Duminică, 31 August 2025
Adevărul
Rusia spionează rutele militare ale SUA în Germania, cu drone de recunoaștere

Publicat:

Oficiali americani și europeni avertizează că Rusia folosește drone de recunoaștere pentru a monitoriza traseele prin care SUA și aliații săi transportă provizii militare în estul Germaniei. Zborurile ridică temeri legate de noi acțiuni de sabotaj pe teritoriul Europei.

Rusia spionează rutele militare din Germania cu drone FOTO: Getty Images
Potrivit unor oficiali americani și occidentali citați de The New York Times, Rusia sau reprezentanții săi lansează avioane de recunoaștere fără pilot deasupra rutelor prin care Statele Unite și aliații lor trimit provizii militare prin estul Germaniei. Informațiile obținute ar putea fi folosite pentru susținerea campaniilor de sabotaj ale Kremlinului.

Americanii și germanii au discutat deja despre aceste riscuri, în contextul în care, în luna mai, trei bărbați ucraineni au fost arestați, fiind acuzați de complot cu legături rusești.

Campania de sabotaj a Rusiei

În ultimii ani, Rusia a fost acuzată de o serie de acțiuni de sabotaj în Europa: incendii în depozite din Marea Britanie, un atac asupra unui baraj din Norvegia, tentative de tăiere a cablurilor submarine din Marea Baltică și alte operațiuni menite să aducă războiul din Ucraina mai aproape de inima Europei.

Totuși, oficiali și experți occidentali spun că numărul acestor atacuri a scăzut vizibil în 2024, datorită măsurilor sporite de securitate și cooperării serviciilor de informații. „Situația este mai dificilă pentru ruși”, a explicat Seth Jones, cercetător la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale. „Dar nu este nerezonabil să presupunem că rușii sunt puțin mai precauți acum, în timp ce au loc negocierile”.

Jones a subliniat că atacurile au crescut de patru ori între 2022 și 2023 și s-au triplat din nou în 2024, dar în primele șase luni ale acestui an au fost înregistrate doar patru incidente.

Schimb de informații și măsuri de securitate

Statele Unite au furnizat Europei, atât sub administrația Biden, cât și sub cea a lui Trump, informații despre posibile comploturi rusești. În special serviciile de informații germane au fost avertizate cu privire la tentative de plasare a unor dispozitive explozive la bordul avioanelor cargo. Avertismentele au dus la arestarea a trei cetățeni ucraineni în Germania și Elveția.

Parchetul federal de la Berlin a declarat atunci că planul făcea parte, cel mai probabil, dintr-o conspirație menită să afecteze infrastructura logistică pentru transportul comercial.

Dronelor, amenințare în estul Germaniei

Chiar dacă supravegherea asupra spionajului rusesc este mai strictă, Moscova continuă să recruteze persoane dispuse să participe la atacuri pe teritoriul european. De aceea, oficialii americani și germani se declară tot mai îngrijorați de dronele observate în Thuringia, estul Germaniei.

Publicația WirtschaftsWoche a relatat că Germania își întărește sistemele anti-drone la bazele militare. Un purtător de cuvânt al armatei germane a confirmat că zborurile reprezintă „un risc considerabil pentru securitate”.

Investigațiile arată că unele drone ar fi fabricate în Iran, iar serviciile de informații germane suspectează că o parte dintre ele ar fi fost lansate chiar de pe nave aflate în Marea Baltică.

Europa

