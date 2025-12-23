Incendiu la un important combinat petrochimic din Rusia, după un presupus atac cu drone ucrainene

Un incendiu de proporții a izbucnit în noaptea de duminică spre luni, 22 spre 23 decembrie, la combinatul petrochimic „Stavrolen” din orașul Budionnîvsk, regiunea Stavropol, potrivit autorităților locale ruse și canalelor media de pe Telegram.

Guvernatorul regiunii Stavropol, Vladimir Vladimirov, a anunțat că apărarea antiaeriană rusă a interceptat mai multe drone, însă pe teritoriul unei zone industriale a izbucnit un incendiu. Oficialul a avertizat anterior asupra unei amenințări cu drone în regiune.

Imagini și înregistrări video publicate pe rețelele sociale, filmate de localnici, par să surprindă flăcări mari în zona unde se află uzina „Stavrolen”. Canalul de Telegram rus ASTRA, care a analizat materialele video disponibile, susține că focul ar fi izbucnit pe strada Rosa Luxemburg nr. 1 – adresa la care este amplasat combinatul.

Un obiectiv strategic pentru economia și armata Rusiei

„Stavrolen” este unul dintre cei mai mari producători de polietilenă și polipropilenă din Rusia și face parte din grupul Lukoil. Potrivit datelor oficiale, uzina produce anual aproximativ 340.000 de tone de etilenă, 319.000 de tone de polietilenă și 113.000 de tone de polipropilenă. În 2021, compania a anunțat atingerea pragului de opt milioane de tone de polietilenă produse de la începutul activității.

Produsele fabricii sunt utilizate pe scară largă în industria conductelor, foliilor, izolațiilor pentru cabluri și materialelor de vopsitorie. Datorită caracteristicilor lor, aceste materiale sunt considerate de dublă utilizare.

Statul Major al Ucrainei a afirmat anterior că uzina ar produce, de asemenea, componente pentru drone, materiale compozite, carcase, garnituri și materiale de izolație folosite la diverse tipuri de echipamente militare rusești.

Armata ucraineană nu a comentat oficial informațiile privind presupusul atac. Nici amploarea pagubelor nu este deocamdată cunoscută.

Regiunea Stavropol se află la aproximativ 500–700 de kilometri de granița cu Ucraina, iar combinatul „Stavrolen” a mai fost vizat anterior. Forțele pentru Operațiuni Speciale ale Ucrainei au confirmat un „atac cu foc reușit” asupra obiectivului pe 12 noiembrie.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat loviturile în adâncimea teritoriului rus, vizând în special infrastructura energetică și industrială – o sursă-cheie de venit pentru Moscova și un pilon important al economiei de război a Federației Ruse.