Zeci de protestatari din Serbia au pătruns luni seară în sediul televiziunii Informer TV, un post cunoscut pentru susținerea fostului președinte Aleksandar Vucic, într-un nou episod al tensiunilor politice care au urmat alegerilor istorice de duminică.

Protestatarii au intrat în sediul televiziunii Informer TV Foto: captură YouTube DRM News

Manifestanții au întrerupt transmisia postului și s-au adunat în jurul editorului-șef și proprietarului televiziunii, Dragan Vucicevic, relatează Reuters.

„Așa arată Serbia liberă! Unde este Vucic acum?”, au scandat unii protestatari, potrivit imaginilor difuzate în direct.

O parte dintre protestatari au cerut, de asemenea, arestarea lui Vucicevic.

Mișcarea studențească a pus capăt celor 14 ani de dominație politică a lui Vucic

Incidentul are loc la o zi după ce Lista Studenților, formațiune născută din mișcarea studențească anticorupție, a obținut o victorie electorală considerată istorică, înlăturând de la putere tabăra lui Aleksandar Vucic după 14 ani.

Fostul președinte, care a deținut anterior funcția de ministru al informațiilor în timpul regimului Slobodan Miloșevici, a reacționat pe Instagram, unde a calificat incidentul drept un atac asupra libertății de exprimare și a libertății presei.

Apel la calm după proteste

În contextul manifestațiilor din Belgrad și din alte orașe, principalul candidat al Listei Studenților, cardiologul Ilija Srdanovic, a făcut apel la calm și la evitarea oricăror acte de violență:

„Vă rugăm să rămâneți calmi și demni până la finalul procesului electoral(...). Nu recurgeți la nicio formă de violență”.

Asociația Independentă a Jurnaliștilor cere retragerea licenței postului Informer TV

Asociația Independentă a Jurnaliștilor din Serbia a anunțat că va solicita autorităților retragerea licenței de emisie a Informer TV, invocând încălcări sistematice ale legislației și ale obligațiilor editoriale.

La rândul său, Dragan Vucicevic a criticat inițiativa.

„Chiar din prima zi de guvernare a Listei Studenților, ei vor să interzică presa. Au spus totul despre ei înșiși și nimic despre noi”, a declarat Vucicevic pentru Reuters.

În paralel, un alt grup de persoane s-a adunat în fața televiziunii Pink TV, de asemenea considerată apropiată de Aleksandar Vucic. Clădirea a fost păzită de forțe de ordine.

Televiziunea publică și-a cerut scuze telespectatorilor

Postul public RTV din regiunea Voivodina și-a început principalul jurnal de știri cu un mesaj de scuze adresat telespectatorilor pentru modul în care și-a îndeplinit misiunea editorială.

Conducerea postului a recunoscut că instituția a practicat o relatare unilaterală și insuficient de critică a evenimentelor politice.

Momentul amintește de gestul similar al televiziunii publice din Ungaria după înfrângerea electorală a partidului Fidesz.

Potrivit clasamentului mondial al libertății presei realizat de Reporteri fără Frontiere, Serbia s-a situat în 2026 pe locul 104 din 180 de state, cea mai slabă poziție înregistrată vreodată de această țară și cel mai modest rezultat din regiunea UE-Balcani, arată Reuters.

De asemenea, organizația de monitorizare electorală Crta a constatat că televiziunile cu acoperire națională au acordat aproximativ trei sferturi din timpul destinat politicienilor reprezentanților puterii, în timp ce Lista Studenților a fost prezentată într-o lumină negativă în peste 80% dintre aparițiile sale în spațiul mediatic.