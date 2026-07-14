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Semnele care arată că Vladimir Putin pregătește un război în spațiu: de la arme nucleare pe orbită, la hărțuirea sateliților occidentali

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Apetitul războinic al liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, pare să fi atins noi înălțimi amețitoare, amenințând de această dată stabilitatea dincolo de atmosfera terestră. Experții în securitate spațială avertizează că un conflict pe orbită nu mai este un scenariu de domeniul SF-ului, ci o amenințare cât se poate de reală, alimentată de faptul că Moscova, aflată într-un declin tehnologic evident, are foarte puțin de pierdut.

Rusia, cândva o forță dominantă în cursa spațială, a regresat semnificativ/FOTO:X
Rusia, cândva o forță dominantă în cursa spațială, a regresat semnificativ/FOTO:X

Victoria Sampson, director de securitate și stabilitate spațială în cadrul organizației Secure World Foundation, a explicat că există rapoarte de intelligence îngrijorătoare conform cărora Rusia dezvoltă un focos nuclear destinat amplasării pe un satelit. O asemenea tehnologie ar funcționa ca o armă anti-satelit rudimentară, dar cu un efect devastator: detonarea unei încărcături nucleare pe orbita joasă a Pământului ar putea distruge instantaneu peste 80% din sateliții activi, paralizând internetul, semnalul de telefonie mobilă și sistemele GPS la nivel global.

Tacticile hibride ale Moscovei: „Gloanțe” orbitale și bruiaj constant

Dincolo de amenințarea nucleară, Rusia își demonstrează deja capacitățile de manevră co-orbitală periculoasă. Moscova poate folosi proprii sateliți pentru a intercepta și hărțui rețelele altor state. În momentul în care se apropie de o țintă, sateliții rusești pot lansa obiecte la viteză mare, acționând ca niște arme de foc orbitale menite să distrugă componentele rivale.

Deși un atac fizic distructiv este considerat de experți drept un scenariu extrem — de tipul „Putin în buncăr”, aplicabil doar în cazul unui război total la sol cu o superputere precum SUA —, agresiunile hibride de intensitate mică sunt deja o realitate zilnică. Printre metodele utilizate curent de Moscova se numără: bruiajul electronic, prin tnterferarea cu emisiile de date ale sateliților occidentali, aterarea și înlocuirea informațiilor transmise prin satelit, perturbarea semnalului GPS, o tactică resimțită intens în regiunea Baltică, unde aviația civilă se confruntă frecvent cu disfuncționalități de navigație.

Mai marii armatelor occidentale confirmă gravitatea situației. Generalul Paul Tedman, șeful Comandamentului Spațial Britanic, a dezvăluit că Rusia încearcă săptămânal să bruieze sateliții militari ai Regatului Unit. De asemenea, Berlinul a acuzat Kremlinul de interceptarea comunicațiilor prin satelit ale armatelor europene, în timp ce un incident din primăvara anului trecut a pus pe jar Londra, după ce semnalul GPS al unui avion oficial de tip RAF, la bordul căruia se afla secretarul britanic al apărării, John Healey, a fost complet neutralizat.

De ce este Rusia mai periculoasă acum?

Rusia, cândva o forță dominantă în cursa spațială, a regresat semnificativ. Programul său spațial civil este măcinat de corupție, probleme severe de control al calității și o lipsă acută a unui sector comercial privat. În prezent, Moscova deține doar aproximativ 370 de sateliți pe orbită, o cifră infimă comparativ cu cele 11.000 de dispozitive ale Statelor Unite sau cele 1.000 aparținând Chinei.

În plus, având în vedere că Stația Spațială Internațională (ISS) urmează să fie scoasă din uz în următorii ani, Rusia va rămâne fără o bază orbitală de cercetare. Cu toate acestea, tocmai această asimetrie majoră face ca Moscova să fie extrem de imprevizibilă. Având mult mai puțină infrastructură fizică de protejat în spațiu, liderii ruși consideră că impactul unui eventual contraatac asupra lor ar fi minim, transformând vulnerabilitatea într-un stimulent pentru sabotaj.

Occidentul tratează cu maximă seriozitate aceste provocări, fapt ce explică înființarea și extinderea rapidă a noilor comandamente militare spațiale în cadrul NATO. Strategia lui Putin pare să mizeze pe atacuri cibernetice și bruiaje constante, menite să testeze limitele reacției occidentale înainte de a trece la acțiuni cinetice de anvergură.

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