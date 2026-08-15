 Caz șocant la Cambridge: profesor de 41 de ani găsit mort, după un scandal provocat de acuzații de plagiat | adevarul.ro
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Caz șocant la Cambridge: profesor de 41 de ani găsit mort, după un scandal provocat de acuzații de plagiat

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Jason Arday, fost profesor de sociologia educației la Universitatea Cambridge și unul dintre cei mai cunoscuți academicieni britanici de culoare, a fost găsit mort vineri, în sudul Londrei, la doar 41 de ani. Decesul este considerat neașteptat, însă poliția britanică spune că nu există suspiciuni privind circumstanțe suspecte.

Jason Arday, fost profesor de sociologia educației la Universitatea Cambridge. FOTO: BBC
Jason Arday, fost profesor de sociologia educației la Universitatea Cambridge. FOTO: BBC

Arday devenise în 2023, la 37 de ani, cel mai tânăr profesor de culoare din istoria Universității Cambridge. În ultimele săptămâni, numele său a fost implicat într-o controversă privind acuzații de plagiat, formulate de Nathan Cofnas, un fost cadru universitar al Cambridge care se autodefinește drept „realist rasial”, notează BBC

Profesorul a negat acuzațiile și a susținut că unele erori din lucrările sale academice au fost puse pe seama autismului său și a modului în care învăța și procesa informațiile. Universitatea Cambridge anunțase recent o anchetă independentă privind numirea sa, după ce anterior o investigație a Liverpool John Moores University nu constatase plagiat în teza sa de doctorat.

Arday și-a anunțat demisia de la Cambridge săptămâna trecută, afirmând că presiunea publică și atacurile personale deveniseră prea greu de suportat.

Familia sa a transmis după moartea acestuia că este „în stare de șoc” și a acuzat o „campanie de dezinformare”.

„Campania de dezinformare a fost prea mult pentru Jason, care era un om blând și care a vrut întotdeauna să vadă ce este mai bun în fiecare persoană”, a transmis familia.

Universitatea Cambridge s-a declarat „profund îndurerată” de moartea fostului profesor, iar mai mulți oficiali britanici au atras atenția asupra presiunii publice la care acesta fusese supus.

Jason Arday urma să își lanseze la sfârșitul lunii volumul de memorii, în care povestește parcursul său, de la copilăria în care nu a vorbit până la 11 ani și nu a putut citi sau scrie până la 18 ani, până la cariera academică și la numirea la Cambridge.

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