Video Drone navale ucrainene au lovit în Marea Neagră un submarin rus evaluat la 400 de milioane de dolari

Drone navale ale armatei ucrainene au lovit un submarin rus evaluat la 400 de milioane de dolari şi capabil să lanseze rachete de croazieră Kalibr, în timp ce era staţionat în portul Novorossiisk de la Marea Neagră.

Conform Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU), atacul a fost efectuat cu drone "Sub Sea Baby" de producţie ucraineană.

"Ca urmare a exploziei, submarinul a suferit daune grave şi a fost scos din funcţiune", se arată în comunicatul SBU, potrivit Agerpres.

În momentul atacului, submarinul în cauză avea la bord patru lansatoare de rachete Kalibr, conform SBU, care aminteşte că Rusia a fost nevoită să îşi retragă flota de la Marea Neagră în portul Novorossiisk din cauza atacurilor repetate ale dronelor ucrainene suferite de navele sale atunci când erau staţionate în peninsula Crimeea.