Şeful Statului Major francez agită apele în privința un conflict cu Rusia: „Dacă Franța nu este pregătită să accepte pierderea copiilor săi, ne aflăm în zona de risc”

Șeful Statului Major General al Franței a lansat un avertisment fără precedent privind amenințarea Rusiei, provocând controverse politice și reacții din partea întregului spectru politic francez.

Generalul francez Fabien Mandon, șeful Statului Major General al Franței, a provocat o adevărată agitație în spațiul public şi politic după ce a lansat un avertisment fără precedent privind riscul unei agresiuni rusești, subliniind că țara trebuie să fie pregătită pentru încercări grele și că societatea trebuie să accepte eventuale sacrificii pentru a-și proteja identitatea națională.

Într-un discurs ținut marți, 18 noiembrie, la reuniunea anuală a primarilor francezi de la Paris, generalul Fabien Mandon a declarat că oficialii locali ar trebui să pregătească cetățenii pentru posibilitatea unui conflict militar, afirmând că aceștia ar putea fi nevoiți „să accepte suferința pentru a ne proteja identitatea”, potrivit Politico.

El a insistat asupra faptului că Franța trebuie să fie pregătită nu doar din punct de vedere moral, ci și economic, deoarece un conflict real cu Rusia ar necesita mobilizarea resurselor și luarea unor decizii dificile, iar pregătirea societății pentru sacrificii va fi crucială.

„Dacă Franța nu este pregătită să accepte pierderea copiilor săi, să sufere din punct de vedere economic, deoarece prioritățile vor fi acordate industriei de apărare, atunci ne aflăm în zona de risc”, a avertizat genetalul Fabien Mandon, punctând că resursele Franței (tehnologia, puterea economică și demografică) sunt suficiente pentru a ține în frâu Moscova, dar că pregătirea populației pentru dificultăți reale va juca un rol decisiv.

Reacţii în lanţ

Avertismentul său a fost perceput ca unul extrem de dur și a fost întâmpinat cu critici imediate din partea tuturor partidelor, care l-au acuzat de alarmism și belicism.

Liderul de extremă stânga Jean-Luc Mélenchon, care a candidat de trei ori la președinție, și-a exprimat „dezacordul total” pe platforma X, afirmând că nu este responsabilitatea generalului Mandon să „anticipeze sacrificiile care ar rezulta din eșecurile noastre diplomatice”.

Şi Fabien Roussel, liderul Partidului Comunist, l-a acuzat, de asemenea, pe şeful Statului Major General al Franței de „belicism” şi este vorba despre liderii singurelor formaţiuni politice care au votat împotriva unei rezoluții simbolice adoptate anul trecut, care autoriza trimiterea de ajutor militar în Ucraina.

De partea cealaltă, parlamentarul de extremă dreapta Sébastien Chenu, membru al Rassemblement National condus de Marine Le Pen, a declarat într-un interviu că generalul Mandon „nu are nicio legitimitate” să facă astfel de declarații și a sugerat că acestea reflectă posibila orientare a președintelui Emmanuel Macron.

Presiunea politică din Franţa

Fabien Mandon, numit la începutul acestui an în funcția de șef al armatei franceze în locul generalului Thierry Burkhard, a mai avertizat luna trecută în cadrul primei sale audieri în parlament că forțele armate franceze trebuie să fie pregătite „în trei sau patru ani” pentru un posibil „șoc” legat de Rusia, reafirmând astfel gravitatea amenințării percepute de Paris.

Toate aceste discuţii controversate vin într-un moment mai mult decât nepotrivit, în condiţiile în care partidele France Unbowed și Rassemblement National, care potrivit sondajelor recente ar putea ajunge în turul doi al alegerilor prezidențiale, promovează idei de retragere din comanda integrată a NATO.

În timp ce France Unbowed dorește ca Parisul să părăsească alianța militară cât mai curând posibil, Raliul Național este dispus să aștepte până la sfârșitul războiului Rusiei în Ucraina pentru a face acest lucru.