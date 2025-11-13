Macron avertizează: „Războiul de mâine va începe în spațiu” . Franța acuză Rusia de spionaj orbital

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat că Rusia desfășoară activități de spionaj în spațiu, transformând orbita Pământului într-un nou câmp de luptă. Liderul francez a anunțat, totodată, o majorare semnificativă a bugetului militar pentru sectorul spațial, în contextul intensificării competiției internaționale din acest domeniu.

Vorbind la Toulouse, centrul francez al industriei aerospațiale și sediul noului Comandament Spațial al Forțelor Armate, Macron a avertizat că „războiul de astăzi se poartă deja în spațiu, iar cel de mâine va începe acolo”.

„Spațiul nu mai este un sanctuar. A devenit un câmp de luptă”, a spus el.

Președintele a precizat că, în urma invaziei la scară largă a Ucrainei în 2022, Rusia ar fi intensificat activitățile de supraveghere a sateliților francezi, ar fi declanșat interferențe masive ale semnalelor GPS și atacuri cibernetice asupra infrastructurilor spațiale. Macron a catalogat drept „deosebit de alarmantă” și amenințarea rusă privind posibila amplasare a armelor nucleare în spațiu, care, în opinia sa, „ar avea consecințe devastatoare pentru întreaga lume”.

4,2 miliarde de euro pentru apărarea spațială

Fără a furniza detalii operative, Emmanuel Macron a anunțat o suplimentare a fondurilor destinate apărării spațiale cu 4,2 miliarde de euro până în 2030, menită să consolideze capacitatea Franței de a reacționa la provocările emergente.

El a pledat, de asemenea, pentru revitalizarea industriei spațiale europene, pe care a descris-o drept „fragilă”, și a cerut sprijin pentru companiile continentale capabile să concureze giganții americani.

„Trebuie să încurajăm campionii europeni să devină competitivi pe piața globală”, a declarat Macron, adăugând că Franța va investi în lansatoare reutilizabile, sisteme de propulsie cu costuri reduse și motoare de mare putere.

Într-o aluzie la companiile conduse de Elon Musk (SpaceX) și Jeff Bezos (Blue Origin), președintele francez a subliniat: „Dependența de o putere străină majoră sau de vreun magnat al spațiului este exclusă. Trebuie să fim pregătiți – aceasta va fi o condiție esențială pentru succesul operațiunilor militare terestre, aeriene și navale.”

Cooperare cu Germania și sistemul radar Aurore

Macron a confirmat că Franța accelerează dezvoltarea sistemelor de avertizare timpurie în colaborare cu Germania și întărește capacitățile de supraveghere orbitală prin intermediul radarului Aurore, destinat să reducă dependența de alte state.

„Investim în mijloace de acțiune atât la sol, cât și în spațiu, respectând dreptul internațional – dar fără nicio doză de naivitate”, a spus liderul francez, subliniind că securitatea în spațiu a devenit un element cheie al apărării naționale.