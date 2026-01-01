Tragedie la Roma: un moldovean a murit în urma exploziei unei petarde

Un bărbat în vârstă de 63 de ani, cetățean moldovean, a decedat în urma exploziei unei petarde. Tragedia a avut loc în ultima zi a anului trecut, în jurul orei 17:00, în capitala Italiei, Roma.

Conform presei italiene, o ambulanță a fost solicitată la fața locului pentru a-i acorda ajutor bărbatului, care prezenta „răni grave la nivelul abdomenului, feței și pieptului, precum și leziuni la un membru, compatibile cu o explozie violentă”.

Tentativele de resuscitare efectuate de echipajul medical au fost însă fără succes, iar decesul victimei a fost constatat.

Potrivit informațiilor preliminare ale anchetatorilor, decesul a fost cauzat de „explozia unei petarde, a cărei natură exactă nu a fost încă stabilită. Incidentul s-a produs pe stradă, într-o zonă rezidențială situată nu departe de litoralul Ostia”.

Carabinierii investighează cazul, reconstituind „cu exactitate circumstanțele producerii incidentului și stabilind modul în care bărbatul a intrat în contact cu dispozitivul exploziv”.

Recomandările MAE moldovean

Reprezentanții Ministerului Afacerilor Externe (MAE) al Republicii Moldova au confirmat acest caz tragic, subliniind că „circumstanțele exacte ale incidentului sunt investigate de autoritățile competente din Italia. Ministerul Afacerilor Externe transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și apropiaților victimei. Ambasada Republicii Moldova la Roma se află în contact cu autoritățile italiene și va acorda asistența consulară necesară, în cazul în care aceasta va fi solicitată. MAE îndeamnă cetățenii Republicii Moldova aflați în străinătate să manifeste maximă prudență și să respecte cu strictețe normele de siguranță și legislația locală, în special în contextul utilizării materialelor pirotehnice”.

Între timp, în capitala Republicii Moldova, două persoane au ajuns în noaptea dintre ani la spital din cauza focurilor de artificii. Una dintre ele este internată în stare gravă la Institutul de Medicină Urgentă (IMU) din Chișinău.

„Unul dintre aceștia a primit îngrijirile medicale necesare și a fost externat, urmând tratament ambulatoriu, iar cel de-al doilea pacient a necesitat intervenție chirurgicală și este internat în prezent în Secția de Terapie Intensivă”, au precizat responsabilii IMU.