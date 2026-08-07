 Alertă transmisă de la București către Comisia Europeană. Seceta severă și nivelul critic al Dunării pun în pericol funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă | adevarul.ro
search
Sâmbătă, 8 August 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alertă transmisă de la București către Comisia Europeană. Seceta severă și nivelul critic al Dunării pun în pericol funcționarea Centralei Nucleare de la Cernavodă

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Ministerul Energiei a emis, vineri, 7 august, o alertă timpurie către Comisia Europeană și autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, pe fondul secetei hidrologice severe care a redus drastic debitul Dunării și pune în pericol funcționarea în siguranță a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă. 

Centrala de la Cernavodă Foto: Nuclearelectrica
Centrala de la Cernavodă Foto: Nuclearelectrica

„În contextul manifestării unei secete hidrologice severe, regimul hidrologic al fluviului Dunărea este caracterizat de reducerea debitelor și nivelurilor apei, cu efecte negative asupra condițiilor hidrologice existente în sectorul Cernavodă. Condițiile hidrologice nefavorabile au condus deja la deconectarea Unității 1 a CNE Cernavodă în data de 28 iulie 2026”, a transmis Ministerul Energiei, într-un comunicat de presă.

Instituția avertizează că menținerea și accentuarea condițiilor hidrologice nefavorabile generează riscul indisponibilizării și a Unității 2 de la Cernavodă, ceea ce ar avea consecințe asupra funcționării Sistemului Electroenergetic Național.

Situația este agravată de valul de caniculă care afectează România. Administrația Națională de Meteorologie a emis, începând cu 30 iulie, mai multe avertizări succesive de temperaturi extreme, cea mai gravă fiind reprezentată de codul roșu instituit în vestul țării din 2 august.

Totodată, pe 3 august a fost emisă o informare meteorologică pentru perioada 3–7 august privind valul de căldură, temperaturile extreme, disconfortul termic și nopțile tropicale, avertizări care, potrivit prognozelor, vor fi prelungite.

Pe fondul temperaturilor ridicate, consumul de energie electrică este estimat să crească semnificativ. Ministerul Energiei precizează că, la vârful de consum din intervalul de seară, necesarul ar putea ajunge la aproximativ 7.800–8.000 MW, comparativ cu circa 7.000 MW înainte de instalarea valului de caniculă.

În același timp, debitul extrem de redus al Dunării se apropie de limita critică pentru funcționarea în siguranță a pompelor de răcire ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

„Debitul extrem de redus al Dunării este aproape de pragul critic de exploatare în siguranţă a pompelor de răcire ale Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă, respectiv aproape de nivelul critic la care unităţile nucleare trebuie oprite conform procedurilor de siguranţă nucleară”, se arată în comunicat.

Potrivit prognozelor Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, în luna august debitul minim al Dunării ar putea coborî la 1.400 mc/s, iar debitul mediu prognozat este de numai 1.600 mc/s.

Ministerul Energiei amintește că, în calitate de autoritate competentă pentru securitatea aprovizionării cu energie electrică, a elaborat Planul de pregătire pentru riscuri în domeniul energiei electrice, aprobat de Guvern prin Hotărârea nr. 582/2026, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/941 privind pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice.

În acest context, autoritățile române au notificat Comisia Europeană și statele membre ale Uniunii Europene.

„Având în vedere situația actuală a Sistemului Energetic Național, în data de 7 august Ministerul Energiei a emis o alertă timpurie adresată Comisiei Europene și autorităților competente din statele membre UE, în baza art. 14 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2019/941. În acest moment, nu există un impact negativ asupra pieței interne de electricitate.

Situația de alertă timpurie va dura până când condițiile meteorologice se vor îmbunătăți (nivelul apei pe Dunăre va ajunge la niveluri care să permită funcționarea în regim de siguranță a Unității 2 a CNE Cernavodă), însă nu mai devreme de 15 august 2026, conform prognozelor meteo.

