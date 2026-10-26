Reacția Kremlinului după înfrângerea lui Vucic: „Aceste noi forţe politice vor înţelege că o cooperare cu Rusia serveşte intereselor Serbiei”

Rusia a transmis luni, 26 octombrie, că își dorește menținerea și dezvoltarea relațiilor cu Serbia, în pofida schimbării politice produse după alegerile legislative anticipate, câștigate de Lista Studenților, formațiunea care a pus capăt dominației electorale a președintelui Aleksandar Vucic și a aliaților săi.

Dmitri Peskov și Valdimir Putin Foto: Profimedia

Mesajul vine de la purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care și-a exprimat speranța că noua majoritate politică de la Belgrad va continua cooperarea cu Moscova, potrivit Reuters, citată de Agerpres.

„În ceea ce priveşte noile forţe politice care vor ajunge la putere în urma alegerilor, dorim să ne exprimăm speranţa că acţiunile lor vor urmări dezvoltarea constructivă a relaţiilor noastre şi că aceste noi forţe politice vor înţelege că o cooperare cu Rusia serveşte intereselor Serbiei”, a declarat Dmitri Peskov.

Mesajul a fost transmis la o zi după un scrutin considerat istoric în Serbia. Lista Studenților, formată din reprezentanți ai societății civile și susținută de valul de proteste anticorupție din ultimii doi ani, a obținut victoria în fața blocului politic condus de Vucic.

Lider dominant al scenei politice sârbe în ultimii 14 ani, Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în fața unei mișcări care a transformat alegerile într-un veritabil „referendum anti-Vucic”.

Anunțul rezultatului a declanșat manifestații de bucurie în mai multe orașe ale țării.

În timpul mandatului său, Vucic a menținut relații apropiate cu Rusia, una dintre puținele țări europene care au refuzat să se alinieze sancțiunilor occidentale impuse Moscovei după invazia din Ucraina. După pierderea alegerilor, liderul sârb a atribuit rezultatul influențelor externe.

Valul de contestare publică a lui Vucic a început în urmă cu doi ani

Victoria studenților reprezintă punctul culminant al unui amplu val de contestare publică început în 2024, după prăbușirea unui plafon în gara din Novi Sad, tragedie soldată cu 16 morți. Protestatarii au acuzat atunci corupția și neregulile din administrație, iar mișcarea civică formată în jurul acestor revendicări a devenit principala forță de opoziție din Serbia.