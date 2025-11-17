Ucraina va cumpăra 100 de avioane Rafale din Franța. Zelenski: „Un pas istoric pentru apărarea noastră”

Ucraina își pregătește cea mai amplă achiziție de tehnică militară din ultimele decenii. Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că țara sa va cumpăra 100 de avioane de luptă Rafale F4 din Franța, până în 2035, în baza unei declarații de intenție pe care a semnat-o astăzi la Paris împreună cu Emmanuel Macron. Acordul include și sisteme antiaeriene SAMP/T, radare, bombe aeriene și rachete „aer-aer”.

Într-un mesaj postat pe Telegram, Zelenski spune că parteneriatul militar dintre Kiev și Paris intră într-o nouă etapă: încă din acest an vor începe proiecte comune în industria de apărare. Ucraina și Franța vor fabrica împreună dronuri-interceptor, vor lucra la tehnologii critice și la componente care vor putea fi integrate în dronele ucrainene.

„Mulțumesc președintelui Macron și poporului francez pentru noii pași în sprijinul Forțelor Armate ale Ucrainei”, a transmis Zelenski.

Ce prevede declarația semnată la Paris

Potrivit Administrației Prezidențiale de la Kiev, documentul stabilește cadrul pentru achiziția de echipamente franceze în următorii ani. Jurnalista Galina Ostapoveț, în emisiunea Rанок.LIVE, a explicat că înțelegerea include livrarea avioanelor Rafale și a sistemului SAMP/T — singura capabilă să intercepteze rachete balistice la un nivel comparabil cu Patriotul american.

Zelenski anunțase încă de ieri o „înțelegere istorică”, care urma să întărească substanțial aviația ucraineană. Reuters scria că pachetul ar putea lua forma unui acord pe zece ani, ce ar confirma livrarea aparatelor Rafale produse de Dassault și creșterea capacității Ucrainei de apărare antiaeriană cu sisteme suplimentare SAMP/T.

În contextul în care Rusia continuă loviturile asupra infrastructurii vitale, Kievul încearcă să-și accelereze modernizarea forțelor aeriene. Semnarea documentului de astăzi arată că Franța mizează pe consolidarea pe termen lung a apărării ucrainene — nu doar prin livrări imediate, ci și prin cooperare industrială directă pe teritoriul Ucrainei.