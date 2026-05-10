Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Satul superb din Spania care caută noi locuitori: autoritățile oferă case ieftine, terenuri și taxe reduse pentru antreprenori. „Avem nevoie doar de oameni"

Satele din Europa se confruntă cu o depopulare accelerată, iar autoritățile locale caută soluții de ultim moment pentru a opri acest fenomen. În Spania, o comună de doar 1.300 de locuitori încearcă să își asigure viitorul prin stimulente financiare și locuințe accesibile.

Castrelo de Miño Foto: getty images

Castrelo de Miño, o comună din provincia Ourense, cu aproximativ 1.300 de locuitori, își deschide porțile pentru tineri antreprenori și familii care vor să înceapă o viață nouă la sat. Autoritățile locale pun la dispoziție terenuri, spații pentru afaceri, dar și locuințe la prețuri considerabil mai mici decât în marile orașe, potrivit 20minutos.  

Pe piața imobiliară locală, chiriile variază în general între 400 și 600 de euro pe lună, în timp ce casele de 100–200 de metri pătrați se vând între 60.000 și 150.000 de euro.

Proprietățile mai mari, de peste 300 de metri pătrați, pot ajunge la aproximativ 260.000 de euro, potrivit anunțurilor imobiliare.

„Castrelo are toate serviciile și este foarte bine conectat. Nu ne lipsește nimic. Doar oamenii”, afirmă primarul Avelino Pazos, subliniind problema principală a comunității: scăderea populației.

Deși este o localitate mică, Castrelo de Miño dispune de infrastructură completă: cabinet medical, farmacii, creșe, centru educațional, bancă, magazine, baruri și restaurante.

În plus, zona oferă facilități sportive moderne, inclusiv un parc acvatic unde au loc competiții de canotaj și navigație, precum și o plajă fluvială și piscine.

Pentru atragerea noilor locuitori, administrația locală merge însă mai departe de simpla ofertă imobiliară.

Antreprenorii care își deschid o afacere beneficiază de scutiri de până la 90% din taxele locale aferente activității. De asemenea, există programe de sprijin, un „birou de ocupare” și acces la spații și terenuri disponibile pentru închiriere sau cumpărare.

Autoritățile locale mizează pe tineri și familii cu copii pentru revitalizarea comunității, dar și pe cei interesați să își lanseze sau să își relocheze o afacere. În lipsa acestora, avertizează reprezentanții primăriei, viitorul comunei ar putea fi pus în pericol.

