Luptă strânsă la alegerile din Serbia: Studenții îi pun la încercare victoria lui Vučić

Duminică, 25 octombrie, sârbii sunt chemați la urne pentru alegerile parlamentare anticipate, într-un scrutin care ar putea pune la încercare influența politică a fostului președinte Aleksandar Vučić, în contextul ascensiunii Listei Studenților.

Aleksandar Vučić Foto: EPA-EFE

Alegerile au loc în contextul în care, atât în Serbia, cât și în alte țări europene, au loc proteste.

În Franța, tinerii au ieșit în stradă din cauza lipsei personalului și starea precară a clădirilor școlare. Protestele au luat amploare, pe fondul nemulțumirilor privind scumpirile și costul vieții.

În Albania, manifestanții cer demisia premierului Edi Rama, pe fondul nemulţumirilor legate de corupţie şi lipsa locurilor de muncă. Protestele, care durează de mai multe luni, s-au extins în întreaga țară.

Peste 100.000 au protestat în Belgrad

Joi seară, 22 octombrie, peste 100.000 de sârbi s-au adunat în centrul Belgradului, la mitingul final al mișcării studențești care contestă puterea fostului președinte Aleksandar Vučić.

Mișcarea studențească a început în noiembrie 2024, după prăbușirea copertinei unei gări recent renovate din Novi Sad, tragedie în urma căreia 16 persoane au murit. Protestele, inițial axate pe solicitarea unei anchete independente, s-au transformat treptat într-o amplă mișcare anticorupție, care cere alegeri anticipate și schimbări politice.

Campania electorală a fost marcată și de incidente violente, precum și de acuzații privind lipsa de neutralitate a instituțiilor.

Susținătorii Partidului Progresist Sârb (SNS), condus de Vucic, au atacat mai multe persoane în timpul unui protest din orașul Užice, iar la Belgrad un observator al Agenției Anticorupție a fost agresat în timp ce documenta activitățile de campanie ale partidului de guvernământ.

Cine sunt principalii actori

SNS se află în centrul listei „Serbia Unită”. Partidul se bazează pe controlul fondurilor publice, pe o acoperire mediatică favorabilă și pe sprijinul naționaliștilor. Campania sa a fost umbrită de acuzații privind manipularea sistematică a votului.

Lista Studenților evită ierarhiile de partid și preferă să nu aibă un lider unic, mizând pe cadre universitare și profesioniști respectați la nivel local. Aceasta funcționează prin intermediul rețelelor universitare.

Preşedintele Serbiei a anunțat organizarea alegerilor legislative anticipate în luna octombrie

Campania sa rapidă și plină de umor a mobilizat un număr mare de alegători care nu se mai implicau în politică.

Partidele tradiționale de opoziție au pierdut teren, iar unele riscă să nu atingă pragul electoral de 3%. În același timp, blocul naționalist este divizat, iar retragerea partidului Noi, Puterea Poporului, pe fondul acuzațiilor privind influența Rusiei, ar putea direcționa o parte din voturi către SNS.

Afacerea Trump Tower din Belgrad, motiv de proteste

Pe lângă tragedia de la Novi Sad, un alt motiv de nemulțumire îl reprezintă controversatul proiect imobiliar Trump Tower din Belgrad.

Aleksandar Vučić ar fi ordonat eliminarea protecției juridice a clădirii Statului Major General pentru a permite construirea unui hotel și a unui Trump Tower, într-o investiție estimată la 500 de milioane de dolari.

În mai 2024, guvernul sârb ar fi semnat un contract prin care se angaja să retragă statutul de patrimoniu cultural al clădirii Statului Major General din Belgrad, pentru a permite dezvoltarea proiectului imobiliar al companiei lui Jared Kushner.

Proiectul a fost abandonat de Jared Kushner, ginerele președintelui american Donald Trump, după ce procurorii au formulat acuzații împotriva unor oficiali sârbi. Vučić a respins implicit acuzațiile de nereguli, afirmând că a acționat în interesul poporului sârb.

De ce contează alegerile

Rezultatul alegerilor din Serbia ar putea influența reformarea instituțiilor și viitorul sistemului politic, în contextul acuzațiilor de corupție, presiuni asupra presei independente și nereguli electorale formulate de opoziție și organizații pentru drepturile omului, acuzații respinse de SNS, potrivit Al Jazeera.

O eventuală reușită a Listei Studenților ar putea schimba structura opoziției și ar aduce în Parlament politicieni fără experiență, cu orientări ideologice diverse.

Totuși, refacerea instituțiilor democratice, a statului de drept și a încrederii publice ar reprezenta o provocare majoră pentru orice nou guvern.

Alegerile ar putea influența și relațiile externe ale Serbiei, în special parcursul european. Progresele spre aderarea la UE sunt blocate de îngrijorări privind statul de drept, alinierea limitată la sancțiunile europene împotriva Rusiei și lipsa unui progres în normalizarea relațiilor cu Kosovo.

Lista Studenților susține reforme democratice, dar nu are o poziție clară în toate dosarele de politică externă și a sugerat inclusiv organizarea unui referendum privind aderarea la UE.

Votul va desemna cei 250 de membri ai Adunării Naționale, prin reprezentare proporțională, într-o singură circumscripție națională. Listele trebuie să obțină, în general, cel puțin 3% din voturi pentru a intra în Parlament, cu excepția listelor minorităților recunoscute.

Secțiile de votare se închid duminică la ora 20:00, iar primele rezultate sunt așteptate aproximativ două ore mai târziu.