Șase suspecți, acuzați de sabotaj pentru Rusia și Belarus în Polonia

Procurorii polonezi au pus sub acuzare șase persoane suspectate de sabotaj comandat de servicii de informații străine. Varșovia acuză Rusia și Belarus că ar fi coordonat aceste acțiuni.

Procurorii polonezi au anunțat, miercuri, că au inculpat un grup de șase persoane pentru acte de sabotaj comandate de servicii de informații străine, susținând că Rusia și Belarus stau în spatele acestor operațiuni.

Varșovia afirmă că rolul strategic al Poloniei, ca punct central pentru ajutorul acordat Ucrainei, a transformat țara într-o țintă pentru Moscova și Minsk. Autoritățile acuză că serviciile secrete ruse și belaruse au ordonat acțiuni de sabotaj, inclusiv incendieri, pe teritoriul polonez.

„Probe obținute în acest caz indică suspiciunea că un grup criminal organizat, activ în Polonia, s-a ocupat de recrutarea și organizarea unor acțiuni de sabotaj pentru agenții de informații străine”, a declarat purtătorul de cuvânt al Parchetului, potrivit Reuters. Acesta a adăugat că „acțiunile serviciilor secrete străine vizau generarea de neliniște publică și crearea unui sentiment de neputință în rândul autorităților statului prin sabotaj și subversiune”.

Rusia și Belarus au respins categoric acuzațiile.

Investigația a pornit după arestarea, la începutul acestui an, a cetățeanului ucrainean Serhii S., condamnat pentru planificarea unui sabotaj în favoarea Rusiei. Informațiile strânse în acest dosar au dus la descoperirea grupului actual.

Atacuri incendiare și tentative de sabotaj

Cei șase inculpați, trei polonezi și trei belaruși, sunt acuzați, printre altele, de un atac prin incendiere asupra unei facilități de depozitare a paleților din Marki, în centrul Poloniei, în aprilie 2024, presupus comandat de o agenție de informații străină.

Procurorii mai susțin că grupul ar fi încercat să incendieze un depozit din Gdansk, în martie 2024, și ar fi atacat un restaurant din Gdynia în 2023. În plus, patru dintre ei sunt acuzați direct de sabotaj pentru serviciile secrete străine, iar întregul grup se confruntă și cu acuzații de trafic de arme, trafic de droguri și alte infracțiuni.

Poziția inculpaților

Potrivit Parchetului, doi dintre acuzați și-au declarat nevinovăția, alți doi au recunoscut parțial faptele, iar unul a admis toate acuzațiile. Din motive legale, numele complete ale celor implicați nu pot fi făcute publice.