Autoritatea competentă monitorizează atent situația și se coordonează îndeaproape cu toate instituțiile și autoritățile responsabile de gestionarea acestui subiect”, a transmis Ministerul Energiei.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Toată lumea este speriată”. Elita rusă se teme că FSB „scapă de sub control”, după ce Putin a extins puterea serviciului
digi24.ro
image
O adolescentă de 14 ani a murit după ce a căzut în gol 90 de metri, în timpul unei drumeții în Dolomiți, alături de părinți
stirileprotv.ro
image
Şedinţă extraordinară la Guvern. Surprize pe ordinea de zi: în caz de urgență, guvernul va putea opri exportul de energie în afara țării
gandul.ro
image
Miliardarii turci de la Ford Otosan investesc 100 de milioane de euro în România. Banca Transilvania le acordă o finanțare uriașă
mediafax.ro
image
Cele 4 transferuri pe care le face Marius Șumudică dacă preia CFR Cluj. „Te bați la play-off”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Intervenția Bruxelles-ului a fost praf în ochi: conflictul dintre Spania și Italia privind controalele la frontieră se acutizează. Madridul amenință cu represalii
libertatea.ro
image
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
digi24.ro
image
„Gata, e INUMAN!” » Ioan Andone cere 3 măsuri URGENTE în România
gsp.ro
image
Din Tulcea, 5.000 de oamenii au lăsat Europa cu ”gura căscată”: ”Am uimit lumea!”. România, VICTORIE uriașă
digisport.ro
image
Pofta de dulce: ce încearcă să-ți spună organismul și de ce apare atât de des. Cele mai frecvente 5 cauze explicate de specialiști
click.ro
image
Șefa ANM anunță un nou val de caniculă și furtuni pentru săptămâna viitoare: „Ploile nu vor putea compensa seceta pedologică”
antena3.ro
image
Paradox: importăm fructe de pădure de peste 25 mil. euro anual, dar sancţionăm culegătorii
zf.ro
image
Mărturia Andreei, fetiţa găsită după 3 zile de căutări în Bacău: "Am fost în parc, apoi la o fetiţă acasă"
observatornews.ro
image
Episodul extrem din dosarul lui Cătălin Avramescu, cercetat de DIICOT: 'A plecat în pădure cu o
cancan.ro
image
Ce pensie iei dacă ai muncit 35 sau 40 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu pe țară?
newsweek.ro
image
Ioana Țiriac, vacanță de mega – lux într-un castel unde o noapte de cazare costă 1.700 de euro
prosport.ro
image
Camerele inteligente trimit amenzi automat. Abaterile pe care le pot detecta fără să te oprească poliția
playtech.ro
image
Daniel Pancu, scandal la conferință după UTA – Rapid 0-0: „Mamă, ce penalty! Dacă nu mă respectați, plec”
fanatik.ro
image
Misterul noii coafuri a lui Donald Trump. Ce spune biograful președintelui FOTO
ziare.com
image
FOTO Mihaela Rădulescu a fost ”ștearsă complet” și nu s-a mai putut abține: ”Trebuie să le fie frică de mine”
digisport.ro
image
Ce beneficii are postul intermitent pentru femeile de peste 50 de ani. Nutriționiștii vorbesc despre această dietă populară
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Este COD ROŞU. Când vine urgia în Bucureşti
romaniatv.net
image
Acte urgente care trebuie la ANAF. Românii au termen până săptămâna viitoare
mediaflux.ro
image
Florin Prunea, dizgrațios pe stadion, ca delegat UEFA: „Vă arăt ceva frumos. E ce trebuie, fratello?”
gsp.ro
image
Adrian Veștea, reacție la situația deplorabilă din Spitalul Județean Brașov: „Oricât aș fi eu de președinte, nu mă bag peste fluxurile medicale. De asta a făcut școală managerul”
actualitate.net
image
REPORTAJ | Bolnavi de cancer, tratați în saloane degradate la Spitalul Județean Brașov. Mucegai, rugină și mizerie în mai multe zone: „Ne este frică să nu ne cadă tavanul în cap” FOTO/VIDEO
actualitate.net
image
Secretul relației dintre Misha și Connect-R după divorț. Ce au stabilit pentru fiica lor
click.ro
image
Influencerița Sydney Towle a murit la numai 26 de ani. Lupta cu o boală cruntă
click.ro
image
Monica Dascălu, de nerecunoscut la 48 de ani. Cum arată după ce a slăbit 10 kilograme. „Nu mă simt bine în această perioadă”
click.ro
Victor Hugo (1802 1885), scriitor francez, fotografie portret de tip Woodbury de Cliché Bertall, 1860 1869, profimedia 0652818418 jpg
Era adorat de prostituate, pentru apetitul său sexual uriaș. Când a murit faimosul scriitor, toate cocotele Parisului l-au plâns
okmagazine.ro
Eva Peron foto profimedia 0569918749 jpg
A fost sedusă și violată, dar n-a devenit niciodată o victimă. Aventurile scandaloase ale unei Prime Doamne
okmagazine.ro
Gică Petrescu, Mara Mălineanu, Maria Tănase și Maurice Nègre (© Muzeul Olteniei)
Istoria unei fotografii: Maria Tănase, alături de Gică Petrescu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Imagini rare cu George și Ilinca Simion: „Am revenit în locul unde am trăit una dintre cele mai frumoase zile”
image
Secretul relației dintre Misha și Connect-R după divorț. Ce au stabilit pentru fiica lor

OK! Magazine

image
Regina cochetă despre care se spune c-ar fi inventat vibratorul. Ce găselniță ingenioasă cu albine folosea pentru a obține singură plăcere