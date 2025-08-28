search
Joi, 28 August 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cinci ucraineni, dați în urmărire de Germania pentru sabotarea Nord Stream în 2022. Mandate de arestare, după aproape doi ani de anchetă

0
0
Publicat:

Poliția germană a emis mandate de arestare pentru cinci cetățeni ucraineni suspectați de implicarea în atacul asupra conductelor Nord Stream din 2022, un episod care continuă să genereze tensiuni diplomatice.

Primele mandate de arestare pentru sabotarea conductei de gaz Nord Stream 2. FOTO: Shutterstock
Primele mandate de arestare pentru sabotarea conductei de gaz Nord Stream 2. FOTO: Shutterstock

Mandate de arestare după aproape doi ani de anchetă

La aproape doi ani de la exploziile care au avariat grav conductele Nord Stream 1 și 2, autoritățile germane au emis mandate de arestare pe numele a cinci cetățeni ucraineni. Potrivit anchetatorilor, aceștia ar fi făcut parte dintr-un grup de sabotori care a pus la cale atacul din Marea Baltică.

Decizia survine la scurt timp după ce, în Italia, poliția a arestat un alt ucrainean acuzat că ar fi coordonat operațiunea, notează tvp.world.

Explozia, considerată atât de Moscova, cât și de statele occidentale un act de sabotaj, a avut consecințe majore asupra Europei. Conductele prin care Rusia transporta gaze naturale către Germania au devenit inutilizabile, iar incidentul a adâncit criza energetică din Europa, în plin război declanșat de Moscova împotriva Ucrainei.

Cine sunt suspecţii

Investigațiile jurnalistice din Germania au dezvăluit că anchetatorii au identificat șapte persoane implicate, dintre care cinci sunt acum căutate oficial. Unul dintre presupuşii autori ar fi murit între timp, luptând în armata ucraineană.

Informațiile arată că suspecții au folosit pașapoarte false pentru a călători prin Polonia și a închiria un iaht din portul Rostock, pe coasta de nord a Germaniei. De acolo, ar fi plecat spre Marea Baltică, unde au desfășurat operațiunea de sabotaj.

Grupul ar fi inclus experți în navigație și scufundări, iar unul dintre membrii săi ar fi beneficiat anterior de instruire din partea armatei germane, în pregătirea pentru frontul din Ucraina.

Autoritățile germane susțin că au găsit pe ambarcațiune urme de explozibili, amprente digitale și probe de ADN, care au fost comparate cu date biometrice existente în dosare oficiale, inclusiv cu amprentele depuse de unul dintre suspecți într-o cerere de viză pentru Olanda.

Ipoteze privind sprijinul statului ucrainean

Trei publicații de presă din Germania au relatat că investigația ridică și întrebarea dacă statul ucrainean ar fi oferit sprijin operațiunii. O astfel de ipoteză, dacă se confirmă, ar putea tensiona relațiile dintre Berlin și Kiev, în condițiile în care Germania este unul dintre cei mai importanți susținători politici, financiari și militari ai Ucrainei.

Oficialii ucraineni resping categoric orice implicare a statului în sabotaj, insistând că acțiunea nu a fost coordonată de autoritățile de la Kiev.

Suspiciuni și divergențe cu Polonia

Pe lângă Ucraina, și Polonia este menționată în contextul anchetei.

Potrivit presei germane, Varșovia ar fi refuzat în mod deliberat să coopereze pe deplin cu autoritățile germane şi există indicii că unul dintre suspecți ar fi părăsit Polonia într-un vehicul diplomatic ucrainean, în ciuda mandatului emis de Germania. În plus, oficialii polonezi ar fi negat acuzațiile conform cărora iahtul folosit de sabotori ar fi făcut o escală în portul Kołobrzeg.

Aceste tensiuni vin pe fondul faptului că Polonia s-a opus dintotdeauna proiectelor Nord Stream, considerându-le periculoase pentru securitatea energetică a Europei și pentru independența față de Rusia.

Lecțiile dependenței energetice

Pentru Germania, atacul asupra conductelor a fost un moment de cotitură, în condiţiile în care în anii care au precedat invazia rusă din Ucraina Berlinul a mizat puternic pe importurile de gaz din Rusia, în ciuda avertismentelor venite din partea Poloniei și Ucrainei.

