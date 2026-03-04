search
Miercuri, 4 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Avertismentul lui Traian Băsescu: „Dacă statele UE ar trece sub umbrela nucleară a Franței, asta ar însemna desființarea NATO”

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Traian Băsescu avertizează că propunerea Franței privind extinderea „umbrelei nucleare” asupra unor state europene reprezintă un risc major și ar putea duce la destrămarea NATO. Fostul președinte a explicat la TVR Info că nu pot coexista două sisteme de descurajare nucleară pentru aceleași teritorii.

Băsescu spune că România nu este pregătită să renunțe la NATO. FOTO FB Traian Băsescu
Băsescu spune că România nu este pregătită să renunțe la NATO. FOTO FB Traian Băsescu

„În opinia mea este extrem de riscantă inițiativa. În primul rând, dacă statele NATO și Uniunii Europene s-ar constitui într-un grup care trece sub umbrela nucleară a Franței, asta ar însemna practic desființarea NATO. Pentru că nu pot exista două sisteme de protecție împotriva loviturilor nucleare sau de descurajare nucleară sub comanda a două structuri pentru aceleași spații pe care chipurile le-ar proteja”, a afirmat fostul președinte.

„Sunt două realități complet diferite”

Fostul președinte a subliniat că arsenalul nuclear francez nu este integrat în sistemul NATO și rămâne exclusiv la dispoziția președintelui Franței. „Nu poți fi simultan sub umbrela NATO și sub cea a Franței. Sunt două realități complet diferite”, a spus Băsescu, considerând „ridicol” ca un stat membru să se bazeze pe două sisteme paralele de apărare nucleară.

Traian Băsescu a pus sub semnul întrebării și capacitatea Franței de a oferi o descurajare credibilă, în condițiile în care Parisul dispune de aproximativ 280 de focoase nucleare, în timp ce Rusia are circa 4.500, iar China aproximativ 1.000.

„O astfel de soluție ar presupune costuri uriașe și, practic, ieșirea din NATO. România nu este pregătită să renunțe la alianța nord‑atlantică și nici să se distanțeze de Statele Unite”, a conchis fostul președinte.

Propunerea președintelui francez Emmanuel Macron de a extinde umbrela nucleară a Franței asupra statelor europene este analizată de țările vizate.

Ministrul de Externe Oana Țoiu a confirmat marți existența propunerii venite din partea guvernului francez, în cadrul declarațiilor oferite pentru agenția de presă Reuters. Oana Țoiu a precizat că participarea României la un astfel de sistem de protecție colectivă reprezintă o temă de o importanță majoră pentru siguranța națională, motiv pentru care subiectul va fi analizat cu maximă atenție de către autorități. Ministrul a subliniat că, având în vedere implicațiile strategice, o decizie în acest sens va fi luată în CSAT.  

Între timp, președintele Emmanuel Macron a anunțat intenția Franței de a-și crește numărul de focoase nucleare, opt state europene acceptând deja să participe la conceptul de „descurajare avansată”.

Politică

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Este prima dată în istorie”. Israelul anunță că a doborât un avion iranian folosind un F-35
digi24.ro
image
Top 11 cele mai sigure țări din lume în cazul izbucnirii unui război mondial. Două se află în Europa
stirileprotv.ro
image
Horia Brenciu, blocat de război în Asia. Cântărețul a decis sa-și lase familia în urmă ca să poată ajunge la concerte, în țară
gandul.ro
image
Sunt afectate de războiul din Iran importurile în România și tranzitul gazelor din sud spre Ucraina, Moldova și Europa Centrală?
mediafax.ro
image
Ngezana și Dawa, detalii de ultimă oră. Ce se întâmplă cu ambii fundași ai FCSB la vară. Exclusiv
fanatik.ro
image
Cel mai dur atac asupra lui Donald Trump, chiar din America: „Minte! Duce un război ilegal în Iran și nu are niciun plan să-i pună capăt”
libertatea.ro
image
Cum au fost doborâte cele trei avioane americane F-15, considerate invincibile. „În ultimii 30 de ani nu am înregistrat nicio pierdere”
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Cosmin Olăroiu i-a lăsat fără cuvinte pe românii din Suceava blocați la Dubai
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Atacul din Iran a epuizat muniția SUA mai repede decât patru ani de război în Ucraina. Vești proaste pentru Trump de la producători
antena3.ro
image
De ce nu a intervenit China să îşi salveze aliaţii din Venezuela şi Iran eliminaţi de SUA. Analiză CNN
observatornews.ro
image
Revin ninsorile în România, potrivit meteorologilor AccuWeather. Când va ninge în Capitală
cancan.ro
image
Pensiile au crescut cu 1 leu în februarie, deși trebuiau indexate cu 190 lei. Cât e pensia de invaliditate?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Un nou cutremur a avut loc în România. Unde s-a zguduit pământul iar
playtech.ro
image
Pleci cu mașina electrică sau pe GPL în Grecia? Atenție, un detaliu esențial poate face diferența între vacanță fără griji și probleme neașteptate. Avertismentele specialiștilor
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Germania a făcut pasul în spate! Decizie radicală, într-un moment de maximă tensiune. Mesajul este clar
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
Dănuț, un băiat de 14 ani din Botoșani, a leșinat în timpul orei de sport și nu a mai putut fi salvat. S-a stins în brațele medicilor
kanald.ro
image
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Rusia a început să se teamă de umbrela nucleară pregătită de Franța. România și alte țări europene îngrijorează Moscova
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Dragoș Bucur despre noul sezon „Visuri la cheie”: „Ar fi trebuit să ne apucăm de treabă, dar ... o veste foarte grea pentru noi, dar mai ales pentru familie”
actualitate.net
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”
click.ro
image
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi
click.ro
image
Petrecere sofisticată la Muzeul de Artă Recentă. Ce invitați a avut Lucie Portman, soția ambasadorului Marii Britanii în România, la aniversare
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Prajitura cu crema de lamaie Sursa foto shutterstock 503549560 jpg
Desertul care luminează orice zi: prăjitura cu cremă de lămâie
clickpentrufemei.ro
elisabeta szilagyi historia rro jpg
Cine a fost Elisabeta Szilágyi, femeia care a schimbat destinul unei dinastii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cum prepară Mihaela Bilic sufleu de brânză. Rețeta folosită de medicul nutriționist
image
Netflix dispare discret de pe 87 de milioane de dispozitive astăzi: „sfârșitul unei ere”

OK! Magazine

image
Se transformă pe zi ce trece! Alina, soția lui Nicolae al României, își dezvăluie grația și feminitatea

Click! Pentru femei

image
„Nu arăta așa anul trecut! Ce s-a întâmplat cu ea??” Demi Moore nu se mai oprește din slăbit!

Click! Sănătate

image
Lipsa acestui mineral după 50 de ani poate slăbi memoria