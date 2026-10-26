Ce i-a transmis Ponta lui Aleksandar Vučić după alegerile din Serbia. „Eu îi rămân prieten”

Fostul premier Victor Ponta a afirmat luni, 26 octombrie, că i-a transmis fostului președinte sârb Aleksandar Vučić că știe cum este „să câștigi și să pierzi alegeri”. Declarația vine după alegerile parlamentare anticipate desfășurate duminică, în urma cărora Lista Studenților a obținut 52,54% din voturi.

Victor Ponta Foto: Mediafax

Ponta a spus, într-un interviu pentru Cotidianul, că Serbia a fost şi rămâne o ţară democratică.

„În România, ţara unde am anulat alegerile, situaţia din Serbia a fost prezentată în mod fals de propagandă! Preşedintele Vučić a organizat alegerile, a recunoscut imediat victoria, i-a felicitat pe câştigători. Aşa cum funcţionează o democraţie. Din păcate, în România nu a fost aşa în 2024", a spus Ponta.

El a afirmat că nu cunoaşte programul politic al Partidului Studenţilor.

„I-am transmis (n.r. lui Vucic) doar că ştiu cum este să câştigi şi să pierzi alegeri. Şi că oamenii cu adevărat de caracter nu se schimbă în funcţie de asta. Eu îi rămân prieten”.

Datele publicate luni dimineață de Comisia Electorală arătau că Lista Studenților obținuse 52,54% din voturi, iar coaliția formată în jurul Partidului Progresist Sârb, SNS, avea 39,29%.

Numărătoarea acoperea 8.077 dintre cele 8.392 de secții de votare. Proiecțiile organizației de monitorizare electorală CeSID indicau 140 de mandate pentru lista susținută de studenți și 103 pentru coaliția rivală.

Parlamentul sârb are 250 de locuri, astfel că mișcarea ar dispune de majoritatea necesară pentru a susține un guvern. Prezența la urne a fost de aproximativ 68,8%, potrivit Comisiei Electorale.

Deși mișcarea Lista Studenților a propus candidați pentru toate cele 250 de locuri din parlamentul Serbiei, niciun student nu s-a regăsit pe liste.

Decizia a urmărit să asigure maturitatea profesională a candidaților și să păstreze distanța față de partidele tradiționale. Printre candidați s-au numărat intelectuali, medici, actori, agricultori și un artist rap.

Studenții, cei care au inițiat mișcarea, vor fi însă supuși presiunii de a se asigura că promisiunile făcute alegătorilor sunt respectate.