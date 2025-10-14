search
Marți, 14 Octombrie 2025
Adevărul
Rusia își reconstruiește flota de tancuri pentru un posibil conflict direct cu NATO. „Suficient pentru un potențial viitor război la scară largă"

Publicat:

Rusia „a intrat deja în faza zero” a unui posibil război cu NATO, crescându-şi masiv capacitatea de producție militară şi demarând etapa de pregătire informațională și psihologică a conflictului, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului (ISW).

Rusia îşi creşte semnificativ flota de tancuri. FOTO: arhivă
Rusia îşi creşte semnificativ flota de tancuri. FOTO: arhivă

Rusia își extinde semnificativ capacitatea de producție militară, în special în sectorul blindatelor, într-un efort metodic de refacere a arsenalului pierdut în războiul din Ucraina. Potrivit unei analize a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), aceste acțiuni reprezintă începutul unei noi etape strategice, pe care experții o numesc „faza zero” a războiului împotriva NATO.

Documente obținute de organizația ucraineană Frontelligence Insight arată că principalul producător rus de tancuri, Uralvagonzavod (UVZ), intenționează să crească producția de tancuri T-90 cu 80% până în 2028, comparativ cu nivelul actual, și să lanseze o versiune modernizată, T-90M2.

Potrivit sursei citate, acest plan ar permite Rusiei să atingă un nivel de înzestrare „suficient pentru un potențial viitor război la scară largă”.

Între 2026 și 2036, UVZ ar urma să modernizeze peste 2.000 de tancuri, inclusiv modelele T-90M, T-90M2 și T-72B3M. În combinație cu tancurile produse între 2024 și 2025, Rusia ar putea astfel să-și reconstruiască complet flota blindată, afirmă ISW.

„Cele mai recente date open-source arată faptul că Rusia accelerează, de asemenea, ritmul de modernizare a tancurilor T-72, probabil pentru utilizarea lor pe termen scurt pe câmpul de luptă din Ucraina sau pentru a recrea rezerve de tancuri care vor putea amenința NATO pe termen mediu”, se arată în analiza ISW.

„O amenințare semnificativă cu mult înainte de 2036”

Analiștii americani avertizează că Moscova ar putea reprezenta o amenințare reală pentru Alianța Nord-Atlantică chiar înainte de finalizarea reconstrucției arsenalului.

Institutul notează că planificatorii militari ruși dezvoltă noi strategii operaționale, capabile să permită lupte la scară largă fără o dependență majoră de vehicule blindate. În paralel, Rusia ar lucra la tactici menite să împiedice inamicul să-și folosească eficient propriile forțe blindate, dar și la metode de atac asupra zonelor logistice din spatele frontului, inclusiv din aer, fără a avea nevoie de superioritate aeriană completă.

ISW observă totodată o reducere vizibilă a folosirii tancurilor rusești în Ucraina comparativ cu anii 2023 și 2024. Această tendință sugerează că Moscova ar putea stoca vehicule blindate pentru viitoare operațiuni.

„Forțele ruse continuă să folosească tancuri pentru a avansa pe câmpul de luptă în timpul unor atacuri mecanizate rare, atunci când apărarea cu drone a Ucrainei este slăbită, ceea ce arată faptul că tancul rămâne și va rămâne o armă vitală pe câmpul de luptă în condiții tactice adecvate”, susțin experții americani.

„Faza zero” a războiului: operațiuni de sabotaj și manipulare

Potrivit aceleiaşi surse, activitățile de sabotaj și recunoaștere îndreptate împotriva bazelor militare și infrastructurii critice europene indică începutul unei campanii mai ample de pregătire a conflictului.

„Activitățile de sabotaj și recunoaștere îndreptate împotriva bazelor militare și a infrastructurii critice din Europa indică faptul că Rusia a intrat deja în așa-numita fază zero, adică faza de modelare a condițiilor informaționale și psihologice ca parte a campaniei de pregătire pentru un posibil război NATO - Rusia”, se menționează în raport.

În final, analiștii avertizează că Moscova nu ar aștepta finalizarea completă a programelor de reînarmare pentru a acționa.

„ISW nu a găsit niciun indiciu că liderii militari ruși ar trebui să aștepte o redresare completă înainte de a intensifica atacurile asupra statelor membre NATO. De fapt, Rusia ar putea ataca mai devreme dacă NATO nu reușește să ofere o descurajare adecvată”, se concluzionează în raport.

Rusia

