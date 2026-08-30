Scandal în Spania: comunitatea Madrid a plătit 6,3 milioane de euro pentru un „birou temporar”. Președinta Isabel Díaz Ayuso trebuie să dea explicații

Isabel Díaz Ayuso, lidera de dreapta a regiunii Madrid și una dintre cele mai cunoscute personalități ale opoziției conservatoare din Spania, se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a explica de ce administrația pe care o conduce a cheltuit 6,3 milioane de euro pentru cumpărarea unui apartament de lux, prezentat inițial drept un spațiu temporar de lucru.

Isabel Díaz Ayuso. Foto: captură video X

Controversa a căpătat amploare după ce s-a aflat că imobilul poate fi folosit legal doar în scop rezidențial și că administrația regională a solicitat, atunci când căuta proprietatea, o locuință cu o suprafață cuprinsă între 250 și 400 de metri pătrați și cu o terasă mare. Achiziția a fost făcută în luna aprilie, în cartierul exclusivist Chamberí din Madrid.

Ayuso, președinta regiunii Madrid din 2019 și membră importantă a Partidului Popular (PP), a devenit cunoscută pentru discursul său tranșant și pentru criticile constante la adresa premierului socialist Pedro Sánchez.

În ultimii ani, ea l-a acuzat în repetate rânduri pe șeful guvernului și partidul său, PSOE, de corupție, în contextul unor anchete care au vizat membri ai familiei și ai guvernului Sánchez. Tocmai din acest motiv, scandalul legat de apartamentul cumpărat cu bani publici îi pune acum reputația politică sub presiune.

Cum a început controversa

Informațiile despre achiziție au fost dezvăluite la sfârșitul lunii iulie de cotidianul El País. Administrația regională a confirmat cumpărarea apartamentului și a susținut că acesta urma să fie utilizat de Ayuso pentru întâlniri și activități instituționale în perioada în care birourile conducerii regionale, aflate în Real Casa de Correos, urmau să fie renovate.

Inițial, autoritățile nu au oferit informații despre prețul proprietății și nici nu au precizat dacă Ayuso urma să locuiască acolo. Ulterior s-a aflat că imobilul a costat 6,3 milioane de euro. Mai mult, legislația urbanistică nu permite transformarea acestuia într-un spațiu de birouri, ci doar utilizarea sa ca locuință.

Un alt detaliu a alimentat controversa: în documentele referitoare la căutarea proprietății se preciza că aceasta trebuia să aibă între 250 și 400 de metri pătrați și o terasă mare. O astfel de cerință a ridicat semne de întrebare cu privire la explicația oficială potrivit căreia apartamentul fusese cumpărat pentru a servi drept spațiu temporar de lucru.

Ayuso spune că nu a știut de achiziție

Isabel Díaz Ayuso a respins inițial acuzațiile, calificând dezvăluirile drept parte a unei „campanii de denigrare”. Ea a insistat că apartamentul nu a fost cumpărat pentru a locui în el, ci pentru a găzdui „întâlniri instituționale”. Mai mult, lidera regională a afirmat că nu a avut „nici cea mai vagă idee” despre achiziție.

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Declarația sa a intrat însă în contradicție cu afirmațiile liderului Partidului Popular, Alberto Núñez Feijóo. Acesta a declarat că, în luna aprilie, echipa lui Ayuso îl informase că sunt căutate spații temporare pentru birouri. Feijóo a spus că este mulțumit de explicațiile oferite de Ayuso, dar a recunoscut că departamentul responsabil din administrația Madridului trebuie să explice de ce a fost cumpărată o proprietate care, potrivit reglementărilor, nu putea fi folosită ca birou.

Între timp, guvernul regional a anunțat că intenționează să vândă apartamentul, iar banii obținuți să fie donați victimelor incendiilor de vegetație care au afectat zona Madridului în această vară. Ayuso a încercat să pună capăt controversei cu una dintre replicile sale devenite deja celebre: „Está en venta, chao pescao”, o expresie colocvială care poate fi tradusă aproximativ prin „Este de vânzare, la revedere și toate cele bune”.

Apartamentul, anchetat de un judecător

În ciuda încercării de a închide subiectul, scandalul nu a dispărut. Un judecător din Madrid investighează cinci plângeri distincte referitoare la achiziționarea proprietății, iar opoziția politică îi cere lui Ayuso să ofere explicații suplimentare și chiar să demisioneze.

Guvernul central de la Madrid a calificat explicațiile administrației regionale drept „evident insuficiente” și „îngrijorătoare”. Socialiștii au ironizat inclusiv justificarea privind terasa, sugerând că este greu de susținut că un spațiu destinat unor birouri administrative avea nevoie de o terasă mare.

Controversa este cu atât mai sensibilă cu cât Ayuso locuiește împreună cu partenerul său, Alberto González Amador, un om de afaceri care a scos recent la vânzare două dintre apartamentele pe care cei doi le-au folosit împreună. González Amador este trimis în judecată într-un dosar în care este acuzat de fraudă fiscală și falsificare de documente. El respinge acuzațiile.

Ar putea scandalul să îi afecteze viitorul politic?

Pablo Simón, politolog la Universitatea Carlos III din Madrid, consideră că lipsa unor explicații clare, coroborată cu ancheta judiciară, o pune pe Ayuso într-o situație dificilă din punct de vedere politic.

„Uzura” politică provocată de scandal este puțin probabil să o împiedice să câștige un nou mandat la alegerile regionale de anul viitor, apreciază Simón. Totuși, controversa ar putea avea consecințe importante: Ayuso riscă să piardă majoritatea absolută pe care o deține în prezent și să fie nevoită să negocieze cu partidul de extremă dreapta Vox pentru a rămâne la conducerea regiunii Madrid.