search
Luni, 13 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Explicațiile Moscovei după ce submarinul rusesc Novorossiisk, capabil să lanseze rachete Kalibr, a ieşit la suprafaţă în largul coastelor Franţei

0
0
Publicat:

Un submarin rusesc care a ieşit la suprafaţă în weekend în largul coastelor Bretaniei a fost escortat de o fregată a marinei franceze , potrivit UK Defence Journal, care citează o declaraţie a Comandamentului maritim al NATO, potrivit United24Media.

FOTO X
FOTO X

„O fregată a marinei franceze supraveghează apropierile maritime ale Alianţei a semnalat prezenţa unui submarin rusesc ieşind la suprafaţă în largul coastei Bretaniei. NATO este pregătită să apere Alianţa noastră cu vigilenţă constantă şi conştientizare maritimă în întreaga zonă a Atlanticului”, a transmis acesta.

Potrivit UK Defence Journal, ar fi vorba despre Novorossiisk (B-261), un submarin de atac diesel-electric din clasa Kilo II îmbunătăţită, proiect 636.3, aparţinând Flotei ruse din Marea Neagră.

Cu un deplasament subacvatic de aproximativ 3.100 de tone şi o lungime de 74 de metri, Novorossiisk are o autonomie de până la 45 de zile şi poate coborî la adâncimi de 300 de metri. Este echipat cu şase tuburi lansatoare de torpile de 533 mm capabile să lanseze torpile, mine sau rachete de croazieră Kalibr.

Operaţiunea de monitorizare face parte din postura maritimă standard a NATO în Atlanticul de Nord, unde forţele aliate supraveghează activităţile de suprafaţă şi subacvatice din apropierea apelor europene.

Submarinul a operat anterior în Marea Mediterană în sprijinul acţiunilor militare ale Rusiei în Siria şi a efectuat mai multe misiuni în regiune ca parte a Forţei operative a Moscovei din Marea Mediterană. În 2015, vizita sa în portul spaniol Ceuta a stârnit critici din partea oficialilor britanici din cauza apropierii sale de Gibraltar.

Rusia neagă speculațiile privind o defecțiune tehnică

Informaţii recente apărute pe reţelele sociale ruseşti susţineau la sfârşitul lunii septembrie că Novorossiisk ar fi suferit o scurgere de combustibil, deşi UK Defence Journal a menţionat că amploarea pagubelor nu a fost confirmată.

De altfel, Rusia a negat luni relatările potrivit cărora unul dintre submarinele sale a suferit probleme tehnice după ieşirea la suprafaţă în largul coastei Franţei.

„Relatările unor instituții media despre o presupusă defecțiune care a cauzat ieșirea de urgență la suprafață a submarinului diesel-electric Novorossiisk în largul coastei Franței sunt false”, se arată într-un comunicat, citat de Tass.

Flota a subliniat că „echipajul submarinului efectuează în prezent un transfer de rutină între flote după ce a îndeplinit misiuni în cadrul forței operative permanente a Marinei Ruse staționate în Marea Mediterană. Conform regulilor internaționale de navigație, submarinele  trebuie să treacă prin Canalul Mânecii doar la suprafață”, adaugă comunicatul.

Submersibilul a fost construit la Şantierele navale ale Amiralităţii din Sankt Petersburg, lansat la apă în 2013, iar un mai târziu a intrat în serviciu, potrivit Agerpres.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații al Armatei, are afaceri cu un institu
digi24.ro
image
Apare cel mai mare mall din România. Este afacerea unuia dintre cei mai controversați milionari
stirileprotv.ro
image
Cele 4 zodii care atrag abundența până pe 31 octombrie 2025. Succesul va fi la fiecare pas pentru acești nativi
gandul.ro
image
Care este motivul pentru care românii cumpără mai devreme anul acesta anvelopele de iarnă
mediafax.ro
image
Dezvăluiri din vestiarul României! Virgil Ghiță rupe tăcerea și face destăinuiri despre Mircea Lucescu și secretele golului din minutul 90+6
fanatik.ro
image
Cine ar câștiga alegerile dacă s-ar vota duminica viitoare
libertatea.ro
image
„Putin este un șobolan disperat, încolțit”. Reacția unui congressman american după ce Putin a pus în mișcare trupe lângă Estonia
digi24.ro
image
Cum a trăit soția lui David Alaba eșecul de la București » Imaginile postate în timpul meciului România - Austria
gsp.ro
image
Nu există altă variantă: România, sancționată de UEFA după 1-0 cu Austria!
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Un milionar de 79 de ani îşi caută pe Tinder partenera ideală care să îi ofere „un moştenitor”. Care sunt criteriile sale
antena3.ro
image
Un bărbat din Ilfov a descoperit că e mort în acte de 20 de ani şi nu se poate angaja: "La taxe sunt viu"
observatornews.ro
image
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce case îți poți ridica cu 30.000 de euro: cât te mai costă terenul și autorizațiile. Calcule complete
playtech.ro
image
A câştigat o maşină cu golul lui Ghiţă! Gestul surprinzător făcut de celebrul vlogger Zbîr, pentru un șofer turc, după victoria României în fața Austriei
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Nu s-a ferit! David Alaba a venit la microfon și a dat verdictul despre România, după 1-0 cu Austria
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Cutremur în această dimineață, în România! Unde s-a produs și ce magnitudine a avut
kanald.ro
image
Zăcământ uriaș de aur, peste 1.000 de tone estimate. Unde a fost descoperit și
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Veste teribilă pentru Nicușor Dan. Anunțul făcut în urmă cu puțin timp de șeful statului: A fost un om bun. Dumnezeu să-l ierte!
romaniatv.net
image
Răsturnare în alegeri după ultimul sondaj INSCOP. Partidul care a ajuns pe primul loc: Toamna pare a aduce o stabilizare a intenției de vot
mediaflux.ro
image
Victoria „tricolorilor” cu Austria a mai fost sărbătorită într-o țară: „El e Virgil Ghiță, românul care a făcut milioane de oameni fericiți”
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”
click.ro
image
Cel mai bogat român din toate timpurile deținea 9 tone de aur. A salvat România de la faliment și a murit singur
click.ro
image
Ce nu ai voie să faci pe 14 octombrie, de Sf. Parascheva. Ce trebuie să dai de pomană pentru a-ți merge bine în toate
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
profimedia 1044338506 jpg
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute
clickpentrufemei.ro
Acordurile Helsinki profimedia 1009176263 jpg
Amintirea Acordului de la Helsinki într-o lume fracturată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
image
Monica Tatoiu, îndrăgostită iremediabil de un oraș din Europa! I se pare cea mai tare destinație la ora actuală: „Este genial! Plin de restaurante, magazine”

OK! Magazine

image
Nici măcar în vizitele oficiale nu se poate abține să-și atingă abdomenul. Noi ipoteze despre lupta pe viață și pe moarte a lui Kate

Click! Pentru femei

image
Taylor Swift le-a închis gura citricilor în doar câteva minute

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică