 Scandal la Cambridge după moartea unui profesor acuzat de plagiat: „O vânătoare de vrăjitoare feroce” | adevarul.ro
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Scandal la Cambridge după moartea unui profesor acuzat de plagiat: „O vânătoare de vrăjitoare feroce”

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Personalități publice și prieteni ai lui Jason Arday au cerut o anchetă publică privind modul în care presa a relatat despre fostul profesor de la Universitatea Cambridge înainte de moartea acestuia.

Jason Arday FOTO Jesus College Cambridge
Jason Arday FOTO Jesus College Cambridge

Deputata laburistă Diane Abbott și actrița Jameela Jamil se numără printre cele 30.000 de persoane care au semnat o scrisoare adresată premierului britanic, în care se afirmă că moartea lui Arday a survenit după „două săptămâni de hărțuire neîncetată”, potrivit BBC.

Scrisoarea, emisă de organizația Good Law Project, care l-a reprezentat pe Arday după ce acesta s-a retras din funcția de la Cambridge pe fondul scandalului privind acuzațiile de plagiat, arată că mulți dintre semnatari au avertizat instituțiile de presă cu privire la intensitatea relatărilor despre acest caz, notează presa britanică.

„O vânătoare de vrăjitoare feroce”

Lordul Woolley, directorul Homerton College din cadrul Universității Cambridge, a declarat că Arday a fost ținta unei „vânători de vrăjitoare feroce”.

Liderul Partidului Verzilor, Zack Polanski, precum și deputații laburiști Bell Ribeiro-Addy, Clive Lewis și Nadia Whittome se numără printre politicienii care au semnat declarația. Printre semnatari se află și fosta internațională engleză Eni Aluko, secretarul general al National Education Union, Daniel Kebede, și prezentatoarea Carol Vorderman.

Semnatarii cer o „anchetă publică imediată pentru a stabili cum poate fi asigurată o presă responsabilă”.

Arday, în vârstă de 41 de ani, a fost găsit mort vineri, într-o locuință din Battersea, în sudul Londrei. El demisionase pe 5 august din funcția de profesor de sociologie a educației la Universitatea Cambridge, după apariția unor acuzații de plagiat și a unor întrebări privind unele dintre realizările sale academice. Arday a negat acuzațiile.

Universitatea Liverpool John Moores, care i-a acordat lui Arday titlul de doctor în 2015, a concluzionat că acesta nu a plagiat.

Scandalul a izbucnit după ce un alt cadru universitar, Nathan Cofnas, care se autodefinește drept „realist rasial”, a afirmat că a identificat numeroase cazuri de plagiat în lucrările profesorului. Contractul lui Cofnas cu Universitatea Cambridge fusese încheiat în 2024, după reacțiile stârnite de opiniile sale potrivit cărora, într-o meritocrație autentică, persoanele de culoare „ar dispărea din aproape toate pozițiile de mare vizibilitate, cu excepția celor din sport și divertisment”.

Lordul Woolley a declarat duminică, pentru emisiunea Broadcasting House de la BBC Radio 4, că el și mai mulți prieteni apropiați s-au întâlnit cu Arday cu patru zile înainte ca acesta să fie găsit mort într-o locuință din sudul Londrei.

El a spus că printre cei care s-au adunat pentru a-i oferi sprijin s-au numărat Diane Abbott și activista socială Misan Harriman, ambele persoane având, la rândul lor, experiențe cu „o atenție mediatică îngrozitoare”.

Potrivit lui Woolley, Arday se simțea „hăituit”, iar relatările neîncetate ale presei deveniseră „un sport sângeros”. El a adăugat că problemele legate de plagiat sunt frecvente în mediul academic și că mai multe persoane acuzate de plagiat nu au fost supuse atenției de care a avut parte Arday.

„Trebuie să ne punem această întrebare, trebuie să vorbim despre un subiect despre care mulți oameni nu vor să discute: rasismul. Trebuie să analizăm tratamentul diferențiat în sens negativ”, a spus el.

Poziția Universității Cambridge

Pe 6 august, Universitatea Cambridge a anunțat declanșarea unei investigații independente privind numirea lui Arday. Potrivit informațiilor disponibile, universitatea consideră că nu este potrivit ca ea însăși să decidă dacă investigația ar trebui să continue.

Însă unul dintre prietenii profesorului, Sir Simon Baron-Cohen, a declarat duminică pentru Times Radio că ancheta ar trebui să continue, pentru a „vedea ce putem învăța din ea”, întrucât „acesta este scopul unei investigații”.

Un purtător de cuvânt al Universității Cambridge a declarat pentru BBC că, pe durata activității sale în cadrul instituției, Arday a beneficiat de o serie de forme de sprijin pentru bunăstarea sa fizică și mintală, inclusiv consiliere, precum și sprijin și îndrumare.

„Sprijinul nostru a continuat în fața atenției intense din partea publicului și a presei și după demisia sa”, a adăugat reprezentantul universității.

Cambridge prezentase numirea lui Arday drept profesor de culoare la o vârstă tânără ca pe un eveniment important, în condițiile în care persoanele de culoare reprezintă o minoritate foarte mică și vizibilă în mediul academic. Doar 1% dintre profesorii universităților din Marea Britanie sunt persoane de culoare, ceea ce face ca fiecare astfel de numire să fie considerată deosebit de importantă.

Peste 90.000 de lire sterline au fost strânse până acum pentru familia lui Arday, după ce activistul pentru drepturile comunității Windrush, Sir Patrick Vernon, care se numără și el printre semnatarii petiției, a lansat o campanie de strângere de fonduri.

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