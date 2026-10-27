Video Sediul unui post TV pro-Vucic din Serbia, luat cu asalt de protestatari. Apeluri pentru arestarea proprietarului televiziunii
Zeci de protestatari din Serbia au pătruns luni seară în sediul televiziunii Informer TV, un post cunoscut pentru susținerea fostului președinte Aleksandar Vucic, într-un nou episod al tensiunilor politice care au urmat alegerilor istorice de duminică.
Manifestanții au întrerupt transmisia postului și s-au adunat în jurul editorului-șef și proprietarului televiziunii, Dragan Vucicevic, relatează Reuters.
„Așa arată Serbia liberă! Unde este Vucic acum?”, au scandat unii protestatari, potrivit imaginilor difuzate în direct.
O parte dintre protestatari au cerut, de asemenea, arestarea lui Vucicevic.
Mișcarea studențească a pus capăt celor 14 ani de dominație politică a lui Vucic
Incidentul are loc la o zi după ce Lista Studenților, formațiune născută din mișcarea studențească anticorupție, a obținut o victorie electorală considerată istorică, înlăturând de la putere tabăra lui Aleksandar Vucic după 14 ani.
Fostul președinte, care a deținut anterior funcția de ministru al informațiilor în timpul regimului Slobodan Miloșevici, a reacționat pe Instagram, unde a calificat incidentul drept un atac asupra libertății de exprimare și a libertății presei.
Apel la calm după proteste
În contextul manifestațiilor din Belgrad și din alte orașe, principalul candidat al Listei Studenților, cardiologul Ilija Srdanovic, a făcut apel la calm și la evitarea oricăror acte de violență:
„Vă rugăm să rămâneți calmi și demni până la finalul procesului electoral(...). Nu recurgeți la nicio formă de violență”.
Asociația Independentă a Jurnaliștilor cere retragerea licenței postului Informer TV
Asociația Independentă a Jurnaliștilor din Serbia a anunțat că va solicita autorităților retragerea licenței de emisie a Informer TV, invocând încălcări sistematice ale legislației și ale obligațiilor editoriale.
La rândul său, Dragan Vucicevic a criticat inițiativa.
„Chiar din prima zi de guvernare a Listei Studenților, ei vor să interzică presa. Au spus totul despre ei înșiși și nimic despre noi”, a declarat Vucicevic pentru Reuters.
În paralel, un alt grup de persoane s-a adunat în fața televiziunii Pink TV, de asemenea considerată apropiată de Aleksandar Vucic. Clădirea a fost păzită de forțe de ordine.
Televiziunea publică și-a cerut scuze telespectatorilor
Postul public RTV din regiunea Voivodina și-a început principalul jurnal de știri cu un mesaj de scuze adresat telespectatorilor pentru modul în care și-a îndeplinit misiunea editorială.
Conducerea postului a recunoscut că instituția a practicat o relatare unilaterală și insuficient de critică a evenimentelor politice.
Momentul amintește de gestul similar al televiziunii publice din Ungaria după înfrângerea electorală a partidului Fidesz.
Potrivit clasamentului mondial al libertății presei realizat de Reporteri fără Frontiere, Serbia s-a situat în 2026 pe locul 104 din 180 de state, cea mai slabă poziție înregistrată vreodată de această țară și cel mai modest rezultat din regiunea UE-Balcani, arată Reuters.
De asemenea, organizația de monitorizare electorală Crta a constatat că televiziunile cu acoperire națională au acordat aproximativ trei sferturi din timpul destinat politicienilor reprezentanților puterii, în timp ce Lista Studenților a fost prezentată într-o lumină negativă în peste 80% dintre aparițiile sale în spațiul mediatic.