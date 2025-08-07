Un soldat american a încercat să dea secretele tancului Abrams la schimb pentru un pașaport rusesc

Un militar american în vârstă de 22 de ani a fost arestat în Statele Unite, fiind acuzat că a încercat să transmită informații militare clasificate către autoritățile ruse în schimbul cetățeniei Federației Ruse. Potrivit Departamentului de Justiție al SUA, tânărul ar fi oferit date tehnice sensibile despre tancul de luptă M1A2 Abrams, aflat în dotarea armatei americane.

Este vorba despre Taylor Adam Lee, staționat la baza militară Fort Bliss, care deținea acces la informații secrete și confidențiale. Ancheta penală arată că, începând cu luna mai 2025, acesta a încercat în mod activ să stabilească contacte cu oficiali din cadrul Ministerului Apărării al Rusiei.

Potrivit procurorilor, în iunie 2025, Lee ar fi transmis prin internet un set de date tehnice privind caracteristicile și vulnerabilitățile tancului Abrams – informații aflate sub regim de control la export. El ar fi exprimat, de asemenea, disponibilitatea de a continua colaborarea cu partea rusă.

„Statele Unite sunt nemulțumite de mine pentru că încerc să le dezvălui punctele slabe. Sunt pregătit să ajut Federația Rusă cu tot ce pot”, ar fi scris Lee în corespondența sa.

În luna iulie, militarul a participat la o întâlnire față în față cu o persoană despre care credea că reprezintă serviciile de informații ruse. În cadrul întâlnirii, a predat un card de memorie pe care se aflau documente clasificate. Printre materialele identificate de anchetatori se numără date tehnice despre tancul Abrams și alte vehicule blindate din arsenalul american, dar și fișiere referitoare la desfășurarea unor operațiuni militare.

Anchetatorii subliniază că o parte dintre documentele transmise de Lee erau marcate ca fiind confidențiale sau restricționate, iar difuzarea lor era interzisă. În timpul întâlnirii, el a confirmat în mod explicit natura sensibilă a datelor și a afirmat că știe că acestea sunt cel mai probabil secrete de stat.

Cazul a escaladat la finalul lunii iulie, când suspectul a livrat un element de echipament – presupus a fi parte a sistemului intern al tancului Abrams – într-un depozit din orașul El Paso, Texas. După livrare, Lee a transmis un mesaj criptic presupusului său contact rus: „Misiune îndeplinită.”

Autoritățile americane tratează cazul cu maximă seriozitate, într-un moment în care riscurile de infiltrare și spionaj din partea Rusiei sunt în creștere, mai ales în contextul conflictului prelungit din Ucraina și al alianțelor strategice tot mai instabile.