După februarie 2022, autoritățile germane au recunoscut că această strategie a fost „o greșeală” și au anunțat măsuri pentru a reduce definitiv dependența energetică de Moscova.

Sabotajul Nord Stream rămâne unul dintre cele mai misterioase episoade ale războiului din Ucraina, iar evoluțiile recente arată că ancheta poate scoate la iveală nu doar vinovați, ci și fisuri în relațiile dintre aliații europeni.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Experiența unei românce stabilite de 12 ani în străinătate: permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct la aeroport
digi24.ro
image
Un nepalez care livra mâncare a fost lovit cu pumnul în față de un necunoscut, în București. Agresorul a fost reținut. VIDEO
stirileprotv.ro
image
Gândul DEZVĂLUIE cine este, de fapt, tânărul de 20 de ani care l-a lovit pe livratorul din Bangladesh
gandul.ro
image
Klaus Iohannis, notificat de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu. Suma e uriașă!
mediafax.ro
image
Ce a pățit, într-un cartier din București, polițistul erou care l-a salvat de la bătaie pe livratorul asiatic. Andrei Jianu nu e la prima ispravă
fanatik.ro
image
Tânără mamă româncă filmată când dă lovitura vieții ei: 350.000 de euro, în magazine de cosmetice de lux din Londra
libertatea.ro
image
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
digi24.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
O româncă mutată de 12 ani din țară povestește cum a primit permis de conducere în 45 de minute și pașaport în 20, direct pe aeroport
antena3.ro
image
Magistrații fac grevă, deși legea le interzice. Judecătoarea cu 22.500 de euro pe lună îndeamnă la proteste
observatornews.ro
image
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
cancan.ro
image
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
prosport.ro
image
Nu mai freca inutil friteuza cu aer cald. Metoda simplă care topește murdăria încăpățânată în doar 5 minute
playtech.ro
image
Impozit auto 2026. Șoc total pentru pentru șoferii români. Cât vor achita în plus cei cu mașini vechi
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Neverosimil: Gigi Becali a spus cum s-ar fi făcut transferul lui Louis Munteanu
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Tragedie pe calea ferată! Un bărbat și o femeie au murit după ce mașina în care se aflau a fost lovită de tren, în Satu Mare
kanald.ro
image
Andi Moisescu a divorțat în mare secret de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
EXCLUSIV. Cum se schimbă vremea în weekend. Romica Jurca are detalii despre turbion şi inversiunea termică
romaniatv.net
image
ANAF nu mai are milă de Klaus Iohannis. E somat să predea cheile casei din Sibiu și să plătească aproape 1 milion de euro
mediaflux.ro
image
Ostapenko n-a acceptat victoria, Townsend n-a fost de acord cu reproșurile » Scene nedemne după meciul de la US Open
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015
click.ro
image
Trei zodii vor fi favoritele Universului în luna septembrie 2025. Acești nativi vor avea cea mai bună perioadă din acest an
click.ro
image
Cum a slăbit Gina Pistol opt kilograme în timp record? Soția lui Smiley arată fabulos! „Am băut numai lapte! E laptele minune”
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Crap cu legume Sursa foto shutterstock 1216427515 jpg
Crap cu legume la cuptor cum n-ai mai mâncat până acum
clickpentrufemei.ro
Cazinoul din Mamaia. Carte poștală din colecția Andrei Ștomff (© cartipostale.cimec.ro)
Cazinoul din Mamaia - o bijuterie uitată, readusă la viață
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
După divorțul lui Andi Moisescu, psihologul Radu Leca explică de ce bărbații din showbiz vor să redevină burlaci, în prag de 50 de ani: „Noi aventuri”
image
Familia Iohannis, somată de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să plătească banii încasați din chirii în perioada 1999-2015

OK! Magazine

image
Alimentele interzise la Palat. Membrii familiei regale nu le consumă niciodată, nici dacă le e poftă

Click! Pentru femei

image
Noul logodnic al lui Taylor Swift și-a dat arama pe față încă de la a doua lor întâlnire!

Click! Sănătate

image
Mănânci iaurt zilnic? Iată efectele asupra corpului!