu circa 7.000 MW înainte de instalarea valului de caniculă.

În același timp, debitul extrem de redus al Dunării se apropie de limita critică pentru funcționarea în siguranță a pompelor de răcire ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

„Debitul extrem de redus al Dunării este aproape de pragul critic de exploatare în siguranţă a pompelor de răcire ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, respectiv aproape de nivelul critic la care unităţile nucleare trebuie oprite conform procedurilor de siguranţă nucleară”, se arată în comunicat.

Potrivit prognozelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, în luna august debitul minim al Dunării ar putea coborî la 1.400 mc/s, iar debitul mediu prognozat este de numai 1.600 mc/s.

Ministerul Energiei amintește că, în calitate de autoritate competentă pentru securitatea aprovizionării cu energie electrică, a elaborat Planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, aprobat de Guvern prin Hotărârea nr. 582/2026, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/941 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice.

În acest context, autoritățile române au notificat Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene.

„Având în vedere situația actuală a Sistemului Energetic Național, în data de 7 august Ministerul Energiei a emis o alertă timpurie adresată Comisiei Europene și autorităților competente din statele membre UE, în baza art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/941. În acest moment, nu există un impact negativ asupra pieței interne de electricitate.

Situația de alertă timpurie va dura până când condițiile meteorologice se vor îmbunătăți (nivelul apei pe Dunăre va ajunge la niveluri care să permită funcționarea în regim de siguranță a Unității 2 a CNE Cernavodă), însă nu mai devreme de 15 august 2026, conform prognozelor meteo.

Autoritatea competentă monitorizează atent situația și se coordonează îndeaproape cu toate instituțiile și autoritățile responsabile de gestionarea acestui subiect”, a transmis Ministerul Energiei.