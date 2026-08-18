 Satul din Spania care îți dă până la 30.000 de euro să renovezi o casă goală. Locuințele trebuie apoi închiriate timp de șapte ani | adevarul.ro
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Video Satul din Spania care îți dă până la 30.000 de euro să renovezi o casă goală. Locuințele trebuie apoi închiriate timp de șapte ani

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Casele goale din satele depopulate ale Spaniei ar putea fi transformate în locuințe pentru noi rezidenți cu ajutorul banilor publici. Autoritățile din Castilla-La Mancha oferă proprietarilor până la 30.000 de euro pentru renovarea acestora, cu condiția să le închirieze ulterior timp de cel puțin șapte ani. 

Satul depopulat din Spania care vrea să atragă noi locuitori. Până la 30.000 de euro pentru renovare
Satul depopulat din Spania care își caută locuitori Foto: Getty images

Programul, denumit „Moviliza tu Vivienda Rural” („Mobilizează-ți locuința rurală”), este conceput pentru a transforma casele goale în locuințe disponibile pentru închiriere accesibilă sau socială în zonele afectate de depopulare. Inițiativa face parte din cadrul Planului Național pentru Locuințe 2026-2030, potrivit Express.

Până la 30.000 de euro pentru proprietari

Sprijinul financiar poate ajunge la 30.000 de euro pentru o locuință. Din această sumă, până la 12.000 de euro sunt destinați lucrărilor de renovare, reabilitare și dotare a imobilului. Proprietarii pot beneficia, de asemenea, de o garanție de până la 18.000 de euro pentru eventualele deteriorări constatate la finalul perioadei de cedare a locuinței.

Programul prevede și un sprijin de până la 600 de euro pe lună, destinat proprietarilor în legătură cu costurile asociate locuinței și lucrărilor necesare. Potrivit informațiilor prezentate despre inițiativă, proprietarii își pun locuințele la dispoziția administrațiilor locale, care preiau gestionarea închirierii. În schimb, locuința trebuie pusă la dispoziție pentru o perioadă de cel puțin șapte ani. Chiria nu poate depăși 600 de euro pe lună.

Primăriile preiau gestionarea locuințelor

Programul nu se bazează doar pe sprijinul financiar acordat proprietarilor. Primăriile din localitățile eligibile trebuie să își asume un rol important în administrarea locuințelor.

Potrivit condițiilor stabilite de autoritățile din Castilla-La Mancha, administrațiile locale trebuie să accepte preluarea locuințelor vacante pentru o perioadă de minimum șapte ani și să le destineze ulterior închirierii ca locuințe accesibile sau sociale.

Primăriile trebuie, de asemenea, să faciliteze lucrările necesare pentru ca imobilele să poată fi locuite. Pentru acestea este prevăzută o reducere de 95% a taxei pe construcții, instalații și lucrări, iar taxele pentru eliberarea autorizațiilor necesare pot fi eliminate.

Administrațiile locale vor avea și responsabilitatea de a identifica locuințele goale care pot fi incluse în program, de a promova inițiativa în rândul proprietarilor și de a gestiona închirierea și asigurarea chiriilor.

În plus, primăriile trebuie să ofere un program de sprijin pentru integrarea noilor chiriași, inclusiv prin servicii sau ajutoare specifice.

Peste 300.000 de locuințe goale în Castilla-La Mancha

Un raport realizat de sindicatul Comisiones Obreras arată că în Castilla-La Mancha există peste 300.000 de locuințe neocupate, dintre care 61% se află în localități cu mai puțin de 5.000 de locuitori.

Din 2021, în regiune este aplicată o strategie de combatere a depopulării, menită să îi încurajeze pe oameni să locuiască și să muncească în aceste zone. Măsurile au contribuit la atragerea a aproape 5.000 de noi locuitori.

José Luis Martínez Guijarro, vicepreședintele guvernului regional, a declarat că nu este nevoie să fie construite locuințe noi, deoarece există deja numeroase proprietăți goale care pot fi puse la dispoziția populației.

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